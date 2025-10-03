SteelSeries rivoluziona l’audio da gaming con le nuove Arctis Nova Elite

Le Arctis Nova Elite sono il risultato di un design studiato nei minimi dettagli, di un’ingegneria accurata e di una maestria artigianale che garantiscono la prima esperienza di ascolto immersiva certificata Hi-Res Wireless su PS5/Xbox/Nintendo Switch/PC. Per musica, intrattenimento, lavoro e gioco.Driver personalizzati in fibra di carbonio, applicazione OmniPlay che offre la possibilità di collegare/mixare/riprodurre fino a quattro sorgenti contemporaneamente su PC/console/Bluetooth, e microfoni con tecnologia AI Noise Rejecting.– SteelSeries crea una nuova categoria “Luxury” per il mercato delle cuffie gaming.
Ogni brand, prima o poi, si pone una domanda cruciale: “Come possiamo far evolvere il nostro settore e la cultura che lo circonda?” Per SteelSeries, pioniere dell’eSport, la risposta arriva oggi con un’innovazione che ridefinisce gli standard dell’audio da gioco: le Arctis Nova Elite, le prime cuffie wireless al mondo certificate Hi-Res pensate appositamente per il gaming.
Prestazioni senza precedenti
Con una passione radicata nella creazione di prodotti che segnano il passo, SteelSeries ha puntato a reinventare le cuffie da gaming di fascia alta. Fino a oggi, l’audio wireless ad alta risoluzione era un sogno irrealizzabile: nessuna tecnologia permetteva di gestire simultaneamente fino a quattro sorgenti audio (PC, console, Bluetooth e Line-In). Con le Nova Elite, quel sogno prende vita.
Una dichiarazione di intenti
“SteelSeries esiste per aiutare ogni giocatore a esprimere il proprio potenziale,” afferma il CEO Ehtisham Rabbani. “Le Arctis Nova Elite non sono solo un prodotto: sono la dimostrazione concreta delle infinite possibilità che vogliamo offrire. Con questa linea, ridefiniamo l’audio premium da gaming, trasformando ogni momento in qualcosa di straordinario.”
Tecnologia all’avanguardia
Le Arctis Nova Elite spingono i confini dell’ingegneria audio grazie alla trasmissione a 24 bit/96 kHz su 2,4 GHz e Bluetooth, supportata dal nuovo GameHub e dal codec LC3+. I driver in fibra di carbonio da 40 mm, capaci di riprodurre frequenze da 10Hz a 40kHz, offrono paesaggi sonori realistici e una precisione senza pari. Un anello in ottone su misura garantisce stabilità e una conduzione acustica paragonabile a quella di un pistone automobilistico.
OmniPlay: multitasking audio senza compromessi
Il GameHub introduce OmniPlay, una tecnologia pensata per il “gaming lifestyle”: consente di collegare simultaneamente PC, PlayStation, Xbox, Bluetooth e Aux, mixando l’audio in perfetta armonia. Tre ingressi USB-C permettono connessioni fluide tra dispositivi, per chattare su Discord, guardare TikTok e giocare… tutto insieme.
Funzionalità avanzate
- App Arctis con oltre 200 preset audio personalizzabili
- Cancellazione attiva del rumore (ANC) tra le migliori nel settore*
- Microfoni con AI Noise Rejection che eliminano fino al 97% del rumore di fondo
- Sistema a doppia batteria per una carica virtualmente illimitata *Test indipendenti condotti ad agosto 2025
Design e materiali premium
In collaborazione con il designer danese Jacob Wagner, SteelSeries ha creato un’estetica minimalista e sofisticata. La struttura in metallo, la rotella di controllo in alluminio e i padiglioni in memory foam offrono un comfort superiore e un’esperienza immersiva all’insegna del lusso.
Le Arctis Nova Elite sono acquistabili da Mediaworld, sul sito steelseries.com e presso rivenditori selezionati.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.