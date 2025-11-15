Svizzera, inverno 2025/2026: dove il freestyle incontra il lifestyle alpino

La Svizzera si prepara a inaugurare una nuova stagione invernale all’insegna dell’adrenalina e del comfort, dove il fascino della montagna primordiale convive con impianti avveniristici e servizi sempre più intelligenti. Neve garantita, paesaggi da cartolina e un ventaglio di attività capace di conquistare sportivi, famiglie e viaggiatori in cerca di relax: tutto contribuisce a trasformare la vacanza invernale in un’esperienza a 360 gradi.
Neve per tutti: sci, ciaspole e sentieri sospesi tra cielo e terra
In Svizzera l’inverno non è solo sinonimo di sci: è un modo di vivere la montagna. L’altitudine media dei comprensori regala neve abbondante e panorami che sembrano sfiorare il cielo, mentre la varietà dell’offerta permette a ogni viaggiatore di trovare la propria dimensione.
I fanatici delle piste possono percorrere chilometri di discese ininterrotte, provando alcune delle piste più lunghe d’Europa e alternando tratti veloci a passaggi più tecnici. Ma chi preferisce rallentare il ritmo può scegliere i sentieri invernali, da esplorare a piedi o con le ciaspole, per immergersi nel silenzio ovattato della neve fresca. Camminare “a passo d’uomo” tra boschi innevati e pendii luminosi diventa così un modo delicato e profondo per riconnettersi con la natura.
La ricchezza di sport praticabili – dallo sci alpino al fondo, dallo sci alpinismo alle escursioni con racchette da neve – si unisce a una grande varietà di soluzioni per l’alloggio: hotel di charme, chalet tradizionali, appartamenti moderni e rifugi di montagna accolgono famiglie, gruppi di amici e viaggiatori solitari.
Novità 2025/2026: Jungfrau, Davos e l’AlpsPass
La stagione 2025/2026 porta con sé novità importanti. Nella Jungfrau Ski Region debutta la nuova piattaforma panoramica First View, un balcone privilegiato affacciato sulle cime, che permette di godere di un colpo d’occhio spettacolare sulle Alpi bernesi. Ancora più adrenalinica la discesa in zipline, inclusa nel prezzo dello skipass: un’esperienza sospesa nel vuoto che unisce il brivido del volo alla bellezza del paesaggio innevato.
A Davos continua il ricco Winter Guest Program, un calendario fitto di attività, corsi, escursioni e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere gli ospiti di tutte le età. Gli appassionati di sci di fondo trovano qui un vero paradiso: oltre 175 chilometri di piste tra tecnica classica e skating, per allenarsi, passeggiare su sci leggeri o prepararsi a competizioni più impegnative.
Fino a metà novembre è possibile acquistare il conveniente AlpsPass, l’abbonamento stagionale che permette di sciare per tutta la stagione in diversi comprensori: Aletsch Arena, Jungfrau Ski Region, Adelboden-Lenk ed Engelberg-Titlis. Una soluzione ideale per chi ama cambiare scenario, scoprire nuovi panorami e sfruttare al massimo ogni week-end sulla neve.
Montagna hi-tech: impianti moderni e meno code
La Svizzera investe da anni in innovazione per rendere la montagna più accessibile, efficiente e sostenibile. La modernizzazione degli impianti e l’introduzione di nuovi sistemi di vendita puntano a ridurre le code e semplificare la vita agli sciatori.
Nelle 4 Vallées entra in funzione, da dicembre 2025, la nuova seggiovia esaposto Savoleyres, primo passo del progetto Telemixte che collegherà in modo ancora più fluido Verbier a Savoleyres-La Tzoumaz. A Zermatt viene introdotto lo Smartphone Ticket in tutto il comprensorio: lo skipass diventa digitale e si gestisce direttamente dal telefono, mentre la nuova seggiovia a otto posti Gifthittli sostituisce il vecchio impianto, garantendo maggiore comfort e portata.
Sul Titlis, a 3000 metri di quota, è in dirittura d’arrivo un importante progetto di rinnovamento degli impianti e della stazione a monte. A maggio 2026 è prevista l’apertura della Titlis Tower, firmata dallo studio Herzog & de Meuron, destinata a diventare un nuovo simbolo architettonico delle Alpi. La funivia Titlis Connect è già operativa e contribuisce a rendere ancora più semplice l’accesso al comprensorio.
Laax, invece, segna un vero record mondiale introducendo il primo Ropetaxi: un sistema di trasporto innovativo che collega sei stazioni con fermate “a richiesta”, riducendo del 50% il consumo energetico. Un esempio concreto di come tecnologia e sostenibilità possano andare di pari passo anche in alta quota.
Sci alpinismo e racchette da neve: l’anima selvaggia delle Alpi svizzere
Oltre alle piste perfettamente battute, la Svizzera offre itinerari che permettono di vivere la montagna nella sua forma più autentica. Lo sci alpinismo e le escursioni con le racchette da neve sono proposte sempre più amate da chi desidera allontanarsi dagli impianti e immergersi in un paesaggio incontaminato.
La discesa sulla neve farinosa, dopo una salita conquistata passo dopo passo, regala sensazioni difficili da dimenticare, quasi “assuefacenti”. È sufficiente un’unica risalita per capire quanto intensa possa essere un’esperienza a contatto diretto con la natura, lontano dalla folla.
Tra gli itinerari più suggestivi c’è la traversata Nord–Sud con gli sci che unisce Andermatt alla Val Bavona: 38 chilometri in tre giorni, per un totale di 3.789 metri di dislivello. Un percorso impegnativo ma emozionante, adatto a sci alpinisti esperti che cercano una vera avventura d’alta quota.
Non meno affascinante è la Loetschental, una piccola valle vicino a Briga, punteggiata da romantici villaggi. Qui lo sci alpinismo assume un sapore quasi fiabesco: i pendii innevati, le case di legno scure e la pace assoluta creano un’atmosfera fuori dal tempo, ideale per chi vuole staccare completamente dalla frenesia quotidiana.
Tra innovazione tecnologica, grandi classici dello sci e proposte slow a contatto con la natura, l’inverno svizzero 2025/2026 si annuncia come una stagione da vivere fino in fondo. Che si tratti di inseguire l’adrenalina di una zipline, di godersi il silenzio di un bosco innevato o di scoprire nuove architetture in quota, le Alpi svizzere sono pronte ad accogliere ogni visitatore con il loro inconfondibile mix di freestyle e lifestyle alpino.
Idee per vacanze slow in Svizzera
tra trenini rossi, hotel di charme e montagne silenziose
Se pensi alla Svizzera solo come a una meta per sciatori instancabili, è il momento di cambiare prospettiva. Tra vallate innevate, piccoli hotel di charme e treni che attraversano viadotti spettacolari, il Paese offre tantissime idee per una vacanza slow: ritmi lenti, paesaggi da contemplare e il lusso di avere tempo per sé. Ecco alcuni spunti per vivere l’inverno (e non solo) svizzero in modo dolce, rilassato e profondamente autentico.
Sulle alture di Martigny: laghi ghiacciati, San Bernardo e trenini panoramici
Quando la neve avvolge Martigny e i suoi dintorni, tutto si trasforma in una scenografia quasi fiabesca: le cime ricoperte d’“oro bianco” scintillano al sole, mentre i villaggi innevati trasmettono calma e serenità. È il luogo ideale per chi desidera vivere la montagna con passo lento, senza l’assillo delle piste.
Una delle esperienze più suggestive è la passeggiata a Champex-Lac, lungo le rive del lago ghiacciato, in compagnia dei cani San Bernardo della Fondation Barry: grandi, mansueti, simbolo della montagna svizzera più autentica. A questo si può abbinare un viaggio sul Mont-Blanc Express da Martigny a Chatelard, un trenino che si arrampica tra vallate e boschi innevati, fino a salire verso la diga di Emosson, dove la vista sulle montagne è sorprendente.
Per chi ama camminare nella neve, la valle del Trient offre splendide escursioni con le racchette da neve, tra boschi silenziosi e paesaggi intatti: il modo perfetto per riconnettersi con la natura, senza fretta.
Dolce far niente all’Hotel Hof Zuort, un rifugio fuori dal tempo
Chi cerca la montagna più isolata e “primordiale” trova il suo paradiso in Val Sinestra, lungo l’antica mulattiera che dalla Bassa Engadina portava in Austria attraverso il Passo del Fimber. Qui, immerso nel silenzio, sorge l’Hotel Hof Zuort, un piccolo gioiello per gli amanti del dolce far niente.
Menzionato già nel 1492, è stato fattoria e dogana fino al XX secolo, come ricorda la scritta “Schweizer Zollhaus” sulla porta d’ingresso. Oggi, insieme allo chalet costruito durante la Belle Époque, con soffitti in legno, pannellature pregiate ed eleganti mobili, offre 6 camere e 2 suite dallo stile rustico ma accogliente.
Dal 2010 la proprietà appartiene al medico e filantropo Peter Robert Berry, che gestisce anche il Berry Museum di St. Moritz: un dettaglio che aggiunge un tocco culturale a questo luogo sospeso nel tempo. Qui la vacanza slow è fatta di letture davanti al fuoco, passeggiate nella neve, silenzi lunghi e cieli stellati.
Monte Tamaro: natura, architettura e impianti aperti tutto l’anno
Per chi ama la montagna ma non vuole rinunciare alla comodità, il Monte Tamaro – meta outdoor del Luganese, a due passi dall’Italia – è una scelta perfetta. Da metà settembre 2025 è in funzione una nuova cabinovia da otto posti: moderna, confortevole, accessibile, pensata per chi viaggia con mountain bike, passeggini o sedia a rotelle.
La grande novità è che il Monte Tamaro resterà aperto tutto l’anno. Durante i weekend invernali e le vacanze scolastiche saranno attivi la funivia e il ristorante Alpe Foppa, dove ci si può fermare per un pranzo panoramico o una pausa calda dopo una passeggiata.
Qui si trova anche la chiesa Santa Maria degli Angeli, disegnata da Mario Botta e recentemente ristrutturata: un’opera di architettura contemporanea affacciata sull’immensità delle Alpi, ora visitabile in ogni stagione. Un luogo in cui arte, spiritualità e paesaggio si fondono in un’unica esperienza.
Avventura lenta sulla Ferrovia retica lungo la linea dell’Albula
Chi ama i treni non può perdersi la Ferrovia retica sulla linea dell’Albula, dove la storia ferroviaria incontra paesaggi naturali mozzafiato. I convogli attraversano il celebre viadotto del Landwasser, uno spettacolare ponte in pietra che sembra sospeso nel vuoto, diventato icona della regione.
La zona compresa tra Bergün e Davos è stata trasformata nel Landwasserwelt, un mondo di esperienze tematiche che propongono 5 avventure diverse, pensate soprattutto per le famiglie: itinerari, giochi, punti panoramici e iniziative che permettono di vivere la ferrovia e il paesaggio in modo interattivo e divertente, ma sempre con quel passo lento che lascia il tempo di guardare fuori dal finestrino.
Val di Blenio: alla Capanna Gorda tra escursioni, energia pulita e slittino
Per chi ama i luoghi autentici e un po’ appartati, la Capanna Gorda in Val di Blenio è un indirizzo da segnare. Situata a 1800 metri di altitudine, è una struttura in legno costruita nel 1965 e ristrutturata nel 2000, che oggi offre cucina, sala da pranzo e una vista spettacolare sull’Adula e sulla valle.
Alimentata da energia eolica e solare, la capanna è un perfetto esempio di turismo sostenibile. In autunno è il punto di partenza ideale per escursioni tra boschi colorati, mentre in inverno si può raggiungere solo a piedi, con 600 metri di dislivello lungo un sentiero battuto, oppure con la motoslitta Gorda Express che parte da Camperio.
La discesa, poi, diventa un gioco: basta noleggiare una slitta in capanna e scendere lungo il tracciato, trasformando il rientro in una divertente avventura sulla neve.
Slittino e trenino rosso: la pista Preda–Bergün
Restiamo in ambito slittino ma torniamo alla Ferrovia retica: da metà dicembre a metà marzo è possibile vivere un’esperienza unica abbinando il celebre trenino rosso a una lunga discesa in slitta.
Si parte da St. Moritz e si viaggia fino a Preda attraversando la valle dell’Albula tra gallerie elicoidali e viadotti. Da lì si scende in slitta lungo i 6 chilometri della strada innevata del passo, chiusa al traffico tra Preda e Bergün. Un modo divertente, semplice e alla portata di tutti per godersi il paesaggio invernale.
Per chi ama la velocità esiste anche una versione più adrenalinica: da Preda si sale in seggiovia fino a Darlux e si scende a Bergün su una pista più ripida e impegnativa, considerata la “Lauberhorn” delle piste da slitta.
Nuovi indirizzi slow (e di design) dove fermarsi a dormire
Anche l’ospitalità svizzera si rinnova, con nuove strutture e proposte che uniscono benessere, design e accoglienza familiare.
Appenzeller Huus – Benessere olistico in Appenzello
Appenzeller Huus riunisce tre hotel a Gonten, in Appenzello, tutti pensati in chiave di benessere olistico. Dalla gastronomia ai materiali organici utilizzati nella costruzione, dagli effetti sonori all’illuminazione, tutto è studiato per favorire relax ed equilibrio interiore.
I primi due, l’Hotel Bären e l’Hotel Löwen, sono già operativi, mentre il 5 stelle Huus Quell ha aperto il 15 ottobre 2025 alle spalle dell’Hotel Bären. Membro di The Leading Hotels of the World, offre una spettacolare area wellness di 2200 m² e trattamenti dedicati alla longevità, come crioterapia e ossigenoterapia iperbarica: un vero tempio del benessere slow.
Grand Arosa Pop-up Hotel – Un set cinematografico tra le montagne
Ad Arosa, lo storico hotel a 5 stelle Arosa Kulm è in fase di ristrutturazione, ma i suoi spazi si sono trasformati nel Grand Arosa Pop-up Hotel, una struttura temporanea dallo stile che ricorda il film “Grand Budapest Hotel” di Wes Anderson: colori, atmosfere, dettagli retrò e una vera sala cinema interna.
Le camere possono essere prenotate per giorni o anche per mesi; ci sono un ristorante pop-up, spazi di co-working e perfino una lavanderia per chi sceglie un soggiorno lungo. Questo mondo effimero resterà aperto fino al 31 marzo 2026, prima di lasciare spazio al nuovo Arosa Kulm Hotel.
Les Mazots du Clos – Lusso discreto tra le Alpi vodese
Nascosto dietro grandi siepi, quasi invisibile perfino agli abitanti di Villars-sur-Ollon, Les Mazots du Clos è un piccolo complesso di tre chalet in legno che unisce accoglienza familiare e servizi da hotel di lusso.
Situato a metà strada tra la stazione ferroviaria e la cabinovia del Roc d’Orsay, offre 4 camere doppie nella casa principale, il ristorante Saskia’s e un Café Littéraire con salotto e biblioteca dedicata a viaggi, arte e fotografia. Completano il quadro una piccola ma curata area benessere con sauna, hammam, jacuzzi e piscina riscaldata. Les Mazots du Clos ospita anche artisti internazionali: al momento sono esposte le suggestive fotografie “radiografiche” di Jan Menzel.
Hotel Borsari a Martigny – Design brutalista e atmosfere calde
Per chi ama l’architettura e il design contemporaneo, a Martigny è nato un nuovo indirizzo: l’Hotel Borsari, inaugurato nell’aprile 2025. Ideato da John Cretton, proprietario e interior designer di Drip & Drip, unisce stile brutalista e calore domestico.
Il rosso intenso è il colore dominante, accostato a cemento, mattoni, granito, terrazzo, quercia e larice. Ogni piano è caratterizzato da una tonalità diversa – verde scuro, rosso scuro, nero basalto, blu – che richiama gli elementi della regione: fogliame, uva, minerali, acqua sorgiva. Pavimenti in parquet a spina di pesce, macchine da scrivere Olivetti, vecchi giornali e manufatti industriali raccontano la storia del territorio, mentre una curata collezione d’arte aggiunge un tocco contemporaneo.
Che tu voglia perderti nella neve con le ciaspole, leggere per ore in un salotto di legno, guardare il mondo scorrere dal finestrino di un trenino rosso o provare un centro benessere hi-tech, la Svizzera offre infinite idee per vacanze slow. Il filo conduttore è sempre lo stesso: rallentare, respirare, guardarsi intorno. E tornare a casa con la sensazione di aver avuto, finalmente, tempo per te.
