Le migliori app di Intelligenza artificiale. Da Chat GPT a Gemini, come e cosa scegliere

Le applicazioni basate sull’intelligenza artificiale stanno trasformando in modo profondo il nostro rapporto con la tecnologia. Dai sistemi conversazionali sempre più sofisticati agli strumenti capaci di produrre testi, immagini, musica e video, l’IA è diventata parte integrante di molte attività quotidiane. Che si tratti di lavoro, studio o semplice curiosità, queste soluzioni digitali offrono nuove possibilità per organizzare il tempo, sviluppare idee e affrontare compiti complessi con maggiore rapidità.
L’evoluzione è continua e il recente arrivo di ChatGPT 5 ha segnato un ulteriore passo in avanti: un chatbot più strutturato, meno “entusiasta” nelle risposte ma più preciso nel comprendere le richieste e nel gestire conversazioni articolate. Sullo sfondo rimane l’obiettivo dell’AGI, l’intelligenza artificiale generale, pensata per avvicinarsi sempre di più al ragionamento umano anche in contesti complessi.
Cosa si intende per app di intelligenza artificiale
Le app di intelligenza artificiale utilizzano modelli matematici avanzati e grandi quantità di dati per svolgere compiti che, fino a poco tempo fa, richiedevano esclusivamente l’intervento umano. Possono redigere testi, interpretare immagini, trascrivere audio, analizzare informazioni o simulare dialoghi realistici. L’accesso è ormai semplice: molte funzionalità sono integrate direttamente negli smartphone più recenti, mentre altre sono disponibili tramite app dedicate o servizi online. Non è necessario possedere dispositivi costosi, perché spesso basta sottoscrivere un abbonamento per ottenere risultati immediati in pochi passaggi.
Quali attività si possono svolgere con le app di IA
Le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale sono ampie e in continua espansione. Al momento, gli ambiti più sviluppati riguardano la scrittura e la generazione di contenuti visivi. Le app possono creare articoli, riassunti, trascrizioni e traduzioni, ma anche immagini originali a partire da una semplice descrizione testuale. Anche la musica, la programmazione e l’analisi dei dati stanno raggiungendo livelli di affidabilità sempre più interessanti. Per quanto riguarda le risposte su eventi recenti o situazioni quotidiane, c’è ancora margine di miglioramento, ma i progressi sono rapidi. Va considerato che la maggior parte di questi strumenti prevede costi di utilizzo, spesso sotto forma di abbonamento mensile.
Le principali app di intelligenza artificiale su smartphone
ChatGPT per iOS e Android
Tra le applicazioni più conosciute, ChatGPT si distingue per la capacità di comprendere il contesto delle domande e adattare lo stile delle risposte all’utente. Può semplificare concetti complessi, fornire esempi pratici o modificare tono e linguaggio in base alle esigenze. Le versioni mobile hanno reso l’accesso più immediato e stabile, consentendo di utilizzare anche le funzionalità più avanzate, inclusa la versione GPT 5, più rapida e accurata.
Copilot
L’assistente sviluppato da Microsoft rappresenta un’alternativa interessante, soprattutto per chi utilizza già l’ecosistema Microsoft. Permette l’uso di comandi vocali in italiano e mostra le fonti impiegate per elaborare le risposte. È disponibile sia in versione gratuita sia in una modalità avanzata che offre maggiore potenza e integrazione con i programmi di produttività.
Gemini
Pensato come assistente multifunzione, Gemini consente di digitare, parlare o caricare immagini per ricevere supporto in tempo reale. Su Android si integra profondamente con il sistema, diventando l’assistente principale del telefono e offrendo suggerimenti contestuali direttamente sullo schermo. Anche su iOS è utilizzabile tramite l’app Google.
Meta AI
Meta ha introdotto il proprio assistente all’interno delle app di messaggistica più diffuse. Può essere utilizzato per fare domande, ricevere suggerimenti o supportare conversazioni di gruppo, ad esempio per organizzare viaggi o eventi. L’integrazione diretta nelle chat lo rende particolarmente immediato.
App di intelligenza artificiale per la creazione di contenuti
Perplexity
Ideale per approfondire argomenti, Perplexity funziona come una guida che spiega concetti in modo chiaro e suggerisce ulteriori spunti di riflessione. È alimentata da fonti autorevoli e punta a offrire risposte strutturate e contestualizzate.
Mubert
Per chi è interessato alla musica, Mubert permette di generare brani partendo da generi, attività o semplici suggestioni. La versione gratuita consente un numero limitato di creazioni mensili.
Copy AI
Questo strumento è orientato alla scrittura rapida di testi per diversi contesti, dai social media agli articoli più lunghi. È possibile selezionare il tono della comunicazione e ottenere risultati in pochi secondi.
Poe
Poe riunisce diverse intelligenze artificiali in un’unica piattaforma, consentendo di confrontare approcci e risultati senza cambiare applicazione. È utile per chi vuole sperimentare prima di scegliere lo strumento più adatto.
Generazione di immagini, foto e video con l’IA
Midjourney
Conosciuta per la creazione di immagini a partire da descrizioni testuali, Midjourney è spesso utilizzata in ambito creativo e comunicativo per visualizzare idee complesse in tempi rapidi.
DaVinci
DaVinci consente di trasformare parole e immagini in composizioni artistiche, scegliendo tra numerosi stili e funzioni specifiche, come la creazione di ritratti o concept visivi.
Descript
Pensata per l’editing audio e video, Descript semplifica il montaggio grazie alla trascrizione automatica. Eliminando parole dal testo si modificano direttamente audio e video, rendendo il processo accessibile anche a chi ha poca esperienza tecnica.
Nel complesso, le app di intelligenza artificiale stanno ridefinendo il modo in cui creiamo, comunichiamo e gestiamo le informazioni, aprendo scenari che fino a pochi anni fa sembravano lontani.
