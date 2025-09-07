Italia del volley Campione del Mondo, 3 a 2 alla Turchia

Grandissima impresa delle ragazze allenate da Velasco che si impongono su un’ottima Turchia al quinto ed ultimo set (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8 i parziali). Vargas mette a dura prova la squadra italiana per tutta la partita, ma la profondità della rosa ed il muro-difesa ritrovato permettono all’Italia di diventare Campione del Mondo dopo 23 anni.
Italia Turchia 3-2
Serviva un’ulteriore grandissima prova di forza dopo quella di sabato contro il Brasile, e l’Italia non ha fallito. La squadra di Velasco si laurea Campione del Mondo dopo 23 anni dall’ultima volta grazie ad una squadra capace di andare oltre le proprie possibilità e che riesce a rimanere attaccata alla partita in tutte le situazioni possibili.
La gara contro la Turchia non era come le altre. Si veniva da una semifinale sanguinosa la quale aveva lasciato sicuramente tanta felicità ma anche tanta stanchezza, così come c’era anche una componente “romantica” da tener conto con De Gennaro che affrontava suo marito, il coach della Turchia, alla sua ultima partita in Nazionale. Aggiungiamo anche Orro e Fahr non al meglio a causa degli acciacchi avuti durante le semifinali e ci si trova con una partita che poteva rischiare di essere incanalata sui cattivi binari sin da subito.
Il primo set è giocato punto a punto. Sylla prende tutto in ricezione, mentre una Egonu ritrovata che mette giù i punti pesanti e con la squadra che riesce sia ad arginare l’opposto avversario sia a proporsi con convinzione in fase d’attacco.
Il secondo set è invece un disastro. Le turche scappano subito su un punteggio a loro favorevole, mentre le italiane non riescono ad alzare il livello del gioco e ben presto abbandonano ogni speranza rispetto al set.
Il terzo set è ben altra storia. La pochezza del secondo set avrebbe potuto uccidere qualsiasi squadra, ma non l’Italia, la quale attinge con forza dalla panchina e ritrova colpi individuali importanti che permettono alla squadra di Velasco di portarsi sul 2 a 1 grazie ad un bel ace di Egonu tra posto 5 e 6. Decisivo per le sorti del set il solito doppio cambio italiano, con Antropova al posto di Orro in prima linea e con Cambi al posto di Egonu che va in seconda, riuscendo così a mantenere attacco a 3 anche nel giro di Egonu dietro.
Anche il quarto set è combattuto, ma le turche trovano buona continuità sia al centro che soprattutto con l’opposta Vargas. La turca rievoca gli spettri del giorno prima, con Gabi che da sola stava trascinando le sue verso un risultato leggendario. Ad ogni modo sono della Vargasi i punti decisivi del set, e suo il premio come miglior opposto della competizione (ampiamente meritato).
Il quinto set vede l’Italia dare tutto per raggiungere l’obiettivo. Dopo una parte punto a punto Giovannini va in battuta, e da li le cose cambiano. Il cambio palla non riesce alle turche, con le centrali e Vargas che vengono ripetutamente murate. Non si passa più, Antropova, Fahr e Sylla ribadiscono più volte il concetto, e l’Italia può gioire per il meritato successo.
Conclusioni Mondiali e vista su un nuovo ciclo
L’Italia chiude così un’annata ricca di successi. Dopo l’oro olimpico la squadra di Velasco non si è infatti più fermata, dando vita ad una serie di vittore prestigiose come la VNL ed il Campionato del Mondo, unico trofeo mancante di questa generazione.
A conti fatti bisogna affermare con una certa oggettività come questa generazione sia la “generazione d’oro” della pallavolo italiana. Mai nessuna squadra era riuscita né a vincere l’oro olimpico, né tantomeno a confermarsi nelle altre competizioni a stretto giro. Allo stesso modo bisogna affermare come questa squadra non sia solo un patrimonio nazionale, ma bensì un patrimonio mondiale, risultando una delle migliori squadre di sempre nella pallavolo femminile al pari delle vecchie selezioni dell’Unione Sovietica del passato e delle vecchie squadre cubane.
Respinte al mittente tutte le critiche rispetto al livello di gioco della squadra, che a dire degli “esperti” sarebbe andato abbassandosi. E’ vero che in tanti frangenti le ragazze sono state poco ordinate o addirittura paurose di rischiare, è vero che le centrali sono state poco innescate, così come è vero che sul gioco di posto 4 nelle ultime sfide si è fatta un po’ di fatica, ma il livello della competizione è altissimo, le avversarie sempre più agguerrite ed in generale sono normali questi “Sali e scendi”, non il mese perfetto che ha portato alla vittoria dell’Olimpiade. Queste ragazze hanno dimostrato di essere gruppo vero e di saper soffrire, con Velasco che per primo aveva intuito il da farsi, affermando come si dovesse esser pronti a vincere anche 32 a 30. Non belli e perfetti ma vincenti.
Per il futuro si dovrà cercare di capire come sostituire un monumento come Monica De Gennaro, missione non semplice ma avvincente. Allo stesso tempo bisognerà far crescere Giovannini e Nervini per avere un posto 4 sempre più competitivo magari grazie anche al ritorno di Degradi. Solide certezze invece per quanto riguarda l’opposto. Se Egonu non è in giornata (troppi alti e bassi per lei ad ogni modo) Antropova è più che un rincalzo, un lusso che in pochi possono permettersi.
Dall’anno prossimo parte un nuovo ciclo con nuove motivazioni e nuove emozioni. La meta sembra lontana, ma la preparazione per Los Angeles 2028 è già partita.
