ONEPLUS ANNUNCIA L’ARRIVO DI ONEPLUS 15, disponibile in Europa da Gennaio 26

Il brand tecnologico globale OnePlus ha annunciato e presentato in Orienteil nuovissimo OnePlus 15. Si tratta di uno smartphone flagship ad alte prestazioni, tra i primissimi al mondo a integrare la rivoluzionaria piattaforma mobile Snapdragon® 8 Elite Gen 5, la soluzione SoC più potente e avanzata mai realizzata da Qualcomm Technologies, Inc.
OnePlus 15 non rappresenta un semplice aggiornamento, ma un vero e proprio salto generazionale. Grazie al nuovo chipset, il dispositivo promette prestazioni fulminee, intelligenza artificiale evoluta e un design completamente rinnovato. Il SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 garantisce fluidità estrema, potenza di gioco sostenuta e fotografia intelligente, offrendo un’esperienza d’uso senza compromessi. Quanto al sistema operativo, sarà Android 16, con una distinzione asseconda dei Mercati: la Cina riceverà la versione con interfaccia ColorOS 16, mentre il mercato globale utilizzerà la tradizionale OxygenOS 16. Ciò permetterà un’esperienza fluida e reattiva, ideale per il multitasking e il gaming. Il display AMOLED da 6,78″ con refresh rate fino a 165 Hz e tecnologia LIPO garantisce cornici ultrasottili e supporto ai 165 fps nei giochi, ridefinendo l’eccellenza del gaming mobile. Quanto alla Ram e Memoria interna, ci saranno diverse opzioni: 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB, fino a una versione Top da 16 GB + 1 TB.
Pete Lau, fondatore di OnePlus, dichiara: “Per oltre un decennio, OnePlus e Qualcomm Technologies hanno collaborato per ridefinire il concetto di flagship. Con Snapdragon 8 Elite Gen 5 al cuore di OnePlus 15, continuiamo questa tradizione, offrendo velocità, intelligenza ed efficienza che i nostri utenti chiedono oggi e nel futuro.” Chris Patrick, Vicepresidente Senior di Qualcomm Technologies, aggiunge: “Snapdragon 8 Elite Gen 5 ridefinisce le prestazioni dei flagship. È la CPU mobile più veloce al mondo, abbinata alla nostra GPU e NPU più avanzate, per garantire velocità eccezionali, fotografia intelligente ed efficienza energetica per tutto il giorno.”
Fotocamera DetailMax :
OnePlus 15 sarà il primo smartphone a integrare il nuovo comparto fotografico proprietario DetailMax, progettato per sfruttare algoritmi avanzati e processori dedicati, in grado di catturare immagini incredibilmente nitide e realistiche. Il modulo fotografico posteriore abbandona il design circolare delle generazioni precedenti per adottare un’isola rettangolare con angoli arrotondati, in linea con il look del OnePlus 13T. Sarà composto da una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) per scatti nitidi e stabili. Sarà affiancata da una fotocamera periscopica Samsung JN5 da 50 MP per gli ingrandimenti e da un obiettivo ultra-wide per le inquadrature ampie.
Batteria:
La batteria da 7.000 mAh con tecnologia silicon-carbon assicura una durata eccezionale, mentre la ricarica cablata a 120W e wireless a 50W permette di tornare operativi in pochi minuti.
Colori:
OnePlus 15 sarà disponibile in tre varianti: Moon Rock Black, Purple, Sand Storm, eTitanium. La versione nera, ispirata ai buchi neri, promette un assorbimento della luce elevato. Il telaio potrebbe includere materiali come vetro, alluminio e pelle vegana.
Nuove funzioni AI e Quick Key
Al posto dello storico Alert Slider, OnePlus introduce il nuovo pulsante multifunzione Quick Key, programmabile per attivare funzioni come traduzioni, registrazioni rapide o l’innovativa AI Plus Mind, pensata per catalogare e recuperare informazioni visualizzate sullo schermo.
Scheda tecnica :
|Caratteristica
|Specifica
|SoC
|Snapdragon® 8 Elite Gen 5
|Display
|AMOLED 6,78″ piatto, risoluzione 1.5K, refresh rate 165 Hz
|RAM
|12 GB / 16 GB (fino a 24 GB in Cina)
|Storage
|256 GB / 512 GB / 1 TB (non espandibile)
|Fotocamere
|Principale 50 MP + teleobiettivo periscopico + ultragrandangolare
|Batteria
|7.000 mAh, ricarica cablata 120W, wireless 50W
|Sistema operativo
|OxygenOS 16 (Android 16)
|Colorazioni
|Moon Rock Black, Purple,Sand Storm, Titanium
|Funzioni speciali
|Quick Key, AI Plus Mind, DetailMax Camera, cornici ultrasottili LIPO
Il lancio in Cina è previsto per ottobre 2025, con distribuzione globale attesa nei primi mesi del 2026
