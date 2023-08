Vacanze e viaggi: dieci consigli su come fare la valigia perfetta

9. Come fare la valigia per tre giorni o più: arrotola i vestiti!

Se stai via più giorni, arrotola gli abiti invece di stenderli! Oltre a farti risparmiare spazio, questa tecnica infallibile ti permette di non sciupare i tuoi capi e di tirarli fuori dalla valigia ancora freschi e immediatamente indossabili.

Come arrotolare i vestiti in valigia? Ti basta prendere i tuoi capi uno per uno e piegarli come degli involtini, per mettere poi i ‘salsicciotti’ così ottenuti attaccati l’uno all’altro nel tuo bagaglio. Puoi anche riporli in verticale secondo il metodo origami seguendo i consigli di Marie Kondō, la celebre esperta del riordino. Noterai subito come lo spazio sembrerà moltiplicarsi!

10. Viaggia leggero!

In generale, il consiglio quando si sta via qualche giorno in più è di non esagerare con il bagaglio. Cerca di portare capi facili da abbinare tra loro e che possano resistere bene al viaggio senza stropicciarsi eccessivamente. Controlla bene anche il meteo della tua destinazione, in modo da portare solo gli abiti e gli accessori più adatti al clima che troverai (leggi anche Le vacanze degli italiani: viaggi e turismo).

