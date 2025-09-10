Seastrong Diver Extreme Automatic by Alpina, elegantemente ispirato al passato

Alpina dimostra ancora una volta la sua maestria con l’introduzione di due nuove versioni dell’iconico Seastrong Diver Extreme Automatic. Realizzati per catturare l’essenza dell’estate infinita e dell’avventura senza confini, questi orologi da 39 mm — dotati di movimento automatico e cinturino in gomma resistente — uniscono con eleganza la raffinatezza senza tempo alla robustezza necessaria per le sfide più audaci di oggi.
Ispirato all’estetica degli anni ’20, il nuovo Seastrong Diver Extreme Automatic incarna lo spirito autentico degli orologi subacquei vintage. Il quadrante nero, abbinato ad accenti luminosi “old radium”, richiama il fascino degli orologi degli anni ’20 e ’30. La cassa da 39 mm — un omaggio ai modelli compatti degli anni ’60 — offre un equilibrio perfetto tra stile retrò e comfort moderno al polso.
Questa versione del Seastrong Diver Extreme Automatic si distingue per il suo esclusivo quadrante color cachi con finitura sabbiata. La tonalità cachi, abbinata agli indici color “old radium” sull’anello esterno, conferisce a questo orologio un look audace e avventuroso. La cassa in acciaio inossidabile spazzolato e lucido e la lunetta in ceramica nera opaca gli conferiscono uno stile robusto e contemporaneo. Progettato per l’azione, questo orologio è pronto ad affrontare le sfide terrestri senza rinnegare la sua eredità marina.
Il design di questo orologio combina un’estetica audace con dettagli di alta qualità. E’ impermeabile fino a 300 metri ed è pronto per ogni avventura. Include una corona a vite, una lunetta unidirezionale in ceramica, e lancette luminose lucidate a mano e il triangolo rosso sulla lancetta dei secondi aggiungono un tocco di colore e personalità, sono ben visibili anche in condizioni di scarsa luce. L’uso coerente del tono “old radium” su lancette, scala dei minuti e iscrizioni conferisce al design vintage una coesione impeccabile. La cassa in acciaio satinato è abbinata a un cinturino in gomma testurizzata con chiusura sicura.
Una seconda versione con quadrante khaki opaco offre un look più robusto, perfetto per spedizioni ed esplorazioni.
Scheda:
- Alpina ha presentato queste nuove versioni in occasione del Geneva Watch Days 2025, puntando su un’estetica vintage e uno spirito outdoor.
- Il movimento è il calibro automatico AL-525 (base Sellita SW200), con 38 ore di riserva di carica.
- La cassa ha una forma “cushion” da 39 x 40,5 mm, con finiture spazzolate e smussature lucide.
- Prezzo indicativo: € 2.178,95
- Disponibile con quadrante nero sabbiato o khaki granulato, entrambi con Super-LumiNova “old radium” per un effetto patinato vintage.
ALPINA:
Fin dal 1883, Alpina si è distinta per la sua vocazione all’innovazione orologiera, introducendo metodi pionieristici sia nella produzione che nel controllo qualità. L’azienda ha sempre cercato di migliorare il modo in cui si realizzano gli orologi, promuovendo anche un ambiente di lavoro eccellente.
Il fondatore: Hauser Gotlieb Visionario e determinato, Hauser immaginava Alpina come un marchio di riferimento mondiale per qualità, precisione, durata e design. Il suo obiettivo era creare l’orologio perfetto per sportivi, tecnici, ingegneri e avventurieri.
La svolta del 1938: il concetto “Alpina 4” Hauser definì quattro caratteristiche imprescindibili per un vero orologio sportivo:
- Antimagnetico
- Impermeabile
- Antishock
- Cassa in acciaio
Questi principi hanno reso Alpina un punto di riferimento per gli orologi robusti e affidabili, capaci di affrontare condizioni estreme con eleganza e funzionalità.
