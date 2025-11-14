Garmin Forerunner 255, sport ed eleganza

Il Garmin Forerunner 255 è uno sportwatch pensato per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare a un design elegante. La cassa circolare da 46 mm gli conferisce un aspetto classico e raffinato, adatto sia all’allenamento che alla vita quotidiana. Il display MIP da 1,3 pollici con risoluzione di 260 x 260 pixel garantisce una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole.
Tra le sue caratteristiche più apprezzate ci sono oltre 30 profili sportivi, che includono corsa, ciclismo, nuoto, escursionismo, yoga e molto altro. Grazie ai sensori integrati, il Forerunner 255 è in grado di calcolare il punteggio di resistenza e la capacità di recupero, fornendo suggerimenti personalizzati sul tempo di riposo necessario tra gli allenamenti. Inoltre, supporta Garmin Coach, con piani di allenamento adattivi gratuiti per 5K, 10K e mezza maratona.
Dal punto di vista della salute, il dispositivo offre monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, VO2 max, livelli di stress, HRV Status e analisi dettagliata del sonno. Le donne possono anche tenere traccia del ciclo mestruale e della gravidanza. Il report mattutino fornisce una panoramica completa dello stato fisico e delle condizioni di recupero appena svegli.
Monitora lo stato di salute attraverso i dati di sonno, variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e consigli di allenamento giornalieri, tutto in un’unica schermata del report mattutino.
Uno dei punti di forza del Forerunner 255 è il GPS multibanda, che migliora la precisione della localizzazione anche in ambienti urbani complessi o in mezzo alla natura. La resistenza all’acqua fino a 5 ATM lo rende perfetto per il nuoto e altri sport acquatici. Inoltre, è compatibile con Running Power tramite sensori esterni, per un’analisi ancora più avanzata della corsa.
Ricarica meno frequentemente il dispositivo grazie a 14 giorni di durata della batteria in modalità smartwatch e fino a 30 ore in modalità GPS.
Dal punto di vista smart, il Forerunner 255 permette di ricevere notifiche, gestire chiamate e effettuare pagamenti contactless grazie a Garmin Pay. Nonostante tutte queste funzionalità, l’autonomia resta eccellente: fino a 14 giorni in modalità smartwatch e fino a 30 ore con GPS attivo, rendendolo ideale anche per lunghe sessioni outdoor o viaggi.
In sintesi, il Garmin Forerunner 255 è un compagno affidabile per chi pratica sport a livello amatoriale o avanzato, ma anche per chi desidera uno smartwatch completo per la vita di tutti i giorni. Un equilibrio perfetto tra tecnologia, design e funzionalità.
Il Garmin Forerunner 255 si conferma uno degli smartwatch sportivi più completi e versatili della sua categoria, con funzioni avanzate per allenamento, salute e stile di vita. Garmin Forerunner 255. Dimensioni diagonale schermo: 3,3 cm (1.3″), Tecnologia display: MIP, Risoluzione del display: 260 x 260 Pixel. Memoria flash: 4 GB. Wi-Fi. GPS (satellitare). Peso: 49 g. Materiale cinturino: Silicone.
Scheda:
45,6 x 45,6 x 12,9mm
Display: 1,3 pollici touchscreen, a colori
Risoluzione: 260×260 pixel
