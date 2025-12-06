Now Trending:
Home
Gli Acchiappaclick per suscitare rabbia e visualizzazioni

Gli Acchiappaclick per suscitare rabbia e visualizzazioni

6 Dicembre 2025 Tecnologia Nessun commento

L’esca della rabbia per creare un mercato dell’attenzione:

Il “rage bait” è l’evoluzione più estrema del “click bait” – questi ultimi avevano la tecnica di essere strumenti di marketing per creare contenuti online per titoli sensazionalistici, fuorvianti o esagerati, e immagini accattivanti, per spingere gli utenti a cliccare su un link e generare traffico verso un sito web, spesso poi rilevatesi poi solo un modo per fare pubblicità e non informazione. Una delusione per  l’utente. Il Rage bait va oltre, i titoli e poche parole puntano a catturare l’attenzione provocando indignazione. Gli algoritmi delle piattaforme hanno imparato a premiare proprio quei contenuti che generano reazioni negative, perché più commenti e condivisioni significano più tempo speso online. L’indignazione, emozione contagiosa per eccellenza, diventa così il carburante del mercato dell’attenzione, un sistema che decide cosa vediamo e come reagiamo.

Accanto al “rage bait”, i linguisti hanno segnalato altri due termini che raccontano il 2025:

  • Aura framing: la costruzione di un’immagine digitale che amplifica carisma e autorevolezza, spesso più apparente che reale. È la logica dei profili patinati, dove la percezione conta più della sostanza.
  • Biohack: pratiche di autosperimentazione sul corpo e sulla mente, spesso condivise online come sfide o consigli “alternativi”. Un fenomeno che mescola scienza, moda e marketing, con implicazioni non sempre trasparenti.

L’impatto dell’Intelligenza Artificiale

Non va dimenticato il ruolo dell’IA. Nel 2025 sono proliferati contenuti generati artificialmente, talvolta volutamente strani o provocatori, che hanno alimentato discussioni e polemiche. Anche qui l’obiettivo non è informare, ma stimolare engagement, sfruttando la curiosità e la rabbia degli utenti.

Una società digitale sotto pressione

Dai video di influencer che masticano rumorosamente per infastidire, ai podcast politici costruiti per polarizzare, fino ai meme generati dall’IA: tutto concorre a un ecosistema dove la frustrazione diventa moneta di scambio. La società digitale si espone sempre più con contenuti falsi o provocatori, modificando profondamente il mercato dell’attenzione e influenzando la vita offline.

Il “rage bait” è l’evoluzione più estrema del “click bait”: titoli e post che puntano a catturare l’attenzione provocando indignazione. Gli algoritmi delle piattaforme hanno imparato a premiare proprio quei contenuti che generano reazioni negative, perché più commenti e condivisioni significano più tempo speso online. L’indignazione, emozione contagiosa per eccellenza, diventa così carburante del mercato dell’attenzione, un sistema che decide cosa vediamo e come reagiamo.
L’Oxford English Dictionary ha eletto “rage bait” parola dell’anno 2025, simbolo di un’epoca in cui l’indignazione governa i nostri comportamenti, dentro e fuori dallo schermo. Non è un neologismo nato oggi: la sua prima comparsa risale al 2002 su Usenet, quando venne usato per descrivere l’“agitazione deliberata” di un automobilista abbagliato da un altro. Da allora, il termine si è trasformato nello slang digitale per indicare contenuti progettati ad arte per suscitare rabbia e frustrazione.

In definitiva, la parola dell’anno non è solo un’etichetta linguistica: è il riflesso di un sistema che sfrutta emozioni primarie per catturare l’attenzione. Un contesto che ci obbliga a sviluppare una visione critica, perché ciò che nasce sul web non resta confinato online, ma plasma comportamenti, relazioni e persino la percezione della realtà.

Post Views: 64

Related Posts

About The Author

Anna Laura Mincio

Commenta