Tutte le proposte di SteelSeries per un Natale hi-tech

La tecnologia non è più soltanto funzionalità: molti oggetti uniscono design ricercato e innovazione, trasformandosi in veri e propri elementi di stile. Questo vale anche per il gaming, settore in continua espansione che, secondo una ricerca di Newzoo, ha raggiunto un valore di 188 miliardi di dollari, superando l’industria cinematografica. Un dato che conferma come videogiochi e accessori dedicati siano ormai protagonisti anche sotto l’albero di Natale.
Tra le aziende che meglio interpretano questa tendenza c’è SteelSeries, leader mondiale nelle periferiche e negli accessori per il gioco e gli esports. Il marchio punta su qualità, innovazione e design, proponendo per le festività una gamma di prodotti pensati per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti.
Aerox 3 Wireless–Mouse progettato per garantire prestazioni elevate e veloci
Il mouse Aerox 3 Wireless, con il suo peso ultraleggero di 68 grammi e una batteria da 200 ore, è progettato per garantire rapidità e precisione, grazie al sensore TrueMove Air e ai pattini in PTFE. Le cuffie Arctis Nova 7 Gen 2 evolvono la tradizione della serie Arctis con un controllo audio in tempo reale, oltre 200 profili preimpostati e una batteria potenziata che raggiunge le 54 ore di autonomia. Il mouse è disponibile sul sito di SteelSeries e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo a 109,99 euro.
Per chi cerca un’esperienza premium, le Arctis Nova Elite offrono audio Hi-Res wireless con altoparlanti in fibra di carbonio, cancellazione attiva del rumore e un sistema a doppia batteria per un utilizzo illimitato.
Arctis Nova Elite – Le cuffie luxury per un suono di elevata qualità
Le Arctis Nova Elite sono le prime cuffie wireless certificate Hi-Res per il gaming che offrono prestazioni rivoluzionarie con un suono di elevata qualità grazie alla trasmissione a 24 bit/96 kHz su 2,4 GHz e Bluetooth. Sono alimentate da altoparlanti in fibra di carbonio che offrono nuovi incredibili livelli di precisione, riproducendo frequenze da 10 Hz fino a 40 kHz per la più ampia gamma di suoni.
Altre caratteristiche includono l’app Arctis con oltre 200 preimpostazioni audio specifiche per i giochi che possono essere modificate velocemente in tempo reale; la migliore cancellazione attiva del rumore (ANC) nel gaming; microfoni con commutazione automatica a 32 kHz/16 bit con la tecnologia AI Noise Rejection in grado di bloccare fino al 97% del rumore di fondo, e un sistema di alimentazione che fornisce una durata illimitata con un sistema a doppia batteria.
Le cuffie sono disponibili sul sito di SteelSeries e presso rivenditori selezionati a 649.99 euro
Arctis Nova 5 – Le cuffie che coniugano funzionalità e stile
Unendo funzionalità e stile, SteelSeries ha introdotto una nuova combinazione di colori nella sua acclamata linea di cuffie Arctis Nova 5. Perfette per la nuova PS5 Pro, White Xbox X e iPhone 16, le cuffie sono il frutto del lavoro del team di progettazione e ingegneria e di tre obiettivi raggiunti: creare un audio migliore per i giochi su Xbox e PlayStation, sviluppare cuffie wireless da gioco che fossero sia di alta qualità che accessibili e consentire ai giocatori di giocare più a lungo e con maggiore intensità.
L’app Nova 5 Companion è la prima nel suo genere a offrire ai giocatori l’accesso a oltre 100 preset audio e la libertà del Quick Switch Wireless con 2,4 GHz ad alta velocità o Bluetooth 5.3 con il semplice tocco di un pulsante. Le cuffie vantano anche una straordinaria durata della batteria di oltre 60 ore.
Le cuffie sono disponibili sul sito di SteelSeries e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo a 149.99 euro
Arctis Nova 7 Gen 2 – Le cuffie con controllo audio in tempo reale + audio simultaneo per competere con successo
La serie Arctis Nova 7 Gen 2 si basa sul design pluripremiato e sulla tradizione del franchise SteelSeries Arctis, ed evolve la tecnologia rivoluzionaria che ha cambiato le regole del gioco nell’audio per le console di nuova generazione e i giochi per PC. Ora i giocatori possono ottimizzare l’audio del gioco per ogni sistema con le nuove Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 per PC, PlayStation, Xbox e Switch/Switch 2. Con l’aggiunta del controllo audio in tempo reale tramite l’app Arctis con preset, oltre a una batteria potenziata con il 40% di energia in più.
Con più di 200 profili audio preimpostati realizzati da esperti per una coinvolgente esperienza di gioco, musica e intrattenimento tramite l’app Arctis, una durata della batteria migliorata di 54 ore con ricarica rapida ottimizzata per 6 ore in soli 15 minuti; E ancora: driver magnetici al neodimio per un audio spaziale eccezionale, audio 2,4 Hz e Bluetooth miscelabili simultaneamente e comunicazioni chiare attraverso un microfono ClearCast Gen 2.
Le cuffie sono disponibili sul sito di SteelSeries e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo 199.99 euro
Infine, per migliorare la presa durante le sessioni di gioco più intense, KontrolFreek propone le No-Slip Thumb Grips, impugnature universali in gomma brevettata che garantiscono comfort e controllo.
KontrolFreek No-Slip Thumb Grips – Impugnature antiscivolo per il pollice
La differenza tra la vittoria e la sconfitta può essere una questione di presa. Appositamente progettati per le esigenze dei giocatori appassionati e competitivi, i KontrolFreek No-Slip Thumb offrono maggiore presa, comfort e controllo e sono progettati per adattarsi universalmente ai controller PlayStation, Xbox e Switch Pro.
Le impugnature antiscivolo per pollice sono realizzate in un materiale di gomma brevettato per offrire maggiore presa, comfort e controllo in ogni gioco. Rimangono al loro posto durante le sessioni di gioco intense, e sono tanto resistenti quanto aderenti.
Le impugnature sono disponibili sul sito di KontrolFreek e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo a 12.99 euro
La corsa ai regali natalizi, dunque, si arricchisce di proposte tecnologiche che non solo rispondono alle esigenze di chi ama il gaming e l’innovazione, ma trasformano l’esperienza di gioco in un momento di stile e performance.
