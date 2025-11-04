Termoventilatore elettrico portatile CALDOFAST® T di VORTICE  quando serve calore velocemente

Durante i cambi di stagione, quando ancora nei Condomini o nelle abitazioni in genere, non è attivo il riscaldamento, potrebbe esserci qualcuno in casa (penso agli studenti universitari o ancor più ai pensionati) che hanno la necessità di avere calore, oppure di integrare il riscaldamento quand’anche questo fosse attivo – negli orari previsti di spegnimento.
II Termoventilatore elettrico portatile CALDOFAST® T di VORTICE è la soluzione pratica ed efficace per migliorare il comfort ambientale nelle camere da letto, in salotto, in uno studio o nei piccoli negozi e negli uffici.
Con un peso che non arriva ai 2 kg è facilmente trasportabile da un locale all’altro posizionandolo in verticale, a terra o su un ripiano.
Riscalda velocemente l’ambiente ed è molto silenzioso così da poter essere utilizzato anche nella camera da letto.
• Involucro anteriore in resina termoplastica ABS autoestinguente V2 e verniciato;
• Involucro posteriore in polipropilene stampato autoestinguente V0 che integra la griglia di aspirazione aria
• Griglia di mandata dell’aria realizzata in nylon caricato vetro autoestinguente V0.
• Motore elettrico ad induzione a poli schermati, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante tangenziale stampata in alluminio.
• Resistenza con due livelli di potenza pre-selezionabili (1.000 / 2.000 W), regolabili tramite un interruttore rotativo che ne comanda anche lo spegnimento. Equipaggiata di limitatore termico a ripristino manuale.
• Interruttore rotativo a 3 posizioni: OFF/1000/2000 W
• Il termostato consente di impostare la temperatura desiderata nell’ambiente in cui è posto l’apparecchio, comandandone di conseguenza l’accensione e lo spegnimento. Il termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l’accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell’ambiente scende al di sotto dei 5°C.
• Timer digitale programmabile con diverse modalità giornaliere e settimanali. Il modello CALDOFAST T è equipaggiato di programmatore giornaliero/settimanale a comando elettronico. Attraverso il programmatore è possibile impostare fino ad 8 programmi di accensione (ON) / spegnimento (OFF) del prodotto (con un intervallo minimo tra l’accensione ed il successivo spegnimento pari ad 1 minuto).
• Spia luminosa per la segnalazione dell’apparecchio funzionante.
• Cavo di alimentazione con spina schuko.
• Avvolgicavo di alimentazione integrato nel prodotto.
• Posizionamento verticale a pavimento o su tavolo grazie al piedino di appoggio posto nella parte posteriore.
• Sicurezza certificata IMQ.
Caratteristiche e dimensioni
-Altezza cm 41
-Base cm 20
-Profondità cm 11
-Peso Kg. 1,8
-Il cavo di alimentazione ha una lunghezza pari a 1,8 m circa.
Corrente assorbita max (A) 8,7
-Frequenza (Hz) 50
– Isolamento II° classe
– Peso (Kg)1,8
– Potenza assorbita max (W)2000
– Tensione (V) 230
