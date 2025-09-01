Reno14, presentazione il 2 settembre, un modello tre soluzioni

OPPO, tra i protagonisti nel mondo degli smart device, ha annunciato ufficialmente il lancio europeo della nuova Serie Reno14, che comprende i modelli Reno14 5G, Reno14 F e Reno14 FS 5G. Dopo la presentazione avvenuta in Cina lo scorso maggio, la nuova serie Reno14 di Oppo si prepara a conquistare il mercato europeo. L’evento ufficiale è fissato per domani 2 settembre a Milano.
Questa nuova linea rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso dell’azienda verso l’innovazione, con un focus particolare sul design e sulle prestazioni fotografiche basate sull’intelligenza artificiale. I dispositivi si distinguono per un’estetica moderna e originale, ispirata alla suggestiva finitura “Iridescent Mermaid”, caratterizzata da riflessi cangianti e giochi di luce che catturano l’attenzione da ogni angolazione.
Billy Zhang, presidente del marketing, vendite e servizi internazionali di OPPO, ha sottolineato come la Serie Reno14 miri a ridefinire gli standard dell’imaging mobile e della qualità costruttiva. L’obiettivo è offrire agli utenti italiani uno smartphone che non solo eccelle nelle prestazioni, ma che consente anche di esprimere la propria personalità e distinguersi in ogni occasione.
La gamma Reno14 si articola in tre varianti: Reno14 5G, Reno14 F 5G e Reno14 FS 5G, tutte accomunate da un design elegante e specifiche tecniche di rilievo, ma differenziate per prestazioni e prezzo.
MediaTek Dimensity 8350 5G
Il processore MediaTek Dimensity 8350 5G è un processore all’avanguardia, progettato per offrire massime prestazioni e risparmio energetico. Grazie alla sua tecnologia a 4nm, permette al telefono di essere più veloce, anche con molte applicazioni aperte, e di prolungare la durata della batteria. La potente GPU migliora l’esperienza di gioco e la riproduzione video in 4K. Inoltre, l’integrazione del Trinity Engine, rende tutto più fluido e preciso, anche durante le operazioni più complesse.
Batteria da 6000mAh
Grazie alla sua enorme batteria 6000mAh, dotata di ricarica rapida SUPERVOOC 80W, sarà impossibile rimanere scarichi. Giochi, produttività, fotografia: qualsiasi cosa chiederemo al nostro nuovo smartphone, sarà gestita con estrema efficienza, per garantire una continuità d’uso senza pari. Inoltre, la durabilità della batteria è di almeno 1600 cicli di ricarica, rendendoci ancora più tranquilli nell’utilizzo quotidiano.
|Modello
|Prezzo
|Processore
|RAM
|Archiviazione
|Ricarica
|Fotocamere principali
|Reno14 5G
|€598,99
|MediaTek Dimensity 8350 5G
|12 GB
|512 GB
|80 W
|Sony IMX882 50 MP, tele 50 MP, ultra 8 MP, selfie 32 MP
|Reno14 F 5G
|€379
|Snapdragon 6 Gen 1
|8 GB
|256 GB
|45 W
|50 MP, ultra 8 MP, macro 2 MP, selfie 32 MP
|Reno14 FS 5G
|€449
|Snapdragon 6 Gen 1
|12 GB
|512 GB
|45 W
|50 MP, ultra 8 MP, macro 2 MP, selfie 32 MP
Pensata per rispondere alle esigenze di chi cerca funzionalità fotografiche sempre più evolute e un’integrazione avanzata dell’AI, la Serie Reno14 introduce la tecnologia AI Flash Photography, che consente di ottenere immagini nitide e ricche di dettagli anche in condizioni di luce difficili. A supporto, strumenti di editing intelligenti permettono di personalizzare e perfezionare gli scatti in modo intuitivo e preciso. Il Reno14 5G in particolare, si distingue per la sua dotazione tecnica: display AMOLED da 6,57 pollici con refresh rate a 120 Hz, un comparto fotografico avanzato con zoom ottico 3,5x e digitale fino a 120x. Non mancano le funzioni AI come AI Eraser e AI Recompose, pensate per semplificare l’editing fotografico.
Tutti i modelli della serie Reno14 vantano la certificazione IP69 per la resistenza ad acqua e polvere, oltre alla conformità allo standard militare MIL-STD 810H, garanzia di durabilità anche in condizioni estreme.
Durante l’evento di lancio, OPPO presenterà anche il nuovo OPPO Watch X2 Mini, ampliando ulteriormente il proprio ecosistema di dispositivi smart e offrendo nuove soluzioni per rimanere connessi in modo semplice e versatile.
