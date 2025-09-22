Pallone d’oro a Dembelè. Yamal secondo ma il futuro è suo

Pallone d’oro a Dembelè il quale batte la concorrenza di Yamal ed i suoi compagni del Psg. Nono Donnarumma, migliore degli italiani e miglior portiere, nessun giocatore di Serie A in top 10. Tutto sull’assegnazione del Pallone d’oro 2025.
Dembelè ed il Pallone d’oro
Storia travagliata quella dell’attaccante francese, con l’assalto al Pallone d’oro che non è stato certamente dei più lineari.
Dembelè debutta giovanissimo al Rennes, squadra dove sin da subito dimostra abilità fuori dal comune, riuscendo ad essere attenzionato dal Borussia Dortmund subito dopo il primo anno da professionista. 12 gol sono troppi per non essere già catalogato come uno dei migliori prospetti, con il Dortmund che non si lascia scappare il talentino e lo preleva già diciottenne.
Al Dortmund altra stagione strepitosa, dove in 50 partite complessive mette a segno 10 gol, continuando a distinguersi come un giocatore speciale.
I problemi arrivano però con il trasferimento a Barcellona l’anno dopo. La cifra record del trasferimento e la sua giovane età pesano, con il ragazzo che avrà diversi problemi di ambientamento. Si parlerà di allenamenti saltati, notti insonni per giocare ai videogiochi, atteggiamenti non consoni e poca professionalità. Al Barcellona non sfonderà mai veramente, con 40 gol in 140 presenze che sono considerate troppo poche rispetto al suo talento. Perché lui talento ne ha, deve solo farlo uscire.
Uno a credere in lui senza se e senza ma è Deschamps. Lo convoca sempre, lo fa giocare con continuità e lo rende punto fisso della nazionale. Con il senno del poi, nonostante le solite prestazioni altalenanti, aveva ragione lui.
Il resto è storia. Il passaggio al Psg per rilanciarsi, la concentrazione ritrovata, Luis Enrique, le belle prestazioni, i 35 gol complessivi in 53 presenze ed una Champions finalmente raggiunta.
Il premio a Dembelè non deve però brillare più del dovuto. L’annata è stata più che ottima ma in generale forse non da Pallone d’oro. La vittoria, oltre che alla sua bravura, è dare anche alla mancanza di vere alternative, mai come quest’anno assenti. Sia chiaro, Dembelè è un giocatore fortissimo, ma di fianco a tutti gli altri Palloni d’oro sembra essere un po’ figlio di un Dio minore, un po’ come per Sammer o come per Owen.
I livelli non sono quelli di Messi e Ronaldo insomma, ma per tornare a quei fasti non ci sarà forse bisogno di attendere troppo, con Yamal che sembra avere tutta l’intenzione di prendersi la scena a breve.
Gli altri in classifica
Secondo posto per il ragazzo che in classifica ha tutta l’intenzione di entrarci quante più volte possibile, ovvero Yamal. Il talentino spagnolo gioca un’annata fantastica, con il secondo posto che rende giustizia al lavoro compiuto finora. I margini di miglioramento sono tanti, e lui lo sa, con la cifra dei gol segnati che deve aumentare per ambire a premi individuali e di squadra con costanza assoluta. Ecco perché il secondo posto è giusto, considerando anche come facendo vincere il diciottenne già ora si sarebbe aperto un conto difficile da chiudere. Yamal ha tempo, farà bene, vincerà tanto. Deve solo continuare così.
Chiude il podio Vitinha, mente del Psg e del Portogallo. Questa chiamata forse la meno corretta, con il suo gemello di reparto Joao Neves che finisce invece fuori dalla top 10. Il giocatore è forte, ma anche qui non da terzo posto, soprattutto dopo che gente come Kroos, Iniesta, Xavi e Pirlo quelle posizioni le hanno viste poco o mai. Nulla da dire invece sull’annata, semplicemente strepitosa.
Chiudono la top 10 invece Salah (forse giusto come terzo), Raphinha, Hakimi, Mbappè, Palmer, Donnarumma e Mendes.
Tra gli altri trofei vince il titolo di miglior giovane Yamal (già al secondo trofeo Kopa), mentre va a Luis Enrique il titolo di miglior allenatore. A Donnarumma il titolo di miglior portiere, a sugellare una stagione da urlo, mentre il trofeo Muller per il miglior cannoniere va a Gyokeres, il quale sta però faticando in questo inizio stagione con l’Arsenal. Al Psg invece il premio come club dell’anno.
