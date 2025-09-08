Nuovi Voucher Smartbox – “Back to Work”…..per allontanare lo stress

Con il ritorno alla vita ordinaria, dopo le vacanze, molto facilmente – come recitava una pubblicità di qualche anno fa – tornano impegni, scadenze, lavori, spese, corse, ed è subito stress. Smartbox – brand leader europeo nel mercato delle esperienze regalo – presenta una nuova collezione di voucher pensati per trasformare il “Back to Work” in un’occasione per vivere momenti indimenticabili.
Fare (o farsi) un regalo non è mai stato così semplice: le undici novità firmate Smartbox sono pensate per ogni tipo di destinatario e occasione. Dai gesti romantici alle esperienze fuori dagli schemi, dai momenti di relax alle avventure culturali, ogni voucher è un invito a vivere emozioni autentiche.
Sono undici novità firmate Smartbox sono perfette per chi è alla ricerca del pensiero adatto alla propria metà (YOU & ME), ai propri amici più cari (BEST FRIENDS), perché no, a sé stessi (UN MOMENTO PER ME)! È, poi, possibile selezionare voucher anche in base alla tipologia di esperienza che si vuole dedicare: momenti fuori dal comune (INSOLITE), attività per chi ama musei e tour guidati (ARTE & CULTURA), itinerari inediti (NUOVI ORIZZONTI) o attimi di disconnessione dalla frenesia del quotidiano (DISCONNECT) … idee “smart” per affrontare il rientro con una carica di positività e buonumore! Ma non solo! I nuovi voucher Smartbox sono ideali anche per un pensiero speciale da dedicare ai neo genitori (WELCOME, BABY!), per un regalo fuori dagli schemi per le feste (SECRET SANTA!), per ringraziare chi amiamo (GRAZIE!) o come gesto di riconoscenza per chi ci ha guidato in un percorso importante come quello scolastico (GRAZIE PROF!).
I nuovi voucher Smartbox sono crediti da utilizzare liberamente su Smartbox.com, dove è possibile scegliere tra oltre 150.000 esperienze in Italia e in Europa. Validi per 3 anni e 3 mesi, sono disponibili in fasce di prezzo da 9,90 a 119,90 euro e offrono massima libertà: è possibile anche effettuare un upgrade per accedere a proposte di fascia superiore.
Ecco la selezione Smartbox per affrontare il rientro con il sorriso:
INSOLITE – 39,90 €
Per chi vuole dimenticare la routine con esperienze fuori dal comune: notti in igloo, tour con alpaca, cene al buio o la scarica di adrenalina in Rage Room, dove sfogare lo stress a colpi di mazza in totale sicurezza. Un modo originale per ripartire con energia.
YOU & ME – 49,90 €
Il pensiero perfetto per la propria metà. Cene romantiche, massaggi di coppia, visite guidate e gite equestri nelle cornici verdi d’Italia. Per condividere momenti che restano nel cuore.
BEST FRIENDS – 69,90 €
Il regalo ideale per gli amici più cari. Percorsi avventura, prove su supercar, corsi gourmet e tour guidati con degustazione in una tenuta storica in Umbria. Per celebrare l’amicizia con esperienze memorabili.
UN MOMENTO PER ME – 79,90 €
Per chi desidera prendersi cura di sé. Lezioni di canto, arrampicata, avventure ad alta quota o floating therapy in vasca di deprivazione sensoriale. Un viaggio interiore verso il benessere e la pace mentale.
ARTE & CULTURA – 89,90 €
Pensato per gli amanti della cultura. Visite guidate a Pompei, Musei Vaticani, Museo Egizio di Torino e persino alla Torre Eiffel con accesso al secondo piano. Un’immersione nel patrimonio artistico europeo.
DISCONNECT – 109,90 €
Per chi sogna di staccare la spina. Soggiorni immersi nella natura, degustazioni gourmet e notti di relax. Come le 2 Notti Di Comfort Nel Verde Del Bel Paese, per ritrovare equilibrio e serenità.
Possono essere un’idea originale per le feste: un regalo a sorpresa che stupisce e diverte, perfetto per scambi natalizi fuori dagli schemi.
Permettere una giornata rilassante per i neo genitori, per celebrare l’arrivo di una nuova vita
Ideali per dire “grazie” a chi ci è stato vicino, con un gesto che parla di affetto e riconoscenza.
Possono essere un regalo per ringraziare chi ci ha guidato nel percorso scolastico, con un’esperienza che premia l’impegno e la dedizione.
Per chi ama esplorare prevedono itinerari inediti, esperienze di viaggio e scoperte sorprendenti per chi vuole guardare oltre l’orizzonte.
Con Smartbox, ogni occasione diventa un’esperienza da ricordare.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.