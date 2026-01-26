Resident Evil Requiem and Hamilton una collaborazione di… 2000 esemplari

Il nuovo Resident Evil Showcase ha offerto uno sguardo approfondito su Resident Evil Requiem, presentando sequenze di gameplay inedite, annunciando collaborazioni prestigiose con marchi iconici come Porsche e Hamilton e confermando la disponibilità del titolo su GeForce NOW fin dal giorno del lancio. L’evento anticipa così l’uscita mondiale fissata per il 27 febbraio 2026, arricchita da una serie di novità che alimentano ulteriormente l’attesa dei fan.
Al centro della scena troviamo i due protagonisti, Grace Ashcroft, analista dell’FBI, e Leon S. Kennedy, storico agente della DSO. La loro presenza congiunta permette di vivere un’esperienza che fonde azione adrenalinica e horror di sopravvivenza, con la possibilità di passare liberamente dalla visuale in prima persona, pensata per un’immersione totale, a quella in terza persona, più dinamica e orientata al combattimento.
Tra le sorprese più rilevanti dello Showcase spicca la collaborazione con Hamilton, marchio storico dell’orologeria, che ha realizzato due modelli ispirati agli accessori indossati da Leon e Grace nel gioco. I segnatempo, prodotti in tiratura limitata a soli duemila esemplari, saranno disponibili dal giorno del lancio, dando vita a un doppio debutto destinato a catturare l’attenzione sia degli appassionati di videogiochi sia dei collezionisti.
Questa partnership segna un nuovo capitolo nel rapporto tra Hamilton e il mondo del gaming. Da sempre legata alla narrazione e all’entertainment, la maison prosegue la sua evoluzione creativa entrando con decisione nel linguaggio del videogioco contemporaneo. I due modelli sono stati progettati in stretta collaborazione con il team di sviluppo Capcom, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze narrative e “tattiche” dei personaggi. Da un lato troviamo un cronografo dal carattere deciso, pensato per l’azione e la resistenza sul campo; dall’altro un segnatempo che esprime lucidità, contrasto e raffinatezza, perfetto per un profilo più analitico come quello di Grace.
Nel gioco, Leon indossa un Khaki Field Auto Chrono unico, dove estetica e funzionalità si intrecciano in modo coerente con il suo background operativo. La corona richiama l’estetica di un mirino, i pulsanti evocano i bossoli e sul quadrante spicca un elemento distintivo posizionato a ore 9. Sul fondello, un emblema simbolico richiama le “preghiere per i defunti”, aggiungendo profondità emotiva e identità narrativa al modello.
Grace Ashcroft, invece, porta al polso un American Classic Pan Europ, che riflette la sua intelligenza e la sua capacità di analisi. Il design gioca su una palette forte e riconoscibile, dominata dal nero e dall’oro, con una linea dorata che attraversa il cinturino e dettagli dorati anche sul quadrante. Il fondello, decorato con motivi geometrici, contribuisce a trasmettere una sensazione di forza controllata e raffinatezza, perfetta per un personaggio che affronta la paura con metodo e lucidità.
Uno degli aspetti più affascinanti di questa collaborazione è il ponte diretto tra mondo digitale e reale: gli orologi compaiono nel videogioco e saranno disponibili anche per l’acquisto, trasformando un elemento narrativo in un oggetto da collezione. La produzione limitata a 2.000 esemplari e il lancio in contemporanea con l’uscita del gioco sanciscono l’incontro tra due community affini, entrambe attente ai dettagli, alle storie e all’identità dei prodotti.
Le specifiche tecniche dei due modelli confermano la cura e la qualità tipiche di Hamilton. Il Khaki Field Auto Chrono Resident Evil Requiem – Edizione limitata presenta una cassa in acciaio da 42 mm con rivestimento in PVD nero, quadrante nero con contatori cronografici, movimento automatico H-21 con 60 ore di riserva di carica e impermeabilità fino a 100 metri. Il prezzo è fissato a 2.095 euro. L’American Classic Pan Europ Resident Evil Requiem – Edizione limitata offre una cassa da 42 mm con dettagli dorati, quadrante nero spazzolato, movimento automatico H-30 con 80 ore di riserva di carica e impermeabilità fino a 50 metri, con un prezzo di 1.345 euro.
Khaki Field Auto Chrono Resident Evil Requiem – Edizione limitata
- Cassa: acciaio 42 mm con rivestimento in PVD nero
- Spessore: 14,5 mm
- Larghezza ansa: 20 mm
- Quadrante: nero con simbolo ali, contatori cronografici a ore 6 e ore 12, indicazione giorno e data a ore 3
- Sfere/indici: con Super-LumiNova®
- Movimento: cronografo automatico H-21, 26 rubini, riserva di carica 60 ore, spirale Nivachron™
- Cinturino: sintetico nero con struttura e fibbia ad ardiglione a forma di H
- Vetro: zaffiro con trattamento antiriflesso
- Impermeabilità: 10 bar (100 m)
- Referenza: H71636330
- Prezzo: 2.095 EUR
American Classic Pan Europ Resident Evil Requiem – Edizione limitata
- Cassa: acciaio 42 mm con rivestimento in PVD nero, anello dorato sulla corona e lunetta unidirezionale con numeri dorati
- Spessore: 11,9 mm
- Larghezza ansa: 22 mm
- Quadrante: nero con finitura spazzolata circolare, indici applicati neri con Super-LumiNova® color oro
- Sfere/indici: con Super-LumiNova® color oro
- Movimento: automatico H-30 con giorno/data, 25 rubini, riserva di carica 80 ore, spirale Nivachron™
- Cinturino: pelle nera con motivo coccodrillo e fascia centrale dorata, fibbia pieghevole
- Vetro: zaffiro con trattamento antiriflesso
- Impermeabilità: 5 bar (50 m)
- Referenza: H35455730
- Prezzo: 1.345 EUR
Con Resident Evil Requiem, Hamilton dimostra ancora una volta come l’orologeria possa diventare parte integrante della narrazione contemporanea. Non si tratta di semplice product placement, ma di un dialogo creativo che unisce design, simbolismo e costruzione del personaggio. I due modelli interpretano in modo diverso la tensione del gioco: uno più operativo e “combat-ready”, l’altro più sofisticato e analitico. Un connubio perfetto tra stile e sopravvivenza, dentro e fuori dallo schermo.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.