Serie A tra derby d’Italia e le vittorie di Napoli e Milan

Terzo turno di Serie A scoppiettante grazie al bel derby d’Italia ed alle vittorie di Milan, Napoli e Atalanta. Cade la Roma in casa e sconfitta esterna della Lazio a favore del Sassuolo. Verona-Cremonese e Como-Genoa chiudono il turno di Serie A. Tutto sull’ultima giornata con uno sguardo ai campionati esteri.
La Serie A e le sue partite
Il terzo turno della Serie A comincia con uno scoppiettante derby d’Italia. Finisce 4 a 3 per la Juventus, dopo una partita tiratissima e sempre in bilico. Per i bianconeri a segno subito Kelly con una bella conclusione alla sinistra di Sommer, poi si comincia con i tiri da fuori. Calhanoglu due volte e Yildiz riescono infatti a trovare la conclusione vincente dalla distanza, portando il risultato sul 2 a 2.
Successivamente è il momento dei colpi di testa, con i fratelli Thuram che ne fanno una questione di famiglia. Prima l’attaccante interista su angolo, poi il fratello bianconero su azione riescono a trovare il gol di testa. La partita sembra chiusa, ma Adzic trova un gran tiro dalla distanza e stabilisce il risultato sul 4 a 3.
Segnali importanti per la Juventus, che capisce di aver tutti i mezzi possibili per lottare per il vertice. Brutta battuta d’arresto invece per l’Inter. La squadra di Chivu non gioca male, ma 2 sconfitte su 3 partite cominciano a significare qualcosa. Per riequilibrare il dato serviranno tante vittorie, altrimenti il rischio di dover salutare presto l’ambito primo posto di Serie A può diventare reale.
Vince il Napoli sul difficile campo di Firenze. Partita subito messa sui binari giusti grazie al rigore di De Bruyne ed al bel gol di Hojlund. Finisce 3 a 1 per la squadra di Conte, con il Napoli che si conferma squadra solida nelle alternative, parecchio da lavorare invece per la Fiorentina.
Vince anche il Milan contro il Bologna. Partita solida per la squadra di Allegri che propone l’esordio da titolare per Rabiot. La decide Modric grazie ad una precisa conclusione dal limite, malissimo il Var sul rigore di Nkunku. Il fallo era netto ed andava segnalato. Espulso Allegri per proteste durante l’episodio.
Vittoria netta dell’Atalanta contro il Lecce. Nonostante un primo tempo bruttino la squadra di Juric trova il gol con Scalvini. Nella ripresa il Lecce si sfalda e l’Atalanta dilaga con un De Ketelaere sugli scudi. Finisce 4 a 1 per l’Atalanta, inutile il bel gol di N’Dri verso la fine per il Lecce.
La sorpresa di questo turno di Serie A arriva dall’Olimpico, con il tonfo della Roma contro il Torino. Alla squadra di Gasperini non riesce nulla di quello provato durante la settimana, ed il Torino ne approfitta con Simeone.
Tra le altre vincono Sassuolo, Cagliari ed Udinese, stasera Verona-Cremonese e Como-Genoa chiudono il turno di Serie A.
Uno sguardo all’Europa
In Inghilterra vittoria del Liverpool allo scadere contro il Burnley, decide un rigore di Salah in pieno recupero. Vittoria schiacciante anche dell’Arsenal sul Nottingham, doppietta di Zubimendi e gol di Gyokeres a sugellare una bella partita per la squadra di Arteta.
Vittoria anche del Tottenham, che si impone per 3 a 0 sul West Ham. La squadra sembra poter ritornare ai fasti di un tempo, con Sarr, Bergvall e Van De Ven che decidono la partita.
Buio più totale invece per lo United che perde il derby di Manchester. Il City si impone per 3 a 0 grazie alla doppietta di Haaland ed al gol di Foden. Pareggio per il Chelsea contro il Brentford. Non bastano le reti di Palmer e Caicedo.
In Spagna partita di resistenza per il Real che vince sul difficile campo della Sociedad. Decidono le reti di Mbappè e di Guler, inutile il rigore di Oyarzabal per i padroni di casa. Real in 10 dal 32° per l’espulsione di Huijsen.
Passeggia il Barcellona invece contro il Valencia. Decidono le doppiette di Fermin Lopez, Raphinha e Lewandowski, per una partita mai in discussione.
In Germania e Francia vincono le solite Bayern e Psg che comandano i rispettivi campionati. Per il Bayern 5 a 0 sull’Amburgo, per il Psg 2 a 0 sul Lens.
