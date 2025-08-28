Suunto Race 2 & Suunto Wing 2 per chi fa sport e rimane connesso

Suunto, da sempre sinonimo di strumenti tecnologicamente innovativi per lo sport e dell’outdoor, ha presentato i suoi due ultimi prodotti, che possono lavorare singolarmente o essere collegati tra loro. Fantastici e di rilievo l’idea: Suunto Race 2, un’evoluzione che nasce dalle solide basi del modello precedente e ne amplifica le qualità più apprezzate dagli atleti. Pensato per chi si allena con costanza e determinazione, Race 2 si distingue per un design raffinato e alleggerito, un display AMOLED più ampio e luminoso, e una precisione della rilevazione cardiaca mai raggiunta prima. L’esperienza utente è stata ripensata per adattarsi perfettamente a ogni fase del percorso sportivo: dalla preparazione alla gara, dal recupero alla quotidianità.
In parallelo, Suunto introduce Wing 2, la nuova generazione di cuffie a conduzione ossea che unisce qualità audio e sicurezza ambientale. Grazie alla tecnologia open-ear, chi le indossa può godere di un suono nitido senza perdere la percezione di ciò che lo circonda, rendendo ogni sessione più consapevole e protetta. Quando abbinate a Race 2, le Wing 2 offrono anche un feedback vocale in tempo reale direttamente dall’orologio, trasformando l’allenamento in un’esperienza interattiva e motivante.
La sinergia tra questi due dispositivi riflette l’impegno di Suunto nel promuovere un allenamento più intelligente e una preparazione atletica più efficace. Studi recenti, come la meta-analisi pubblicata nel 2024 su Frontiers in Psychology, confermano che la musica può migliorare la resistenza, ridurre la percezione dello sforzo e influenzare positivamente l’umore. Tra i triatleti d’élite, la sincronizzazione tra movimento e musica ha portato a un incremento del tempo di esaurimento fino al 20%, mentre tra i runner amatoriali il ritmo musicale ha contribuito a migliorare la frequenza delle falcate e l’efficienza della corsa.
Race 2 è stato completamente riprogettato per accompagnare ogni fase dell’allenamento, mantenendo gli strumenti di navigazione e le funzionalità outdoor che hanno reso celebre Suunto, ma introducendo una cassa più leggera e confortevole, materiali resistenti e un sensore ottico di nuova generazione per la rilevazione cardiaca. Il display AMOLED da 49 mm offre una visibilità eccezionale, mentre il peso contenuto – 65 grammi per la versione in composito e 76 grammi per quella in acciaio – lo rende ideale anche per le condizioni più impegnative.
Progettato anche per un uso quotidiano, Race 2 è dotato di quadranti personalizzabili, di comodi cinturini in silicone da 22 mm con struttura a uno o due strati e di diverse configurazioni, tra cui i modelli in acciaio inossidabile in nero e grigio chiaro e una versione in titanio.
Il cuore tecnologico del Race 2 è un processore aggiornato che garantisce fluidità e spazio per future espansioni tramite aggiornamenti software. L’autonomia della batteria raggiunge i 12 giorni in modalità smartwatch e supera le 50 ore in modalità GPS avanzata, sfruttando la localizzazione a doppia banda su tutti i principali sistemi satellitari. Con oltre 115 modalità sportive, tra cui 22 nuove, Race 2 si adatta a ogni disciplina, dal trail running al nuoto, dallo sci al ciclismo. Gli strumenti outdoor come ClimbGuidance, le mappe termiche, gli avvisi meteo e la bussola integrata completano un’offerta pensata per chi vive lo sport in ogni sua forma.
Suunto Coach, il sistema di guida personalizzata basato sui dati, aiuta gli utenti a raggiungere i propri obiettivi, mentre le funzioni di pacing, alimentazione, recupero e ZoneSense ottimizzano la preparazione e riducono il rischio di sovrallenamento. Il design versatile e quotidiano del Race 2 si esprime anche nei quadranti personalizzabili e nei cinturini in silicone da 22 mm, disponibili in diverse configurazioni e finiture, tra cui acciaio nero, grigio chiaro e titanio.
Le Suunto Wing 2, con il loro telaio in titanio e silicone, sono progettate per restare salde anche durante gli allenamenti più intensi. Aggiungono la musica all’avventura e permettono di avere piena
consapevolezza dell’ambiente circostante grazie alla tecnologia open-ear a conduzione ossea
Il collegamento diretto con Race 2 consente di ricevere indicazioni vocali sulle prestazioni senza dover interrompere l’attività. I controlli gestuali e i microfoni a riduzione del rumore migliorano l’interazione e la qualità delle chiamate, mentre le luci LED integrate aumentano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Impermeabili e resistenti alla polvere, le Wing 2 sono pronte a sfidare qualsiasi ambiente, con una batteria che garantisce fino a 12 ore di utilizzo continuo e ricarica rapida tramite USB-C.
Entrambi i dispositivi si integrano perfettamente nell’ecosistema Suunto, che grazie alla Suunto App e a una rete di oltre 300 partner connessi, continua a evolversi offrendo nuove funzionalità e aggiornamenti. Che si tratti di atleti esperti o di esploratori urbani, Suunto mette a disposizione strumenti affidabili per allenarsi con intelligenza e sicurezza.
Suunto Race 2 e Wing 2 saranno disponibili dal 27 agosto su www.suunto.com e presso rivenditori selezionati. I prezzi consigliati sono di €499 per la versione in acciaio del Race 2, €599 per quella in titanio, e €169 per le Wing 2
Suunto
Suunto è un marchio finlandese, fondato nel 1936. È stato creato dall’inventore finlandese Tuomas
Vohlonen, che introdusse un nuovo standard di precisione nella navigazione. Nello stesso anno, la sua
innovazione – una bussola da campo – era più resistente, stabile e precisa di qualsiasi altro strumento
portatile di navigazione dell’epoca. Fu il primo di molti prodotti Suunto progettati per resistere alle dure condizioni della nostra terra d’origine, la Finlandia.
Nel quasi secolo successivo, lo spirito di innovazione di Tuomas ha continuato a tracciare la rotta di Suunto. Dai primi computer da immersione e altimetri da polso per l’alta quota, fino agli attuali orologi GPS, Suunto è rimasto un compagno fidato per gli avventurieri outdoor in tutto il mondo.
Supportare esploratori, atleti e appassionati del weekend rimane la nostra missione principale – fornire strumenti per andare più in profondità, salire più in alto e spingere i limiti del potenziale umano.
