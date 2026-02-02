OnePlus Watch Lite, sempre più smart in leggerezza

Il nuovo OnePlus Watch Lite si presenta come uno smartwatch pensato per chi desidera un dispositivo leggero, elegante e ricco di funzioni, senza però entrare nel mondo più complesso e dispendioso dei modelli basati su Wear OS. OnePlus ha scelto un design semplice ma curato, con una cassa in acciaio inossidabile che conferisce allo smartwatch un aspetto più premium rispetto a molti concorrenti della stessa fascia di prezzo. Nonostante i materiali solidi, il peso rimane contenuto e lo rende comodo da indossare anche durante la notte, quando entra in gioco il monitoraggio del sonno.
Uno degli elementi più sorprendenti è il peso che rimane contenuto, con circa 35 grammi per il corpo e 59 grammi complessivi con il cinturino, un valore che lo rende comodo da indossare anche durante la notte.
Uno degli elementi più distintivi è il display AMOLED da 1,46 pollici, con una risoluzione di 464 × 464 pixel capace di raggiungere una luminosità di picco di 3.000 nit. Si tratta di un valore molto elevato, che garantisce una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole, un aspetto spesso critico negli smartwatch economici. L’interfaccia è fluida e ben leggibile, grazie anche al sistema operativo proprietario, più leggero rispetto a Wear OS e ottimizzato per consumare meno energia.
All’interno troviamo un chipset BES2800BP, accompagnato da 4 GB di memoria interna, sufficiente per archiviare dati, app leggere e funzioni di monitoraggio. La batteria da 339 mAh garantisce fino a dieci giorni di autonomia, un risultato ottenuto grazie al sistema operativo proprietario, molto più leggero rispetto a Wear OS e ottimizzato per consumi ridotti.
Proprio l’autonomia è uno dei punti di forza del dispositivo: con un utilizzo normale, il Watch Lite può raggiungere tranquillamente i dieci giorni di funzionamento con una sola carica. Questo risultato è possibile grazie alla combinazione tra un software snello e un hardware progettato per ridurre al minimo gli sprechi energetici, pur mantenendo attive le funzioni di monitoraggio continuo.
Dal punto di vista del benessere, il Watch Lite offre un monitoraggio completo: frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, analisi del sonno e una funzione che in soli 60 secondi fornisce un quadro generale dello stato fisico dell’utente. Il GPS dual band assicura tracciamenti più precisi durante le attività sportive, supportate da oltre cento modalità di allenamento. Lo smartwatch è inoltre certificato IP68 e 5ATM, quindi adatto anche al nuoto. Dal punto di vista sportivo lo smartwatch offre un set molto completo. È presente anche un sistema che analizza il consumo dei grassi durante l’attività fisica, utile per chi segue programmi di allenamento mirati.
Sul fronte smart, il Watch Lite mantiene un approccio essenziale. Le notifiche sono gestite in modo semplice e immediato, ma non sono presenti funzioni più avanzate come i pagamenti NFC o l’assistente vocale. Una caratteristica interessante è la possibilità di collegarlo contemporaneamente a due smartphone, una funzione rara in questa fascia di prezzo e utile per chi utilizza un telefono personale e uno lavorativo.
Il prezzo di lancio è particolarmente competitivo, fissato a 179 euro, e rende il OnePlus Watch Lite una proposta molto interessante per chi cerca uno smartwatch affidabile, con un display eccellente e un’autonomia superiore alla media, senza la complessità e i consumi dei sistemi operativi più pesanti.
Design e materiale
Cassa
Acciaio inossidabile argento
Acciaio inossidabile nero
Cinturino
Gomma fluorurata di colore bianco + fibbia in acciaio inossidabile
Gomma fluorurata di colore nero + fibbia in acciaio inossidabile
Custodia inferiore
Plastica (PA + 55% GF) con finestra in vetro per sensore
Dimensioni e peso
Peso
Peso del corpo principale di ca. 35 g (cinturino escluso)
Peso totale del dispositivo di ca. 59 g (cinturino incluso)
Luminosità
Luminosità massima predefinita di 600nit
Modalità ad alta luminosità di 1.500nit
Luminosità massima supportata fino a 3.000 nit
(nota: valore supportato solo dalla modalità allenamento sviluppata internamente; si attiva automaticamente quando il dispositivo rileva luce solare intensa)
Durata della batteria
Capacità
339 mAh (tipica)
330 mAh (nominale)
Durata massima della batteria
10 giorni (in base ai risultati dei test sul ciclo della batteria per il modello)
Durata tipica della batteria
7 giorni (in base ai risultati dei test sul ciclo della batteria per il modello)
Durata della batteria con il display sempre attivo (AOD)
4 giorni (in base ai risultati dei test sul ciclo della batteria per il modello)
Tempo di ricarica
ricarica completa in massimo 90 minuti
10 minuti di ricarica per 24 ore di utilizzo
Bluetooth
Bluetooth 5.2
BT standard
BLE
Profilo
HID
HFP v1.6
HSP v1.2
A2DP v1.2
AVRCP v1.5
SPP v1.1 e versioni successive
GPS
Dual band L1+L5
Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS
Supporta smartphone con sistema operativo Android 9.0 e IOS 14.0 o versioni successive
Sensori
Accelerometro
Sensore giroscopio
Sensore geomagnetico
Barometro
Sensore ottico della frequenza cardiaca
Optical blood oxygen sensor
Sensore della temperatura del polso
Sensore di luce ambientale
NFC
Supporto per carte di accesso non riservate
Pagamento tramite dispositivi mobili
Accoppiamento simultaneo con due telefoni su sistemi operativi diversi
1. Combinazioni supportate
(1) Android + Android phones
(2) Telefono Android + iPhone o iPhone + Android
2. Dopo la connessione a un secondo telefono, il dispositivo supporta la risposta alle chiamate e la sincronizzazione dei messaggi sia sul telefono principale sia su quello secondario, incluse notifiche, avvisi di chiamate perse, promemoria del calendario, ecc. Funziona anche con iPhone.
Oltre 350 quadranti
Salute
Panoramica benessere in 60 secondi
tracciamento del sonno profondo, sonno leggero, fase REM, tempo di veglia, frequenza respiratoria e saturazione SpO2 durante il sonno.
Ti verrà assegnato un punteggio del sonno basato sulla qualità del tuo riposo, insieme a suggerimenti per migliorarlo.
Il dispositivo entra automaticamente in modalità sonno quando ti addormenti indossando l’orologio ed esce dalla modalità al tuo risveglio.
Frequenza cardiaca
monitoraggio della frequenza cardiaca, avvisi di frequenza cardiaca alta/bassa, frequenza cardiaca a riposo, frequenza cardiaca di riferimento durante il sonno.
Attività quotidiane e promemoria dei risultati;
Monitoraggio dell’ossigeno nel sangue
misurazione manuale della saturazione SpO2, monitoraggio della saturazione SpO2 per l’intera giornata, avvisi per saturazione SpO2 bassa.
Esercizio di respirazione
Più di 100 modalità sport
6 tipi di riconoscimento automatico: corsa, camminata veloce, ciclismo, nuoto, vogatore, ellittica
Contenuto della confezione
1 orologio (cinturino incluso)
1 cavo di ricarica orologio integrato
1 manuale di istruzioni e libretto di garanzia
