STEELSERIES SCATENA LA POTENZA DELLE NUOVE CUFFIE ARCTIS NOVA 7 GEN 2

SteelSeries, il marchio originale di eSport che fonde gaming e la cultura che esso esprime, presenta le nuove cuffie Arctis Nova 7 Wireless Gen 2, appartenenti alla serie audio più premiata nel settore dei videogiochi.
Le nuove cuffie offrono ai giocatori una serie di vantaggi: il potere del “controllo audio in tempo reale” attraverso l’innovativa app Arctis, con impostazioni audio di precisione per musica, intrattenimento e oltre 200 giochi; una batteria con il 40% di autonomia in più rispetto alla precedente generazione della serie Arctis Nova 7; l’audio simultaneo attraverso 2,4 GHz e Bluetooth; la libertà wireless e, infine, l’estrema versatilità.
La serie Arctis Nova 7 Gen 2 si basa sul design pluripremiato e sulla tradizione del franchise SteelSeries Arctis, e fa evolvere la tecnologia rivoluzionaria che ha cambiato le regole del gioco nel campo del suono e dell’audio per le console di nuova generazione e i giochi per PC. Ora gli utenti possono ottimizzare ogni sistema con le nuove SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 per PC, PlayStation, Xbox e Switch/Switch 2, grazie all’aggiunta del controllo audio in tempo reale tramite l’app Arctis con impostazioni predefinite per i 3 giochi più popolari al mondo (Call of Duty, GTA, Fortnite); innovazioni che insieme a una batteria potenziata con il 40% di energia in più, rendono questo prodotto multitasking con doppio audio un “must-have”.
Il doppio audio simultaneo a 2,4 Hz e Bluetooth delle Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 offre la versatilità necessaria a chi vive uno stile di vita all’insegna del gaming: che si tratti di chattare su Discord e giocare su PS5 o Xbox; impegnarsi nel videogioco Mario Kart World e rispondere a una telefonata; guardare un video su TikTok o Instagram Reel mentre si aspetta l’inizio della prossima partita nella competizione, o anche chattare su Zoom e guardare una partita di calcio dei Mondiali.
Le Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 si distinguono come la scelta perfetta per il gaming multipiattaforma e il multitasking grazie alla sua perfetta compatibilità, alla struttura di alta qualità e ai potenti mezzi di controllo.
Con oltre 200 profili audio preimpostati realizzati da esperti per un’esperienza coinvolgente di gioco, musica e intrattenimento tramite l’app Arctis, una durata della batteria migliorata di 54 ore con ricarica rapida ottimizzata per 6 ore in soli 15 minuti, driver magnetici al neodimio per un eccezionale sound spaziale e comunicazioni chiare grazie al microfono ClearCast Gen 2.
Le Arctis Nova Gen 2 sono disponibili sul sito SteelSeries.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo, in tre varianti di colore (nero, bianco e magenta) ai seguenti prezzi:
- Arctis Nova 7P Wireless Gen 2 (PlayStation) – €199.99
- Arctis Nova 7X Wireless Gen 2 (Xbox) – €199.99
- Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 (PC) €199.99
SteelSeries
SteelSeries, appartenente al Gruppo GN, è produttore leader a livello mondiale di periferiche e accessori per il gioco e gli esports, focalizzato su qualità, innovazione e funzionalità di alto livello. Fondata nel 2001, SteelSeries migliora le prestazioni grazie alle innovazioni e alle tecnologie che permettono agli utenti di giocare di più, di allenarsi più a lungo e di affrontare le sfide con un alto livello di preparazione. SteelSeries è il pioniere degli esports e dei tornei di gioco competitivi, mettendo in contatto i giocatori e promuovendo un senso di comunità e di scopo. La famiglia di professionisti e appassionati di giochi di SteelSeries è la forza trainante dell’azienda e contribuisce a influenzare, progettare e realizzare ogni singolo accessorio e l’ecosistema software del marchio, SteelSeries GG.
