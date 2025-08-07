Il primo cellulare? Sicuramente ricondizionato!

L’inizio dell’anno scolastico porta con sé non solo l’acquisto di libri, zaini e quaderni, ma anche un momento atteso da molti studenti, in particolare i più giovani: l’arrivo del primo smartphone. Una decisione che spesso divide le famiglie, divise tra il desiderio di garantire sicurezza e autonomia ai figli e la preoccupazione per un uso eccessivo della tecnologia. Negli ultimi anni, però, sta emergendo una nuova tendenza che unisce praticità e valori educativi: la scelta di uno smartphone rigenerato.
Secondo CertiDeal, piattaforma leader nella vendita di dispositivi ricondizionati, il “primo telefono” non è più solo un oggetto tecnologico, ma un’occasione per trasmettere ai ragazzi principi importanti come responsabilità, sostenibilità e rispetto per ciò che si possiede. Optare per un dispositivo rigenerato non significa rinunciare alla qualità, ma adottare un approccio più consapevole all’uso della tecnologia. I dati lo confermano: il 21% degli smartphone ricondizionati venduti su CertiDeal è destinato proprio ai figli, un segnale di come le famiglie italiane stiano maturando una nuova sensibilità verso l’argomento.
Le motivazioni dietro questa scelta sono molteplici. Da un lato c’è la volontà di educare i giovani al valore delle cose, al riuso e a un consumo più responsabile. Dall’altro, c’è un evidente vantaggio economico: i dispositivi rigenerati garantiscono prestazioni elevate, con la stessa affidabilità di un prodotto nuovo, ma a un prezzo ridotto fino al 70%. A questo si aggiunge un impatto ambientale notevolmente inferiore: ogni smartphone ricondizionato consente di abbattere dell’84% le emissioni di CO2, di risparmiare oltre 68.000 litri di acqua potabile, di evitare l’estrazione di più di 200 kg di materiali dal suolo e di ridurre la produzione di rifiuti elettronici di circa 185 grammi.
Come spiega Salvatore Macrì, Country Manager Italia di CertiDeal, “un telefono rigenerato non è un compromesso, ma un primo passo verso un uso più consapevole della tecnologia”. In un’epoca in cui il digitale è parte integrante della crescita, anche la scelta del primo smartphone può trasformarsi in un gesto educativo, capace di trasmettere ai ragazzi valori duraturi e un nuovo modo di vivere la tecnologia.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.