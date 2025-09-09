Italia Israele 5-4, partita pazza ma risultato poco utile

Finisce con un risultato rocambolesco la sfida tra Italia ed Israele valida per le qualificazioni Mondiali. La squadra di Gattuso trova una buona vittoria sul campo neutro ungherese, ma il risultato finale lascia poca luce e tante ombre.
Italia-Israele
“Partita pazza”, così come definita da Gattuso, quella che l’Italia ha vissuto in Ungheria. La partita si giocava su campo neutro a causa dei recenti sviluppi tra Israele e Gaza, con la partita stessa che è stata più volte oggetto di critica rispetto ad una seria reazione mancante da parte dell’Italia nei confronti dei recenti accadimenti. Ad ogni modo la partita si è giocata, ma non senza qualche polemica. Durante l’inno israeliano infatti i tifosi italiani si sono girati tutti di spalle ed hanno fischiato, così come è sembrata “particolare” la scelta di scendere in campo con il lutto al braccio da parte di Israele. Ad ogni modo, senza entrare in questioni politiche, meglio passare alla partita.
La partita comincia subito in salita per gli azzurri, con Locatelli che mette maldestramente il pallone nella propria porta. Vantaggio giusto per Israele che fin a quel momento aveva fatto vedere più di qualche cosa buona.
Il pareggio arriva grazie a Kean, bravo a sfruttare una bella sponda di Retegui e ad approfittare dell’unica vera opportunità di tiro in porta del primo tempo.
Il secondo tempo si apre con il bel gol di Dor Peretz, bravo a girare a rete una invenzione di Solomon. Il vantaggio dura però poco, con Kean bravo a sfruttare una grave disattenzione della difesa israeliana, siglando così il gol del 2 a 2.
Il sorpasso arriva poco dopo, con Politano che sfrutta un’altra sponda di Retegui ed insacca all’angolino basso destro di Peretz. Bel gol dell’esterno del Napoli per un 3 a 2 soffertissimo. Al minuto 81 arriva anche il 4 a 2, con Raspadori abile a girare a rete un suggerimento di Frattesi. Sembra tutto finito, ma è tutto cominciato.
Qualche minuto dopo Bastoni insacca nella sua stessa porta e riapre la partita, mentre il 4 a 4 arriva al minuto 89. Calcio di punizione a centrocampo con difesa ferma e con Dor Peretz che sigla il pareggio.
Il pareggio sembra il giusto risultato, ma 2 minuti dopo Tonali trova il gol con un cross mal letto dalla difesa israeliana, che lentamente si insacca alle spalle di Peretz. Finisce 5 a 4 per l’Italia, ma il risultato non è così positivo come può sembrare.
Luci ed ombre
Non è tutto da buttare di questa partita, ma neanche tutto da salvare.
Partendo dalle cose positive non si può non elogiare la prestazione offensiva della squadra. L’Italia nella sua storia non aveva mai segnato 5 gol in due partite di fila, dato che fa sicuramente gioire alla luce dell’obiettivo da perseguire: vincere con tanti gol di scarto. Ottima la scelta di affiancare Kean e Retegui, con uno maggiormente adibito alle sponde e alla lotta e con l’altro che ha il compito di tirare al primo pallone utile. La coppia funziona, e l’intuizione è tutta di Gattuso, che ha saputo osare là dove nessuno aveva fatto, con la doppia punta che non si vede in Italia da tempo immemore.
Tra le cose negative da segnalare sicuramente la fase difensiva. 2 autogol nella stessa partita sono troppi, così come due gol concessi negli ultimi 3 minuti di gioco sono anch’essi troppi. L’ultimo gol poi, su palla inattiva a centrocampo, è davvero troppo per una nazionale come l’Italia. Finché le partite da giocare sono queste ce ne si può anche uscire nonostante degli errori difensivi, ma se l’asticella dovesse mai alzarsi certi amnesie non possono essere concesse.
Un altro fattore da segnalare è quello psicologico. La squadra in certi momenti esce fuori dalla partita. Ha paura, non si propone, non difende bene e commette errori grossolani. In ottica spareggi mondiali (perché questi ad oggi ci toccano) questo è un elemento da cambiare al più presto. Quel tipo di partite si vincono spesso grazie alla testa, con Italia Macedonia che è un perfetto esempio di quello che non dovrà accadere.
Ultimo elemento da segnalare quello della differenza reti totali. Bene segnare 10 gol in due partite, ma se ne subisci 4 in una lo scarto utile è di 6, la stessa differenza che ci separa dalla Norvegia.
Il calendario dice che la Norvegia ha a disposizione 4 gare, 3 in casa e una fuori in Italia. La possibilità che il dato aumenti in loro favore è alta, ma l’Italia deve cercare a tutti i costi di assottigliare il più possibile questo dato in vista della gara di ritorno. Senza un passo falso della Norvegia prima dello scontro decisivo, le speranze di passare diretti sono quasi pari allo 0, che non si faccia quindi l’errore fatto con Ventura. I play off sono uno scenario più che plausibile, non si sottovaluti la situazione e si cominci a preparare la squadra alle 2 partite che decideranno il destino verso il Mondiale, il tutto con un occhio al girone, alla Norvegia, ma soprattutto alla differenza reti.
