Honor 400 Pro, alta qualità e prestazioni ad un prezzo più che invitante [con promozione in atto]

Honor , come tutti i produttori cinesi, non si fermano mai, una crescita costante nei prodotti e nella qualità degli stessi. Dopo l’annuncio dell’Honor 400 Lite il mese scorso, il marchio approfitta della fine di maggio per annunciare il suo nuovo smartphone di fascia media e medio-alta. Ecco il nuovo Honor 400 nelle due varianti 400 e 400 Pro che cercherà di differenziarsi nella offerta e nelle prestazioni – a parità di costi – rispetto la concorrenza. Ancora una volta Honor si presenta con un nuovo smartphone che si distingue per le finiture ben riuscite e soprattutto per una fotocamera dal design assolutamente originale e dalle prestazioni a dir poco sorprendenti, che si avvale di nuovi sistemi per la messa a fuoco, colori e AI. l’Honor 400 opta per un’estetica più sobria, con uno schermo piatto AMOLED da 6,55 pollici e una cornice dritta, che incorpora un foro centrale per la fotocamera selfie. L’Honor 400 Pro sfoggia un display AMOLED quad-curvo da 6,7 ​​pollici , con un doppio notch a forma di pillola. La versione Pro consente addirittura di avere bordi curvi, mentre la versione Classic ha una cornice più squadrata. Anche lo spessore e il peso variano: il Pro è più spesso (8,1 mm contro 7,3 mm) e più pesante (205 g contro 184 g).

Le caratteristiche dell’Honor 400 Pro