VARTA: la crescita dell’energia affidabile nel mercato delle batterie domestiche

Dalle torce ai telecomandi, dai giocattoli agli orologi da parete: le pile continuano a essere un elemento essenziale della vita quotidiana, nonostante la diffusione crescente dei dispositivi ricaricabili. Sono infatti l’unica fonte di energia capace di garantire un’erogazione costante e duratura a una vasta gamma di piccoli oggetti indispensabili. In questo scenario, VARTA Consumer Batteries si sta affermando come protagonista del mercato italiano, conquistando una posizione di leadership anche nei segmenti tradizionali delle batterie alcaline e alcaline speciali.
Secondo gli ultimi dati diffusi dall’European Portable Battery Association (EPBA), nel periodo 2019-2024 l’azienda ha registrato un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del +7,2% nelle vendite nette, un risultato che supera le performance medie del comparto e conferma la solidità della strategia del brand. Nel segmento delle batterie alcaline totali, VARTA ha fatto segnare un CAGR del +4,2% contro lo 0,8% del mercato, mentre nel solo segmento consumer l’azienda cresce del +4,1%, in controtendenza rispetto al -0,4% complessivo.
La crescita si estende anche ai comparti più specialistici. Le batterie al litio, in particolare le Lithium Coins, mostrano un incremento a doppia cifra, con un CAGR del +18,3%, superando di gran lunga l’andamento generale del settore (+11,5%). Ancora più rilevante il risultato ottenuto nelle batterie al Litio Cilindriche, dove VARTA ha raggiunto una quota di mercato in volume del 39,3% nel 2024, crescendo del +15,7% a fronte di un +8,4% del mercato totale.
“Questi risultati confermano la validità di una strategia fondata su qualità e innovazione Made in Germany”, afferma Agostino Spallina, Managing Director di VARTA Italia. “Investire nella ricerca e nello sviluppo, migliorare costantemente performance e affidabilità e offrire un corretto equilibrio tra qualità e prezzo ci consente di rispondere alle esigenze del consumatore e consolidare la nostra leadership nel settore.”
I dati EPBA delineano anche un quadro chiaro del mercato consumer, ancora dominato dai formati standard e ridotti: le batterie AA e AAA rappresentano insieme il 96% dei volumi. VARTA ha scelto di concentrarsi su questi formati strategici, proponendo una gamma di pile alcaline diversificata e altamente performante. Le linee Longlife, Longlife Power e Longlife Max Power sono state sviluppate “su misura” per soddisfare specifici bisogni energetici: costanza, potenza e precisione. Ogni modello garantisce fino a dieci anni di conservazione e si distingue per un design elegante e funzionale. Il packaging, interamente riciclabile e realizzato in cartone, è dotato di un pratico sistema di apertura e chiusura che consente di conservare facilmente le batterie inutilizzate.
La spinta innovativa di VARTA si riflette anche nel comparto delle batterie ricaricabili, dove l’azienda ha registrato una crescita del +12,3% tra il 2019 e il 2024, raggiungendo una quota di mercato del 21,5%. La tendenza alla miniaturizzazione dei dispositivi ha favorito in particolare il formato AAA, su cui VARTA ha puntato con le linee Recharge Accu Power e Recharge Accu Recycled, quest’ultima prodotta con il 25% di contenuto riciclato. Queste soluzioni rappresentano l’assortimento di pile NiMH più completo e sostenibile sul mercato, rispecchiando la volontà del brand di coniugare innovazione, efficienza e rispetto per l’ambiente.
Attraverso una strategia basata su qualità, ricerca e attenzione alle esigenze dei consumatori, VARTA conferma il proprio ruolo di motore di crescita del settore, unendo prestazioni elevate e responsabilità ambientale nella sfida dell’energia portatile del futuro.
