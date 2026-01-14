Cellularline e Momodesign presentano una nuova linea di smartwatch

Cellularline entra con decisione nel mercato degli smartwatch annunciando il lancio della nuova linea sviluppata in collaborazione con Momodesign, marchio milanese noto a livello internazionale per il suo stile essenziale e l’approccio creativo al design. La partnership segna l’ingresso ufficiale di Momodesign nel settore dei wearable, un passaggio naturale per un brand che negli anni ha saputo coniugare estetica e tecnologia in ambiti diversi, dagli accessori lifestyle ai caschi per la mobilità urbana, fino agli orologi analogici di fascia premium.
La nuova gamma nasce dall’incontro tra l’identità visiva di Momodesign – fatta di linee pulite, materiali ricercati e un linguaggio formale immediatamente riconoscibile – e l’esperienza tecnologica di Cellularline, leader europeo negli accessori per smartphone e tablet. Il risultato sono due modelli, Stealth e Zero, pensati per accompagnare l’utente in ogni momento della giornata grazie a un ecosistema completo di funzioni smart: monitoraggio del benessere, attività sportiva, gestione delle notifiche e interazione immediata con il proprio smartphone.
Con questo debutto, Cellularline amplia la propria presenza nel segmento smartwatch, puntando su prodotti che uniscono affidabilità tecnologica e cura del dettaglio. Per Momodesign, invece, la collaborazione rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento del proprio ruolo nel design applicato alla tecnologia: un ambito in cui il brand è già attivo da anni, grazie a collezioni che spaziano dagli accessori hi-tech agli strumenti professionali, sempre caratterizzati da un’estetica contemporanea e da un forte legame con la cultura del progetto milanese.
Gli smartwatch Stealth e Zero sono già disponibili sul sito ufficiale Momodesign.com, su Amazon e nei principali store ed e-commerce del Gruppo Cellularline, segnando l’inizio di una nuova fase per entrambi i marchi, sempre più orientati verso un’integrazione tra stile, innovazione e funzionalità quotidiana.
Smartwatch ZERO – MOMODESIGN è lo smartwatch con finiture premium e funzioni smart, compatibile con tutti i dispositivi. Realizzato con una cassa in alluminio satinato e finiture soft-touch, si distingue per il suo design raffinato. È dotato di un display AMOLED da 1,43”, che offre colori brillanti e una visibilità perfetta. Pensato per tutte le tue attività, ZERO è resistente all’acqua e alla polvere (IP68) e garantisce fino a 7 giorni di autonomia. Permette di effettuare chiamate direttamente dal polso e di restare sempre connesso con le notifiche dello smartphone. Sul fronte del benessere, monitora in modo preciso: frequenza cardiaca, pressione sanguigna, saturazione dell’ossigeno, livelli di stress, qualità del sonno e calorie bruciate.
Prezzo: 80.00 €
Link: Momodesign.com
Link: Amazon.it
Smartwatch Stealth – MOMODESIGN é lo smartwatch quadrato, secondo della linea sviluppata in collaborazione con Momodesign. Caratterizzato da linee pulite e una cassa in alluminio satinato con finiture soft-touch, unisce eleganza e robustezza. Il suo display TFT Full Touch da 1,83” garantisce una visibilità ottimale in ogni condizione, mentre la protezione IP65 assicura resistenza ad acqua e polvere. Pensato per chi vive in movimento, Stealth offre chiamate Bluetooth e fino a 7 giorni di autonomia, per restare sempre connesso senza rinunciare allo stile. Sul fronte del benessere, monitora in modo accurato frequenza cardiaca, pressione sanguigna, saturazione dell’ossigeno, stress, sonno e calorie, contapassi e Find Your Phone.
Prezzo: 50,95 €
Link: Momodesign.com
Link: Amazon.it
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.