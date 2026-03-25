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Motori
L’arrivo di una nuova Vespa è sempre un momento speciale, un passaggio di testimone che rinnova una storia unica nel panorama della mobilità. Primavera e Sprint S, i modelli …
Attualità
Con l’arrivo della Pasqua, momento dedicato alla convivialità e alle ricette della tradizione, l’impastatrice Pasta Fresca di Marcato si conferma un alleato prezioso in cucina. Pensata per la preparazione …
Motori
Come secondo modello della Neue Klasse, la nuova BMW i3 rappresenta un salto tecnologico che segna l’ingresso della Serie 3 in una fase completamente nuova della sua storia. Dal …
Salute
Vent’anni fa, il 14 febbraio 2006, nasceva l’A.P.E. – Associazione Progetto Endometriosi, un’associazione formata da volontarie di tutta Italia, impegnate nel fare informazione e creare consapevolezza sulla patologia, che colpisce …
Motori
Il nuovo Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid 2026 arriverà nelle concessionarie europee entro la seconda metà del 2026, introducendo una serie di miglioramenti che interessano ogni aspetto del veicolo. La …
Motori
Opel si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della propria storia sportiva: dalla stagione 2026/27 il marchio farà il suo ingresso ufficiale nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E …
Attualità
Ad Arezzo il lungo weekend di Pasqua è all’insegna della creatività, dell’ingegno e delle passioni. Dalle più originali espressioni artistiche contemporanee, alla grande arte senza tempo, la città Toscana …
Cucina
Ci sono quartieri che custodiscono particolari ricordi in ognuno di noi. Per me è Prati: un quartiere dove sono cresciuta, ho lavorato, un equilibrio sottile tra movimento e …
Motori
Stellantis sta considerando un cambio di rotta che potrebbe ridefinire il suo futuro nell’elettrico: integrare nei modelli europei di Fiat (Lancia-Alfa Romeo), Peugeot (Citroen, DS) e Opel, le tecnologie …
Cucina
C’è un filo sottile, ma tenace, che lega il sapere al sapore. Lo avevo raccontato nel mio precedente articolo su Portale 21 – Opificio di Cucina, esperienza che potete …
Attualità
Abbiamo seguito tutti con entusiasmo i successi delle olimpiadi invernali, ma anche i momenti di convivialità sui social e tra le vittorie italiane c’è stata anche quella della gastronomia. …
Attualità
La movimentazione di persone e carichi in spazi confinati rappresenta una delle attività lavorative più complesse e rischiose all’interno del settore della sicurezza industriale e della gestione delle emergenze. …
Attualità
L’armocromia rappresenta una disciplina affascinante che analizza come i colori interagiscono con le caratteristiche naturali di ciascuna persona, influenzando significativamente l’aspetto generale e la percezione di sé. Negli …
Cucina
Scegliere ogni giorno di proporre un prodotto di qualità. L’ idea e l’intenzione di Marco Massaccesi e della sua compagna Alessia Di Battista prende vita con Mercurio Pizza proprio …
Attualità
Il lavoro conta, certo, ma l’immagine che l’ufficio dà ai potenziali clienti fa la differenza. Abbiamo pochi secondi per lasciare una prima impressione ed è importante che sia positiva; …
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