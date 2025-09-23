Amazfit T-Rex 3 Pro, lo sport è il suo mondo

Amazfit, marchio globale nel mercato dei dispositivi indossabili per lo sport, ha presentato oggi il suo ultimo smartwatch, Amazfit T-Rex 3 Pro. Progettato per gli appassionati di sport di resistenza, compresi i trail runner, introduce più di una dozzina di nuove funzionalità, come funzioni di mappatura avanzate, una torcia integrata, un altoparlante con microfono e un vetro zaffiro che protegge il display. T-Rex 3 Pro utilizza anche un materiale più resistente nella sua struttura: lega di titanio di grado 5.
T-Rex 3 Pro si distingue anche per la precisione delle misurazioni e le prestazioni della batteria, come dimostrato da alcuni dei migliori trail runner al mondo: Rod Farvard, Rosa Lara Feliu e Ruth Croft, che la scorsa settimana ha vinto la famosa gara UTMB su una distanza di 172 km. Tutti e tre gli atleti hanno utilizzato Amazfit T-Rex 3 Pro durante l’ultima competizione.
Costruito per ogni percorso
T-Rex 3 Pro è progettato per l’uso in condizioni estreme: il suo schermo è protetto da un vetro zaffiro resistente ai graffi, mentre la lunetta e i pulsanti sono realizzati in titanio di grado 5, un materiale più resistente della lega standard e allo stesso tempo più duro e leggero dell’acciaio inossidabile. Lo smartwatch può funzionare a temperature comprese tra -30 °C e +70 °C. Dotato di un LED bicolore, garantisce visibilità al buio e dispone di un segnale SOS.
Affidabile anche in condizioni di luce intensa
Il display AMOLED, da 1,5″ (versione da 48mm) e 1,32″ (versione da 44mm), offre una luminosità massima di 3000 nit. Ciò garantisce che l’allenamento alla luce diretta del sole e su terreni che richiedono maggiore attenzione diventi più confortevole e sicuro. Ulteriori vantaggi sono offerti dall’altoparlante e dal microfono integrati: T-Rex 3 Pro consente le chiamate Bluetooth, il controllo vocale dell’orologio tramite Zepp Flow™ e gli avvisi vocali durante le sessioni di allenamento e le competizioni.
Mappe offline gratuite interattive e dettagliate
Come le serie più recenti, T-Rex 3 Pro offre decine di migliaia di mappe offline gratuite: mappe urbane, topografiche e delle piste da sci. Ora, però, le mappe mostrano più dettagli, compresi i punti di interesse vicini e quelli principali. Le mappe sono anche più intuitive e interattive: T-Rex 3 Pro può cercare luoghi e creare o generare nuovi percorsi. Basta impostare una direzione e inserire la distanza che si desidera percorrere, sia che si tratti di corsa o di ciclismo. In pochi istanti, lo smartwatch genererà automaticamente una mappa.
Misurazione più accurata della distanza e dell’andatura
L’antenna dell’ultimo Amazfit T-Rex 3 Pro utilizza la polarizzazione circolare, consentendo una ricezione più frequente dei segnali GPS. Inoltre, lo smartwatch supporta il dual-band, che riduce al minimo l’impatto negativo delle interferenze causate da vento forte, alberi ad alto fusto o edifici. Letture GPS più accurate garantiscono a loro volta un monitoraggio più preciso dell’andatura. T-Rex 3 Pro supporta sei sistemi satellitari, tra cui GPS e Galileo.
Oltre 180 modalità sportive
L’ultimo smartwatch Amazfit supporta oltre 180 sport, tra cui corsa e trail running, allenamento della forza e sport acquatici. Amazfit, in qualità di partner tecnologico di HYROX, lo sport in più rapida crescita al mondo, offre anche modalità speciali: HYROX Training, HYROX PFT e HYROX Race. La visualizzazione dei dati di allenamento può essere personalizzata e adattata alle specifiche di ogni allenamento. I risultati dell’allenamento vengono visualizzati nell’app Zepp, così come su Strava.
Monitoraggio completo del recupero
T-Rex 3 Pro monitora diversi parametri post-allenamento e di recupero, tra cui VO2 max, carico di allenamento a breve e lungo termine, tempo di recupero, frequenza cardiaca a riposo, variabilità della frequenza cardiaca e qualità del sonno. Inoltre, lo smartwatch aggiorna continuamente l’indicatore di affaticamento BioCharge™ Energy Score. Il sensore PPG BioTracker™ 6.0 di ultima generazione viene utilizzato per monitorare i parametri di allenamento e recupero.
Più di 3 settimane con una singola ricarica
L’Amazfit T-Rex 3 Pro vanta un’autonomia eccezionale che supera le 3 settimane. Nella versione da 48 mm la batteria dura fino a 25 giorni con un utilizzo quotidiano normale, mentre con un uso intensivo arriva a circa 10 giorni. Anche con GPS e display sempre attivo, le prestazioni restano notevoli: la versione da 48 mm garantisce fino a 19-20 ore di attività continua, mentre quella da 44 mm offre fino a 13 ore. Per quanto riguarda la versione più compatta da 44 mm, l’autonomia raggiunge i 17 giorni in condizioni di utilizzo standard e circa 8 giorni in caso di uso intenso.
L’ecosistema T-Rex 3 Pro
Le funzionalità del nuovo re degli orologi sportivi possono essere ulteriormente ampliate grazie all’ecosistema Amazfit. Nell’app Zepp sono disponibili mini-app che ampliano i dati di allenamento e rendono gli allenamenti più divertenti. L’ultima arrivata, Podcast, offre accesso gratuito a oltre 4 milioni di contenuti. Una volta scaricata sul T-Rex 3 Pro, non è necessaria alcuna connessione Internet per ascoltare un podcast selezionato.
Inoltre, lo smartwatch si integra con altri dispositivi sportivi Amazfit come Helio Strap e Helio Ring. Questi dispositivi possono essere indossati contemporaneamente, fornendo agli atleti e alle persone fisicamente attive un supporto complementare.
T-Rex 3 può anche essere abbinato a fasce cardio, misuratori di potenza, misuratori di cadenza e computer da bicicletta di altri fornitori.
Prezzo e varianti
Il prezzo consigliato è di 399,90€. Lo smartwatch sarà disponibile in due dimensioni e tre varianti di colore:
- 48mm in Tactical Black
- 48mm in Black Gold
- 44mm in Gold and Gray
- 44mm in Black Gold
