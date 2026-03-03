Samsung Galaxy S26 VS Galaxy S 25 vera evoluzione?

Samsung ha presentato e immesso nel mercato il nuovo Galaxy S26 durante l’evento Unpacked 2026. Si tratta di un aggiornamento mirato? Il design rinnovato, nuovo chip, batteria più capiente e qualche ritocco alla resistenza del display, tutto questo arriva con un aumento di prezzo che solleva una domanda inevitabile: vale davvero la pena abbandonare il Galaxy S25?
Il confronto diretto tra i due modelli mostra un’evoluzione più estetica e tecnica che rivoluzionaria, con differenze che potrebbero non essere sufficienti a convincere chi già possiede l’S25.
Il cambiamento più evidente riguarda il retro. Il Galaxy S25 manteneva i tre sensori fotografici separati, in continuità con lo stile delle generazioni precedenti. Il nuovo Galaxy S26, invece, adotta un modulo ovale unificato, lo stesso linguaggio estetico introdotto sull’S26 Ultra. È un dettaglio che, si cambia ma non stravolge, rendendolo più uniforme, ma meno originale. Le dimensioni crescono leggermente: l’S26 è un po’ più grande e pesa 5 grammi in più, pur mantenendo lo stesso spessore di 7,2 mm grazie a un’ottimizzazione interna. La protezione del vetro passa da Gorilla Glass Victus 2 a Gorilla Armor 2, più resistente ai graffi. Sul fronte display, entrambi offrono un pannello Dynamic AMOLED 1–120 Hz con luminosità massima di 2.600 nit. L’unica differenza è la diagonale: 6,2″ su S25, 6,3″ su S26, una variazione quasi impercettibile nell’uso quotidiano. Peccato per l’assenza del Privacy Display, riservato al modello Ultra.
Processore tutto nuovo: Exynos 2600 contro Snapdragon 8 Elite:
Il salto generazionale più significativo è sotto la scocca. In Europa, il Galaxy S25 utilizzava lo Snapdragon 8 Elite, mentre l’S26 introduce il nuovo Exynos 2600 a 2 nm. con cui Samsung promette:+39% prestazioni AI, migliore efficienza energetica,gestione termica più stabile. Sulla carta è un upgrade importante, anche se Exynos deve mantenere le promesse e confermare nel tempo la propria validità. Per tutti i modelli la Ram è di 12 GB, ma per la memoria interna, nel modello base, con l’S26 si passa dai 128 GB dell’S25 ai 256 GB dell’S26.
Fotocamera:
Samsung non ha toccato l’hardware fotografico: 50 MP principale, 12 MP ultra‑wide, 10 MP tele 3x
Mentre è mutato il sofware relativo al processore d’immagine, gli algoritmi AI aggiornati e una migliore resa dei toni della pelle e dei video notturni più puliti
La batteria dell’S26 cresce da 4.000 a 4.300 mAh. Nella pratica, ci si aspetta un incremento modesto rispetto alle circa 7 ore di schermo dell’S25. Il sisitema di ricarica resta invariata: 25 W cablata, Qi2 wireless fino a 20 W (novità dell’S26).
Schema riassuntivo:
|Caratteristica
|Galaxy S25
|Galaxy S26
|Differenza
|Design
|Tre sensori separati
|Modulo ovale unificato
|Nuovo look
|Display
|6,2″ FHD+
|6,3″ FHD+
|+0,1″, quasi impercettibile
|Protezione
|Gorilla Glass Victus 2
|Gorilla Armor 2
|Più resistente
|Chip
|Snapdragon 8 Elite
|Exynos 2600 (2 nm)
|+39% AI, più efficiente
|RAM
|12 GB
|12 GB
|=
|Storage base
|128 GB
|256 GB
|Raddoppia
|Fotocamere
|50 + 12 + 10 MP
|Identiche
|Migliora solo il software
|Batteria
|4.000 mAh
|4.300 mAh
|+300 mAh
|Ricarica
|25 W / wireless standard
|25 W / Qi2 20 W
|Wireless migliorata
|Prezzo lancio
|899 €
|999 €
|+100 €
|Prezzo attuale
|da 749 €
|999 €
|S25 molto più conveniente
Per chi possiede già un Galaxy S25, l’upgrade è difficile da giustificare. Le fotocamere sono identiche, lo schermo quasi uguale, la batteria solo leggermente migliore. L’aumento di prezzo di quasi 100 euro rende l’S26 meno competitivo, soprattutto considerando che l’S25 è già ampiamente scontato. Il vero salto lo fa chi arriva da modelli precedenti, non chi ha già un S25.
