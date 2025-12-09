One Plus 15, il salto generazionale con la piattaforma Snapdragon® 8 Elite Gen 5

OnePlus ha presentato da poco OnePlus 15 , il nuovo smartphone di punta che rappresenta un’evoluzione significativa della filosofia “Fast and Smooth”, da sempre al centro dell’identità del brand, portando le prestazioni a un livello mai raggiunto prima. Grazie a un’architettura a triplo chip, a un display ultra-fluido da 1.5K a 165Hz e a una batteria da 7300mAh,
OnePlus 15 promette un’esperienza di velocità, reattività e stabilità capace di soddisfare sia l’uso quotidiano sia il gaming più impegnativo.
Il nuovo schermo LTPO 1.5K a 165Hz, il primo del settore, offre una fluidità visiva eccezionale e una nitidezza “retina-level”, garantendo un’immediatezza totale fin dal primo tocco. Nei giochi più popolari, sarà possibile sfruttare un supporto nativo fino a 165fps, assicurando un gameplay estremamente reattivo. Lo schermo da 6,78 pollici garantirà colori accurati, una luminosità di picco di 1800 nit per una perfetta leggibilità anche sotto il sole e una luminosità minima di 1 nit per un comfort ottimale nelle ore notturne. La certificazione TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0 introdurrà inoltre funzioni intelligenti per la protezione della vista, come l’Eye Comfort Reminder e una modalità dedicata al gaming che regola automaticamente la saturazione dei colori per ridurre l’affaticamento visivo.
Al cuore delle prestazioni di OnePlus 15 possiede una sofisticata architettura a triplo chip, pensata per garantire potenza costante in ogni situazione. La piattaforma Snapdragon® 8 Elite Gen 5 affiancata da un chip dedicato alla risposta tattile, con campionamento a 3200Hz per un’interazione immediata, e da un chip Wi-Fi indipendente progettato per mantenere connessioni stabili anche negli ambienti più affollati. In combinazione con OxygenOS 16, questa struttura permette di passare da un’app all’altra con una fluidità assoluta e di gestire più operazioni contemporaneamente senza rallentamenti. Anche il gaming benefia di ottimizzazioni dedicate, come il supporto al gameplay always-on a 120fps e un giroscopio personalizzato ±4000 DPS per un controllo estremamente preciso.
Per mantenere prestazioni elevate nel tempo, OnePlus 15 introduce il nuovo sistema di raffreddamento 360° Cryo-Velocity, dotato di una camera di vapore 3D da 5.731 mm², uno strato isolante in aerogel di derivazione aerospaziale e una cover posteriore in grafite bianca che favorisce una dissipazione uniforme del calore. Questo permette al dispositivo di rimanere fresco e confortevole anche durante lunghe sessioni di gioco o multitasking intenso, consolidando la reputazione del brand nel settore del mobile gaming ad alte prestazioni.
L’autonomia è un altro punto di forza: OnePlus 15 che possiede una batteria Silicon NanoStack da 7300mAh basata su anodi di silicio al 15%, capace di offrire una densità energetica superiore. La ricarica cablata SUPERVOOC da 120W e quella wireless AIRVOOC da 50W garantiranno tempi di ricarica rapidissimi, mentre la funzione Bypass Charging così da alimentare direttamente il dispositivo durante il gaming, riducendo il calore e preservando la salute della batteria. Quest’ultima sarà progettata per mantenere oltre l’80% della capacità originale dopo quattro anni di utilizzo e per funzionare in modo affidabile anche a temperature fino a -20°C.
E’ quindi costruita per funzionare negli ambienti più difficili e continuare a operare con almeno l’80% della capacità dopo quattro anni. È inoltre realizzata con la tecnologia Silicon Nanostack, con un contenuto di silicio del 15% nell’anodo, che offre un’eccellente densità energetica.
OnePlus ha anche annunciato che la fotocamera che può registrare video a 4K con 120 frame per secondo, precedentemente disponibile solo su OnePlus 15, un vero top di gamma. La notizia della mastodontica batteria e delle sue eccellenti capacità di registrazione video arriva dopo la presentazione della piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 del dispositivo, rendendo il OnePlus 15 il primo smartphone al mondo a debuttare con questo chipset.
A rendere il OnePlus 15 ancora più straordinario contribuisce il suo display AMOLED 1.5K a 165 Hz, completo di 450 pixel ppi e con la capacità di passare da 1800 nits di luminosità fino a 2 nits di default o 1 nit con Reduce White Point attivato. Il display, che ha ricevuto la certificazione TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0, rende qualsiasi contenuto nitido e protegge gli occhi oltre ai contenuti.
Infine, è stato svelato che il OnePlus 15 supporta anche Plus Mind, la tecnologia AI di OnePlus pensata per semplificare la vita degli utenti. Chi si trova sommerso da contenuti, feed e pagine di dati può, con un semplice tocco del Plus Key, inviare ciò che è presente sullo schermo a Plus Mind per conservarlo. Plus Mind può quindi analizzare i dati e aiutare ad agire su di essi, ad esempio creando inviti sul calendario, rendendo inoltre più facile che mai recuperare le informazioni in un secondo momento.
OnePlus 15 offre una resistenza ai vertici del settore grazie alle certificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K, assicurando protezione contro polvere, immersione in acqua e getti ad alta pressione. Con questo nuovo modello, OnePlus punta a ridefinire ancora una volta il concetto di “Fast and Smooth”, stabilendo un nuovo standard di riferimento per fluidità e prestazioni nel panorama degli smartphone premium.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.