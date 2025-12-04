Poco Pad M1: un tablet eccellente da Xiaomi

Poco è un sotto-brand di Xiaomi che offre smartphone e tablet con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Quest’ultimo modello di fascia media non fa eccezione. Il Poco Pad M1 è dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, abbinato a 8 GB di RAM.
Grazie alle sue specifiche, il tablet offre un’esperienza d’uso quotidiana ottimale, con prestazioni fluide delle app e multitasking. È dotato di HyperOS, basato su Android, che offre un’interfaccia intuitiva e raffinata. Il tablet è inoltre dotato di 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 2 TB tramite scheda microSD.
Per quanto riguarda il display, questo tablet è dotato di uno schermo LED IPS da 12,1 pollici con risoluzione 2,5K (2560 x 1600 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Questo gli consente di offrire un’esperienza visiva davvero impressionante. I suoi quattro altoparlanti stereo, compatibili con Dolby Atmos e Hi-Res Audio, completano perfettamente il display offrendo un suono ricco e immersivo. Il tablet include anche un jack per cuffie da 3,5 mm per collegare cuffie cablate o auricolari.
Grazie alla sua potente batteria da 12.000 mAh, il Poco M1 Pad offre oltre 14 ore di riproduzione video, sufficienti per più di un giorno intero di utilizzo. È compatibile con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4, due standard recenti che garantiscono connessioni wireless ad alte prestazioni.
Questo tablet ultraleggero (610 g) e sottile (7,5 mm) vanta un elegante telaio in alluminio. È dotato di due fotocamere da 8 MP, una anteriore e una posteriore, che gli consentono di offrire una qualità fotografica e video soddisfacente. In breve, se cercate un tablet versatile e conveniente, questo modello non vi deluderà. Il Poco Pad M1 offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale.
Il nuovo Poco Pad M1 è un tablet di fascia media presentato da Xiaomi/POCO nel novembre 2025, pensato per offrire un buon equilibrio tra prezzo accessibile e caratteristiche avanzate. È sostanzialmente un rebrand del Redmi Pad 2 Pro, con specifiche solide e un focus su autonomia e multimedialità.
- Processore: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, un SoC di fascia medio-alta che garantisce buone prestazioni per uso quotidiano e gaming leggero.
- Memoria: fino a 8 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 2.2, espandibile tramite microSDXC.
- Display: pannello IPS LCD con refresh rate fino a 120 Hz, pensato per fluidità nelle animazioni e nei giochi.
- Audio: sistema a quattro altoparlanti, con supporto Dolby Atmos, per un’esperienza multimediale immersiva.
- Batteria: capacità molto elevata, circa 12.000 mAh, che assicura una lunga autonomia anche con uso intensivo.
- Sistema operativo: HyperOS basato su Android 16, con aggiornamenti OTA e ottimizzazioni per l’ecosistema POCO.
- Fotocamere: modulo posteriore da 13 MP e anteriore da 8 MP, adatte a videoconferenze e uso quotidiano.
- Accessori: compatibilità con tastiera dedicata e supporto a pogo-pin per espandere la produttività.
Alla ricerca di acquirenti, per incrementare la fascia d’utenza:
- Il Poco Pad M1 è pensato come alternativa economica al più potente Poco Pad X1, che monta Snapdragon 7+ Gen 3 e display 3.2K a 144 Hz.
- Si rivolge a chi cerca un tablet per studio, intrattenimento e produttività leggera, con un prezzo competitivo rispetto ai concorrenti.
- È stato lanciato insieme agli smartphone POCO F8 Pro e Ultra, nell’ambito della strategia di POCO di offrire un ecosistema completo.
Il Poco Pad M1 non è un dispositivo rivoluzionario, ma un rebrand intelligente che porta sul mercato globale un tablet già collaudato, con grande batteria, display fluido e audio potente. È ideale per chi vuole un tablet versatile senza spendere cifre elevate, pur rinunciando a specifiche da top di gamma.
