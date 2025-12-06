Gli Acchiappaclick per suscitare rabbia e visualizzazioni

L’esca della rabbia per creare un mercato dell’attenzione:
Il “rage bait” è l’evoluzione più estrema del “click bait” – questi ultimi avevano la tecnica di essere strumenti di marketing per creare contenuti online per titoli sensazionalistici, fuorvianti o esagerati, e immagini accattivanti, per spingere gli utenti a cliccare su un link e generare traffico verso un sito web, spesso poi rilevatesi poi solo un modo per fare pubblicità e non informazione. Una delusione per l’utente. Il Rage bait va oltre, i titoli e poche parole puntano a catturare l’attenzione provocando indignazione. Gli algoritmi delle piattaforme hanno imparato a premiare proprio quei contenuti che generano reazioni negative, perché più commenti e condivisioni significano più tempo speso online. L’indignazione, emozione contagiosa per eccellenza, diventa così il carburante del mercato dell’attenzione, un sistema che decide cosa vediamo e come reagiamo.
Accanto al “rage bait”, i linguisti hanno segnalato altri due termini che raccontano il 2025:
- Aura framing: la costruzione di un’immagine digitale che amplifica carisma e autorevolezza, spesso più apparente che reale. È la logica dei profili patinati, dove la percezione conta più della sostanza.
- Biohack: pratiche di autosperimentazione sul corpo e sulla mente, spesso condivise online come sfide o consigli “alternativi”. Un fenomeno che mescola scienza, moda e marketing, con implicazioni non sempre trasparenti.
L’impatto dell’Intelligenza Artificiale
Non va dimenticato il ruolo dell’IA. Nel 2025 sono proliferati contenuti generati artificialmente, talvolta volutamente strani o provocatori, che hanno alimentato discussioni e polemiche. Anche qui l’obiettivo non è informare, ma stimolare engagement, sfruttando la curiosità e la rabbia degli utenti.
Una società digitale sotto pressione
Dai video di influencer che masticano rumorosamente per infastidire, ai podcast politici costruiti per polarizzare, fino ai meme generati dall’IA: tutto concorre a un ecosistema dove la frustrazione diventa moneta di scambio. La società digitale si espone sempre più con contenuti falsi o provocatori, modificando profondamente il mercato dell’attenzione e influenzando la vita offline.
In definitiva, la parola dell’anno non è solo un’etichetta linguistica: è il riflesso di un sistema che sfrutta emozioni primarie per catturare l’attenzione. Un contesto che ci obbliga a sviluppare una visione critica, perché ciò che nasce sul web non resta confinato online, ma plasma comportamenti, relazioni e persino la percezione della realtà.
