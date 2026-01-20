HTC NE49 AI Translator, tutto quel che serve

Le cuffie HTC NE49 AI Translator offrono un suono di livello superiore grazie alla tecnologia di Cancellazione del Rumore Ambientale (ENC), ai driver da 13 mm e alla qualità audio Hi‑Fi, che garantisce un ascolto nitido e coinvolgente. La connessione Bluetooth 6.0 assicura stabilità e reattività, mentre la bassa latenza inferiore a 30 ms le rende adatte anche a gaming e contenuti video. La batteria permette un utilizzo continuo da 3 a 5 ore e, grazie alla ricarica tramite porta Type‑C e al display digitale che mostra lo stato energetico, l’esperienza d’uso risulta ancora più pratica e intuitiva. La certificazione IPX5 le rende resistenti al sudore e agli schizzi d’acqua, caratteristiche che le rendono perfette anche per l’attività sportiva.
La tecnologia audio integrata consente un ascolto wireless di alta qualità, con controlli touch reattivi, accoppiamento rapido e automatico e una trasmissione sonora direzionale che riduce la dispersione del suono. L’audio lossless ad alta fedeltà e la riduzione del rumore ENC migliorano la qualità delle chiamate, mentre la possibilità di utilizzare un solo auricolare o entrambi permette una gestione flessibile dell’ascolto. La durata complessiva aumenta ulteriormente grazie alla custodia di ricarica, che può estendere l’autonomia fino a 40 ore, eliminando la preoccupazione di dover ricaricare frequentemente.
Gli HTC NE49 AI Translator sono pensati per chi desidera un dispositivo versatile e confortevole, adatto a ogni situazione. La funzione di traduzione in tempo reale li rende particolarmente utili per chi viaggia o studia lingue straniere, mentre il design ergonomico garantisce comfort anche durante un uso prolungato. La resistenza all’acqua e la stabilità della connessione li rendono compagni ideali per lo sport, così come per lo studio, il lavoro o il tempo libero.
L’autonomia fino a 5 ore con una singola carica, unita alla ricarica rapida tramite Type‑C e alla possibilità di prolungare l’uso con la custodia dedicata, completa un prodotto pensato per accompagnarti durante tutta la giornata senza interruzioni. In sintesi, gli HTC NE49 AI Translator uniscono tecnologia, praticità e qualità audio in un unico dispositivo progettato per adattarsi a ogni esigenza.
Caratteristiche Tecniche
Traduzione AI Supporto per traduzione in tempo reale
Cancellazione Rumore (ENC) Riduce i rumori ambientali durante le chiamate
Driver Audio Altoparlanti da 13 mm
Qualità Audio Hi-Fi per suono nitido e profondo
Bluetooth Versione V6.0 per connessione stabile
Durata Batteria 3–5 ore di utilizzo continuo
Latenza Wireless Inferiore a 30 ms, ideale per gaming/video
Impermeabilità Certificazione IPX-5, resistente al sudore
Ricarica Interfaccia Type-C
Funzionalità Intelligenti
Traduzione in tempo reale: utile per conversazioni multilingue, viaggi internazionali o studio delle lingue.
Controlli touch: per gestire musica, chiamate e assistenti vocali con un semplice tocco.
Design ergonomico: in-ear confortevole per uso prolungato, con isolamento passivo del rumore.
