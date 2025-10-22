Iphone 17, quando il top di gamma è l’entry level

In questi ultimi tempi c’è stato un gran parlare intorno a questo Device. L’iphone 17, dovrebbe essere il modello di accesso alla gamma Apple. Personalmente ho posseduto diversi dispositivi negli anni di questo brand, dall’11 Pro Max, al 13 Pro, al 16 fino a quest’ultimo 17, e devo dire di cambiamenti sostanziali ne ho visti di diverse tipologie. Fino al 17 odierno, il mio preferito era stato il 13 pro, per le dimensioni non eccessive, ma con prestazioni eccezionali. Con il 17 malgrado le tante anticipazioni negative, ho notato un sostanziale miglioramento in tutti i comparti, compresa la capacità di telefonare – cosa che dovrebbe essere scontata in un qualcosa che nasce come telefono. Fluidità delle immagini, qualità delle foto, video, qualità audio, connessione, sono mutate e migliorate.
Non so quanto abbia influito l’aggiornamento IOS 26.01.1, tutto funziona meglio, compresa la batteria, che pur non essendo gigantesca, garantisce adesso, una durata almeno a fine giornata, o per meglio dire, a notte inoltrata.
L’iPhone 17 non fa rimpiangere troppo i modelli di gamma “Pro”. In un mercato che ha visto la fascia alta essere da sempre preferita, più per status, che per necessità effettiva (come può uno smartphone determinare l’appartenenza a una classe sociale non si sa, o il gusto di avere sempre il meglio – povertà di valori), in ogni caso, Apple ha deciso di ridare dignità alla sua linea entry-level, rendendola finalmente competitiva con gli altri top di gamma.
Dopo diverse settimane di utilizzo, l’impressione è che questo dispositivo possa davvero rappresentare una svolta, rispetto alla scelta del modello di fascia alta.
Il design dell’iPhone 17 è elegante e moderno, con un corpo unibody in alluminio, (che ha contribuito alla leggerezza) un pannello frontale in Ceramic Shield di seconda generazione e un retro in vetro colorato. Il nuovo display Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion finalmente a 120Hz, offre una risoluzione elevata e una luminosità che raggiunge i 3000 nit all’aperto, rendendolo nuovamente perfetto anche sotto la luce diretta del sole. La Dynamic Island è presente, insieme a funzioni come True Tone, Haptic Touch e un rivestimento antiriflesso e oleorepellente.
Sotto la scocca, il chip A19 con CPU a sei core e GPU a cinque core garantisce prestazioni fluide e reattive, supportate da un motore neurale a 16 core. La memoria interna parte da 256 GB, con una versione da 512 GB disponibile per chi ha esigenze più elevate. Non è prevista l’espansione tramite microSD, ma la capienza di base è già generosa.
La fotocamera principale da 48 MP, è davvero di altissima qualità, con stabilizzazione a spostamento del sensore e teleobiettivo 2x da 12 MP, offre scatti dettagliati e versatili. Il sensore ultragrandangolare da 48 MP con campo visivo di 120° amplia le possibilità creative. Le modalità fotografiche includono Ritratto, Notte, Panorama, Smart HDR 5 e Deep Fusion, le immagini dettagliate e con luce naturale, riescono ad essere perfette anche in assenza di luminosità.
La registrazione video arriva fino al 4K a 60 fps con supporto Dolby Vision. La fotocamera frontale da 18 MP con apertura f/1.9 e riconoscimento facciale 3D è ideale per selfie e videochiamate, con funzioni come Animoji, Memoji e modalità cinema.
L’audio è potente e immersivo grazie agli altoparlanti stereo compatibili con Dolby Atmos e Dolby Digital Plus. La batteria di soli 3.692 mAh, è adeguata all’utilizzo ed è un giusto equilibrio tra leggerezza e durata. Supporta la ricarica rapida, raggiungendo il 50% in soli 20 minuti con un caricabatterie da 40 W. È presente la porta USB-C, anche se limitata allo standard USB 2.0, e la ricarica wireless è disponibile sia tramite MagSafe che Qi2, fino a 25 W.
Sul fronte della connettività, l’iPhone 17 integra Face ID, Bluetooth 6, WiFi 7, UWB di seconda generazione, supporto per nano-SIM e doppia eSIM, oltre alla compatibilità con le reti 4G LTE e 5G. Il sistema operativo è iOS 26, che offre un’esperienza fluida e ricca di funzionalità.
Con dimensioni compatte e un peso di 177 grammi, l’iPhone 17 è maneggevole e solido. E’ certificato IP68: resiste a immersioni fino a 6 m per 30 minuti ed è protetto da polvere e schizzi. Ha cambiato forma rispetto al 16, ora più stretto e lungo, è più comodo da impugnare. Il prezzo parte da 969 euro per la versione da 256 GB, mentre quella da 512 GB costa 1.219 euro.
Apple ha finalmente restituito valore al suo modello base, rendendolo una scelta valida e completa per chi cerca un dispositivo di fascia alta senza dover necessariamente puntare alla gamma Pro.
