OnePlus 15, triplo chip, display 165Hz, batteria da 7300mAh e AI avanzata, inarrestabile

OnePlus 15 non è solo un nuovo smartphone, ma un manifesto tecnologico: triplo chip, display 165Hz, batteria da 7300mAh e AI avanzata lo rendono uno dei candidati più forti al titolo di miglior smartphone del 2025. Con il lancio del modello 15R a dicembre, OnePlus punta a consolidare la sua presenza sia nel segmento premium che in quello più competitivo.
Questo nuovo Device rappresenta un salto evolutivo di due generazioni rispetto al predecessore OnePlus 13. Non è solo un aggiornamento, ma un nuovo standard per gli smartphone premium, grazie a prestazioni elevate, design raffinato e integrazione avanzata dell’intelligenza artificiale.
Il cuore del telefono è la piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancata da un chip dedicato alla risposta tattile con campionamento a 3200Hz e da un chip Wi-Fi indipendente, pensati per garantire prestazioni stabili e reattive in ogni contesto, dal multitasking quotidiano al gaming competitivo. OxygenOS 16 completa l’esperienza, ottimizzando la fluidità e la gestione delle operazioni simultanee.
Il display da 6,78 pollici introduce per la prima volta nel settore una frequenza di aggiornamento a 165Hz con risoluzione 1.5K, capace di offrire una resa “retina-level” e un movimento ultra-fluido. Nei giochi più popolari, come Call of Duty: Mobile o Brawl Stars, sarà possibile raggiungere fino a 165fps, rendendo l’esperienza di gioco estremamente immersiva. La luminosità di picco di 1800 nit assicura visibilità anche sotto il sole diretto, mentre la certificazione TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0 integra funzioni di protezione visiva avanzate.
Per mantenere costanti le prestazioni, OnePlus ha sviluppato il sistema di raffreddamento Cryo-Velocity 360°, con una camera di vapore 3D da oltre 5.700 mm², uno strato isolante in aerogel e una cover posteriore in grafite bianca. Questo consente di dissipare il calore in modo uniforme, mantenendo il dispositivo confortevole anche durante lunghe sessioni di utilizzo.
La batteria Silicon NanoStack da 7300mAh rappresenta un primato per OnePlus. Grazie alla tecnologia agli anodi di silicio, garantisce una densità energetica superiore e supporta la ricarica cablata SUPERVOOC da 120W e quella wireless AIRVOOC da 50W. La funzione Bypass Charging permette di alimentare direttamente il dispositivo durante il gioco, riducendo il calore e preservando la salute della batteria. OnePlus assicura che dopo quattro anni di utilizzo la capacità resterà superiore all’80%, con piena operatività anche a temperature estreme fino a -20°C.
Il design è stato ulteriormente raffinato con cornici ultrasottili da 1,15 mm e un telaio piatto realizzato con tecnologia LIPO, disponibile nelle finiture Infinite Black, Sand Storm e Ultra Violet. La resistenza è certificata ai massimi livelli, con protezioni IP66, IP68, IP69 e IP69K contro polvere, immersione e getti ad alta pressione.
OnePlus 15 sarà disponibile in Italia a partire da 979 euro nella versione 12/256 GB e da 1.129 euro nella variante 16/512 GB. Per il lancio sono previsti sconti e accessori inclusi, come OnePlus Watch 3, Pad Lite e Buds Pro 3. A dicembre arriverà anche OnePlus 15R, pensato come alternativa più accessibile ma sempre fedele alla filosofia del marchio.
Con queste innovazioni, OnePlus 15 si propone come uno dei protagonisti assoluti del mercato smartphone del 2025, fissando un nuovo standard di riferimento per prestazioni, fluidità e resistenza.
Dimensioni:Altezza 16,14 cm Larghezza 7,67 cm Spessore 0,82 cm (Infinite Black/Ultra Violet) 0,81 cm (Sand Storm)
Peso: 215 g (Infinite Black/Ultra Violet) 211 g (Sand Storm)
Schermo Parametri Dimensioni: 17,23 cm (misura presa diagonalmente da un angolo all’altro)
Risoluzione: 2772*1272 (FHD+), 450 ppi
Proporzioni: 20/9
HBM: 1.800 nit
Frequenza di aggiornamento: 1-120 Hz adattiva, massima 165 Hz nel gaming
Vetro di copertura dello schermo:Corning® Gorilla® Glass Victus® 2
Supporto di 100% DCI-P3 (tipico) 1,07 miliardi di colori (10 bit)
Caratteristiche
Modalità sole
Riduci punto bianco
Promemoria per il comfort degli occhi
Segnali di movimento
Minimo 1 nit
Comfort visivo per il gaming
Prestazioni: Sistema operativo OxygenOS 16.0 based on Android™ 16
Piattaforma Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform
CPU Qualcomm® Oryon™ CPU @4.608GHz
RAM 12GB/16GB LPDDR5X Ultra/Ultra+
Storage 256GB/512GB UFS 4.1
Batteria 7,300 mAh (Dual-cell 3,650 mAh, non-removable)
Available configurations: 12GB+256GB / 16GB+512GB
Ricarica per 120W SUPERVOOC™/ 50W AIRVOOC
Fotocamera principale Sensore: Sony IMX906
Megapixel: 50 Quantità di lenti: 6P
Stabilizzazione ottica dell’immagine: sì
Apertura: ƒ/1,8
Campo visivo: 84°
Messa a fuoco automatica: sì
Fotocamera con teleobiettivo
Sensore: S5KJN5 con zoom ottico 3,5X, zoom ottico di qualità 7x
Megapixel: 50
Quantità di lenti: 4P
Stabilizzazione ottica dell’immagine: sì
Apertura: ƒ/2,8
Campo visivo: 30°
Messa a fuoco automatica: sì
Zoom Ultra Res (digitale): fino a 120x
Fotocamera ultra grandangolare
Sensore: OV50D
Megapixel: 50
Quantità di lenti: 6P
Apertura: ƒ/2
Campo visivo: 116°
Messa a fuoco automatica: sì
Messa a fuoco automatica
Multi Autofocus(All pixel omni-directional PDAF+CDAF+LDAF)
Video
Video in 8K: 30 fps
Video in 4K: 120 fps, 60 fps, 30 fps
Video in 1080p: 120 fps, 60 fps, 30 fps (con Ritocco attivato)
Video in 720p: 30 fps
Video EIS/OIS in 4K: 120 fps, 60 fps, 30 fps
Video EIS/OIS in 1080p: 120 fps, 60 fps, 30 fps (con Ritocco attivato)
Video EIS/OIS in 720p: 30 fps
Video SLO-MO in 4K: 120 fps
Video SLO-MO in 1080p: 240 fps, 120 fps
Video SLO-MO in 720p: 480 fps, 240 fps
TIME-LAPSE in 4K: 30 fps
TIME-LAPSE in 1080p: 30 fps
Supporto delle riprese di video multi-vista
Supporto delle riprese di video HDR
Supporto delle riprese con zoom video
Zoom ottico: fino a 3,5X
Digital zoom: Up to 18X
Caratteristiche
Foto, Video, Ritratto, Notte, Panorama, SLO-MO, Esposizione lunga, Video a doppia visualizzazione, TIME-LAPSE, ALTA RISOLUZIONE, Modalità subacquea, Modalità Master, SCANNER DI TESTO, SCANNER DI DOCUMENTI, TILT-SHIFT, VIDEO PRO
Fotocamera anteriore
Sensore: Sony IMX709
Megapixel: 32
Quantità di lenti: 5P
Lunghezza focale: equivalente a 21 mm
Messa a fuoco automatica: sì
Apertura: f/2,4
Videocamera anteriore
Video in 4K: 60 fps, 30 fps
1080p video: 60 fps, 30 fps(with Retouch on)
Video in 720p: 30 fps
Video EIS/OIS in 4K: 60 fps, 30 fps
Video EIS/OIS in 1080p: 60 fps, 30 fps
Video EIS/OIS in 720p: 30 fps
TIME-LAPSE in 4K: 30 fps
TIME-LAPSE in 1080p: 30 fps
Supporto delle riprese di video multi-vista
Supporto delle riprese di video HDR
Supporto delle riprese con zoom video
Caratteristiche della fotocamera anteriore
Foto, Video, Ritratto, Notte, Panorama, Video a doppia visualizzazione, TIME-LAPSE, Ritocco, Luce di riempimento dello schermo
Connettività
LTE/LTE-A
4×4 MIMO, supporta fino a UL cat18 (211 Mbps)
DL cat20 (2.000 Mbps), a seconda del supporto dell’operatore
Banda
GSM: 850/900/1.800/1.900 MHz
WCDMA: banda 1/2/4/5/6/8/19
LTE FDD: banda 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/66/71
LTE TDD: banda 34/38/39/40/41/42/48
5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n77/n78
Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Schermo Wi-Fi
Tethering WLAN
Wi-Fi 2,4 GHz 2×2 + Wi-Fi 5 GHz 2×2 simultanei
Wi-Fi 5 GHz 160 MHz
Wi-Fi 6 GHz 320 MHz
MIMO 2×2
Bluetooth
Bluetooth 6.0, basso consumo energetico
SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0
Localizzazione
Doppia banda: GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BeiDou (B1I+B1C+B2a), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5)
Sensori
Sensori
Sensore di prossimità
Sensore di luce ambientale
Sensore della temperatura del colore
Bussola elettronica
Accelerometro
Giroscopio
In-display ultrasonic fingerprint sensor
Sensore ad effetto Hall
Sensore di messa a fuoco laser
Barometro
Telecomando a infrarossi
Porte
Porte
USB 3.2 Gen 1
Type-C
Supporto di auricolari Type-C standard
Doppio slot nano-SIM
Tasti
Tasti
L’interfaccia utilizza pulsanti di navigazione virtuali e gesti di navigazione.
Audio
Audio
OReality Audio
Cancellazione del rumore con 3 microfoni
Contenuti multimediali
Formati audio supportati
MP3, AAC, AMR, APE, OGG, FLAC, WAV, MIDI
Formati video supportati
MP4, 3GP, MKV, MOV, AVI, FLV, HEVC, AVC, VP9, VP8, AV1, WEBM, TS, M2TS, ASF
Formati d’immagine supportati
JPEG, BMP, PNG, DNG, HEIF, AVIF, WEBP, GIF, WBMP, ICO
