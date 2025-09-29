Milan di prepotenza, Inter e Roma in scia

Un Milan bello e concreto si aggiudica lo scontro diretto con il Napoli, decidono Saelemaekers e Pulisic, inutile il gol di De Bruyne su rigore dopo l’espulsione di Estupinan. Tra le altre vincono Inter e Roma, mentre all’estero tonfo del Real nel derby e sconfitte di Liverpool e United. Tutto sull’ultimo turno di Serie A e dei maggiori campionati esteri.
Milan-Napoli e le altre di Serie A
Una partita dai due volti quella che va in scena a San Siro, con l’espulsione di Estupinan che rappresenta il vero punto di svolta della partita.
Primo tempo dominato dal Milan, il quale passa subito in vantaggio grazie al gol di Saelemaekers e riesce anche a trovare poco dopo il raddoppio con Pulisic, vero man of the match della serata ed autore anche dell’assist sul primo gol.
La squadra di Allegri riesce ad abbinare solidità ed un calcio di qualità, con Rabiot e Modric che alzano il livello della squadra sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico.
Nel secondo tempo però, complice l’episodio dell’espulsione, la partita cambia. De Bruyne accorcia su rigore ma il Napoli crea poco o nulla nonostante la superiorità e la partita finisce con la barricata vincente del Milan, per una vittoria che grida già a tutti la voglia di Scudetto del Milan.
Conte perde la sfida personale con Allegri, ma gli va dato atto che la linea difensiva era di seconda mano. Ad ogni modo da rivedere il centrocampo, apparso troppo muscolare e poco di inventiva, qualità utile per scardinare certi tipi di partite. Manca anche chi sappia saltare l’uomo, con Lang e Neres che dovrebbero forse trovare più spazio. C’è anche il problema De Bruyne, con il belga che ad oggi non sembra aver portato la qualità sperata. Tutte sfide che Conte dovrà risolvere al più presto se vorrà ritrovare la giusta rotta.
Tra le altre vittorie convincenti di Inter e Roma. La prima ritrova punti e bel gioco grazie alla vittoria a Cagliari. Partita mai in discussione e gol di Lautaro e Pio Esposito. Per il secondo primo gol in Serie A ma ennesima grande prova del proprio talento. Con pazienza e crescente spazio il ragazzo uscirà.
Passa anche la Roma grazie ai gol di Dovbyk e . Il Verona prova a reggere ma la partita svolta facilmente nelle mani dei giallorossi, con Gasperini che fa 4 su 5 e si propone come rivelazione del campionato.
Vince anche la Lazio, con Sarri che nonostante le pesanti assenze riesce a dare forma ad una squadra vincente e convincente. L’annata sarà difficile e particolare, con i dubbi che non sono scacciati dopo appena una vittoria la quale permette però di guardare finalmente avanti.
Pari tra Juve e Atalanta e Como Cremonese, così come non si sblocca la Fiorentina che non va oltre il pari contro il Pisa.
Per la lotta salvezza vittoria del Sassuolo sull’Udinese e del Parma sul Torino, mentre il Lecce ritrova punti e prestazione contro il Bologna. Il pari sta stretto ai giallorossi che trovano un Bologna stanco dall’impegno europeo. In gol anche Camarda, il quale sigla il suo primo gol in A e diventa il più giovane a segnare un gol con i giallorossi nel massimo campionato.
Uno sguardo all’Europa
In Inghilterra prima sconfitta del Liverpool in campionato, con il Crystal Palace che vince 2 a 1 con i gol di Sarr e Nketiah. Inutile il gol di Chiesa, il quale ad ogni modo sta ritrovando presenze e prestazioni.
Vince facilmente il City contro il Burnley grazie ad una doppietta di Haaland ed al gol di Nunes. Gli altri 2, per il 5 a 1 finale li sigla Esteve, giocatore del Burnley che vive la giornata più sfortunata della sua carriera.
Insegue a stretto giro l’Arsenal, il quale vince in rimonta contro il Newcastle grazie ad un gol di Gabriel nel recupero.
Prosegue invece il calvario dello United che non riesce a trovare continuità. Sesko trova il suo primo gol, ma ormai sono troppe le annate storte e le prestazioni preoccupanti. Urge un cambio di rotta su tutti i livelli.
Sconfitta anche del Chelsea in casa contro il Brighton, in una partita sfortunata per i blues in 10 da inizio secondo tempo e con due gol subiti in pieno recupero.
In Spagna sconfitta clamorosa del Real nel derby contro l’Atletico, con il parziale di 5 a 2 che è tra i peggiori mai subiti negli ultimi anni. Decidono i gol di Le Normand, Sorloth, Griezmann e la doppietta di Alvarez, mentre per il Real non bastano Mbappè e Guler. Vince invece il Barcellona in rimonta contro la Real Sociedad.
In Germania e Francia continua il dominio di Bayern e Psg. I primi vincono 4 a 0 contro il Werder Brema, con Kane che diventa il giocatore più veloce a siglare 100 gol in una squadra (104 partite, una in meno di Cr7 al Real e di Haaland al City). Vittoria anche dei secondi che ritrovano i 3 punti grazie ai due centrali difensivi di riserva, ovvero Zabarnyi e Beraldo.
