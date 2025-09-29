Italia bis! Volley maschile ancora Campione del Mondo

Italia Campione del Mondo di Volley maschile dopo una finale perfetta sulla Bulgaria. Balaso prende tutto, Giannelli illumina, Micheletto e Romanò eseguono. Finisce 3 a 1 con i parziali di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10. Doppietta Mondiale tra maschile e femminile e movimento sempre più in crescita, che si prenda esempio dal “modello pallavolo”.
Italia-Bulgaria
Partita senza storia quella andata in scena nelle Filippine, con l’Italia maschile di volley che travolge una giovane Bulgaria.
De Giorgi si affida al sestetto titolare al netto dell’assenza dello sfortunato Lavia, con Micheletto–Bottolo in bada, Anzani–Russo centrali, Romanò opposto, capitan Giannelli palleggiatore e Balaso libero.
La partita comincia molto a rilento, nulla a che vedere con i ritmi tenuti il giorno precedente al cospetto della Polonia di Leon, con il primo set che si gioca punto a punto fino al 22-20 targato Romanò.
Secondo set invece con una Italia ingiocabile. Il parziale non è mai in discussione, con l’Italia che vince 25-17. Decisiva una serie vincente di battute di Romanò, tutte aces o quasi, che negano ad ogni modo una costruzione pulita alla squadra bulgara dopo ricezioni tenute miracolosamente.
Il terzo set è invece l’ultimo respiro della Bulgaria. Vincere il set voleva dire rimanere a galla nella partita e sperare di giocarsela al quarto, cosa che avviene parzialmente. Nel terzo set la Bulgaria alza sicuramente il livello qualitativo, ma trova anche una Italia poco concentrata e con il pensiero già al set successivo. Nel quarto ed ultimo set invece svaniscono i sogni bulgari, con l’Italia che torna in “modalità ingiocabili” e conquista il secondo Mondiale di fila.
Per la Bulgaria ottimo torneo. Il cammino della squadra è facilitato dal tabellone più semplice, ma la squadra ha talento. Il team è giovane, e le belle individualità non mancano. Altra competitor da tenere d’occhio per il prossimo giro olimpico.
Per l’Italia è il coronamento di un sogno. Vincere un Mondiale è già un avvenimento importante, ripetersi a stretto giro è però ancora più difficile. Non una pallavolo ai livelli della semifinale con la Polonia, tanti alti e qualche basso di troppo, ma alla fine il titolo è conquistato, e questo è ciò che conta.
Grande generazione e grandi risultati
Tutti promossi in questa esperienza Mondiale. Promossi i giovani Bottolo, Porro e Sani, ognuno di loro decisivo quando chiamato in causa. In particolar modo Sani, con le sue battute, toglie più di qualche pensiero contro la Polonia.
Promossi Anzani (un vero riscatto personale il suo) e Russo, guardiani del centro rete che costruiscono un muro sempre presente, così come Sbertoli, Gargiulo, Rychlicki e Pace, i quali chiamati in causa, anche se poco, non deludono.
I migliori sono però 4, ed il loro status è confermato anche dai premi individuali nel team del Mondiale.
Balaso è un libero di caratura mondiale, lo si sapeva, ma un’altra competizione giocata in questo modo non fa che confermare il suo altissimo livello. Ancor meno dubbi su Micheletto, laterale sontuoso che in più frangenti ha caricato la squadra sulle spalle nei momenti decisivi. Una bella riscoperta è stata invece quella di Romanò, il quale ritrova una pallavolo di altissimo livello e degli aces pesantissimi.
Menzione speciale per capitan Giannelli. L’Italia ha un palleggiatore non forte, generazionale. Tecnicamente impeccabile e qualitativamente implacabile non sbaglia un colpo nelle due gare decisive. Non ne sbaglia una poi nemmeno da uomo, rimarcando più volte come Lavia fosse centrale all’interno del gruppo e facendo valere i valori sani del gruppo squadra. Forse non ce ne si sta rendendo conto, ma Giannelli sarà ricordato senza dubbio come uno dei più grandi di tutti i tempi di questo sport.
E poi c’è lui, Don Fefè dal Salento. 5 Mondiali per lui vuol dire record. Scherzando ha detto che dovrebbe giocare solo quelli, ma ci sono ancora degli obiettivi da raggiungere, e lui lo sa.
Con l’esperienza mondiale maschile può quindi ritenersi conclusa l’estate italiana di volley, ed il risultato è qualcosa di storico. Per la prima volta infatti l’Italia può vantare il titolo di Campione del Mondo sia a livello femminile che maschile, con il rischio di vincere davvero tutto che era molto concreto. Se non fosse stata per la sconfitta degli uomini in finale VNL, con le donne al contrario vincenti, staremo parlando di perfezione pura.
Ad ogni modo le vette toccate dal movimento sono tra le più alte mai registrate, sia per quantità che per qualità, sia tra i professionisti che tra gli amatori. Sempre più ragazzi infatti si approcciano allo sport sulle orme delle Nazionali che riescono a proporre team molto forti e molto giovani allo stesso tempo.
Il merito è da ricercare nella programmazione, con i ragazzi che sono accompagnati nel percorso dalle categorie minori alle maggiori, e con i campionati italiani che sono tra i migliori (se non i migliori) in assoluto, riuscendo a proporre campioni da tutto il mondo. Non è un caso che i tecnici italiani al Mondiale fossero molteplici, così come il fatto che molti dei campioni giocassero in Italia. E l’esempio di quanto si stia facendo bene arriva proprio dalla Bulgaria, dove il tecnico Blengini (ex allenatore italiano alle Olimpiadi di Rio) conduce i time out regolarmente in lingua italiana. Insomma talmente avanti da riuscire ad esportare il modello (compreso di lingua) anche all’estero.
Che questa bella estate del volley italiana porti consiglio ai piani superiori. Mattarella inviterà le due squadre ad una cerimonia, con la politica che troppo spesso si sfregia di meriti non suoi evitando invece di trattare anche i fallimenti (bravo Sinner a spesso disertare), ma il vero esempio da dare è forse agli altri sport, in particolare il calcio.
La pallavolo è partito come sport minore, ha saputo resistere, aggiornarsi e reinventarsi per poter sopravvivere, e con piccole cose fatte bene nel tempo ha poi prodotto risultati egregi. Il calcio italiano al contrario si poggia su vecchi retaggi, giochi di potere, soldi ed interessi. Rivalutare la parte puramente sportiva e pianificare la crescita dei giovani potrebbe essere un buon punto per rivitalizzare una Nazionale di calcio ad oggi senza talento e qualità, la quale cerca di restare a galla senza trovare però gli spunti di un tempo.
