Find X9 Ultra, by OPPO. Il 21 aprile verrà svelato il nuovo device TOP nel comparto Photo

OPPO, tra le aziende leader nel settore degli smart device, ha annunciato oggi l’imminente lancio globale del suo attesissimo camera flagship, Find X9 Ultra, accompagnato dal debutto del nuovo Find X9. Con l’arrivo previsto per il 21 aprile 2026, Find X9 Ultra segna il progresso più significativo nella storia del brand, ridefinendo radicalmente i limiti della fotografia mobile, mentre Find X9 porta parte di queste innovazioni a un pubblico più ampio, offrendo un equilibrio tra prestazioni, design e imaging avanzato.
“La ricerca dell’imaging definitivo è sempre stata la missione della serie Find X,” ha dichiarato Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product Officer di OPPO. “Con Find X9 Ultra abbiamo raggiunto qualcosa di davvero straordinario. Introducendo il teleobiettivo Hasselblad Ultra-Sensing da 50MP con zoom ottico 10x, che consente un vero zoom ottico 10x e uno zoom digitale di qualità ottica 20x, primo nel settore, stiamo spingendo oltre i confini di ciò che è possibile con lo zoom su smartphone. Questo non è solo un altro flagship, è la tua prossima fotocamera.”
Attualmente, la maggior parte degli smartphone flagship si ferma a uno zoom ottico di 4x o 5x, limitazione dovuta ai severi vincoli di spazio interni al dispositivo. Per superare questo ostacolo, OPPO ha investito anni di ricerca e sviluppo nella progettazione di una struttura periscopica a riflessione prismatica quintuplice, un’architettura che permette alla luce di compiere un percorso ottico più lungo attraverso cinque riflessioni separate, pur mantenendo un modulo compatto. Questo sistema soddisfa i requisiti fisici necessari per ottenere un vero zoom ottico 10x, riducendo al contempo del 30% la lunghezza del modulo fotocamera e consentendo l’integrazione di una lente 10x senza compromettere il profilo sottile del dispositivo.
A questa innovazione si affianca l’architettura Pristine Optical Path, che utilizza un prisma composto da tre elementi distinti separati da un diaframma su scala nanometrica e da una speciale capsula d’aria. Questa configurazione garantisce una purezza dell’immagine eccezionale, preservando l’integrità dei dati che raggiungono il sensore. Poiché anche il minimo tremolio viene amplificato con uno zoom 10x, OPPO ha inoltre sviluppato un nuovo sistema di stabilizzazione ottica basato su Sensor Shift, caratterizzato da un’escursione di stabilizzazione ai vertici del settore e capace di assicurare scatti sempre stabili, nitidi e definiti.
Accanto al modello Ultra, OPPO presenterà anche il nuovo Find X9, pensato per chi desidera un’esperienza premium senza necessariamente puntare al massimo assoluto. Pur non includendo il teleobiettivo 10x, Find X9 eredita la filosofia della serie e integra un sistema fotografico potenziato dalla collaborazione con Hasselblad, un sensore principale di nuova generazione con maggiore capacità di raccolta della luce e un teleobiettivo a medio raggio ottimizzato per ritratti e scatti dinamici. Condivide inoltre la stessa pipeline di imaging computazionale introdotta su X9 Ultra, con algoritmi avanzati per HDR, riduzione del rumore e resa cromatica naturale, offrendo così un’esperienza fotografica coerente con la visione della serie Find X.
Il teleobiettivo Hasselblad Ultra-Sensing da 50MP con zoom ottico 10x rappresenta il fulcro di un ecosistema di innovazioni che unisce hardware d’avanguardia e fotografia computazionale, avvicinando la fotografia mobile agli standard delle fotocamere professionali. Maggiori dettagli verranno condivisi in occasione dell’evento di lancio globale del 21 aprile.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.