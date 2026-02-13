TAG Heuer presenta tre nuovi cronografi, raffinata innovazione e tradizione rispettata

TAG Heuer presenta tre nuove creazioni che incarnano in modo potente la sua eredità e la sua capacità di innovare. Forte di oltre 160 anni di maestria nel cronografo, la Maison presenta il TAG Heuer Carrera Chronograph 41 mm, evoluzione raffinata del celebre design glassbox che amplia la collezione con una dimensione contemporanea perfettamente equilibrata. Accanto a questo debutta il TAG Heuer Carrera Seafarer, reinterpretazione moderna di uno storico strumento marittimo ispirato ai leggendari orologi da marea del marchio. A completare la trilogia arriva il TAG Heuer Carrera Split-Seconds Chronograph, creazione di alta orologeria che introduce per la prima volta la complicazione rattrapante all’interno della collezione Carrera. Insieme, queste novità esprimono la capacità unica di TAG Heuer di unire precisione, design emozionale e autenticità, attraversando idealmente terra, mare e l’apice della cronografia ad alte prestazioni.
Il TAG Heuer Carrera Chronograph 41 mm amplia la famiglia glassbox con una presenza più contemporanea e versatile, rafforzando lo spirito racing che da sempre caratterizza la collezione. I principi di leggibilità, equilibrio e velocità che definirono il Carrera originale del 1963 vengono reinterpretati in una nuova proporzione che offre maggiore presenza al polso senza rinunciare all’eleganza. Il cristallo zaffiro scolpito si fonde con un’architettura tridimensionale del quadrante, proposto in blu, verde teal o nero con accenti sportivi, ciascuno capace di evocare una diversa sfumatura emotiva dell’eredità motoristica del marchio. Animato dal movimento di manifattura TH20-01 con riserva di carica di 80 ore, il modello incarna prestazioni quotidiane e sicurezza tecnica, diventando l’espressione più universale della visione “Master of Chronograph” di TAG Heuer per il 2026.
Con il TAG Heuer Carrera Seafarer, la Maison riporta alla luce un capitolo leggendario della propria storia, riaffermando il legame con il mondo marittimo. Ispirato agli iconici orologi da marea lanciati nel 1949 e successivo alla rinascita moderna dello Skipper nel 2023, il Seafarer rende omaggio agli strumenti professionali della navigazione integrandoli nel linguaggio estetico glassbox della linea Carrera. Le indicazioni funzionali dedicate al mare e la forte identità nautica si fondono con un’esecuzione contemporanea, trasformando un orologio-strumento storico in un cronografo moderno e raffinato. Il risultato è un simbolo potente della capacità di TAG Heuer di tradurre un’eredità autentica in creazioni attuali, capaci di parlare ai collezionisti di oggi con un’intensità emotiva rinnovata.
Il TAG Heuer Carrera Split-Seconds Chronograph rappresenta invece il vertice della maestria cronografica della Maison. Con questa novità, TAG Heuer introduce per la prima volta la complicazione rattrapante nella collezione Carrera, segnando un traguardo storico. Il modello unisce l’avanguardia dell’alta orologeria al DNA estetico puro definito da Jack Heuer nel 1963. La cassa glassbox in titanio grado 5 da 42 mm mette in risalto trasparenze, profondità e sofisticazione tecnica, dal quadrante in zaffiro all’architettura del movimento. Al suo interno pulsa il calibro TH81-01, rifinito a mano e sviluppato in collaborazione con Vaucher Manufacture Fleurier, che offre precisione estrema, fascino visivo e savoir-faire artigianale. Una creazione che conferma TAG Heuer come protagonista assoluto dell’innovazione cronografica contemporanea.
Con queste tre interpretazioni, TAG Heuer riafferma la propria identità: un marchio capace di custodire la tradizione, reinventarla e proiettarla nel futuro con una forza creativa che continua a definire gli standard dell’orologeria sportiva moderna.
