Il ritorno della Champions: bene le big, una sola vittoria tra le italiane

Come ogni anno, torna la Champions. L’edizione parte con partite molto interessanti, con le big che non steccano. Bene Real, Arsenal, Bayern e Liverpool, mentre tra le italiane vince solo l’Inter. Pareggio spettacolare tra Juventus e Dortmund mentre Napoli e Atalanta soccombono dinanzi a City e Psg.
Le notti di Champions League
Torna con grandi gare e con grande spettacolo la competizione più importante per club, tante le partite giocate spalmate su 3 giorni. Rispetto alle edizioni precedenti infatti sono di più le partite da giocare e di più i giorni dedicati alla competizione, la quale ha la propria settimana apposita così come le altre 2 maggiori coppe europee.
Nel martedì di coppa non steccano Real ed Arsenal. Seppur impegnate contro due squadre ostiche come Marsiglia e Athletic Bilbao le due big vincono e convincono. Decisivi per i blancos due rigori di Mbappè, mentre Martinelli e Trossard regalano i 3 punti alla squadra di Arteta.
Vince il Tottenham grazie ad una papera del portiere del Villarreal mentre perde il Benfica in casa contro il Qarabag dopo essere stato in vantaggio di 2 gol. Esonerato l’allenatore dovrebbe arrivare Mourinho.
Mercoledì di fuoco con Bayern-Chelsea e Liverpool-Atletico, con la prima sfida vinta dai tedeschi grazie ad una doppietta di Kane ed all’autogol di Chalobah, di Palmer invece il gol dei blues. La seconda sfida viene invece decisa da Van Dijk allo scadere dopo i gol di Robertson, Salah ed alla doppietta di Llorente.
Nelle gare del giovedì da segnalare le larghe vittorie di Bruges, Sporting e Eintracht su Monaco, Kairat e Galatasaray.
Vince e convince anche il Barcellona, che grazie alla doppietta di Rashford espugna il campo del Newcastle a cui non basta il gol di Gordon nel finale.
Le italiane
Turno di Champions non troppo convincente invece per le italiane, ma gli avversari erano quasi tutti temibili.
L’unica a vincere è l’Inter, la quale espugna il campo dell’Ajax. La squadra olandese non è di certo tra le più forti, con l’Inter che presto impone i suoi ritmi e non soffre mai più di tanto. Una doppietta di testa di Thuram decide l’incontro, con il francese che sta ormai prendendo gusto con il fondamentale.
Pareggio rocambolesco tra Juventus e Borussia Dortmund, con la gara che si accende nel secondo tempo e con la Juve che segna 2 gol in pieno recupero. Yildiz, Kelly e due volte Vlahovic rispondono ad Adeyemi, Nmecha, Couto e Bensebaini. Ottima la prestazione offensiva della squadra di Tudor, da rivedere pesantemente, anche alla luce della sfida con l’Inter, la fase difensiva.
Sconfitta pesante invece per l’Atalanta, con la squadra di Juric che si schianta contro i campioni in carica del Psg. Decidono i gol di Marquinhos, Kvaratskhelia, Mendes e Ramos, per una partita mai in discussione. C’è da lavorare in casa Atalanta, ma l’avversario era decisamente proibitivo.
Sconfitta onorevole invece per il Napoli in casa del City. La partita segnava il ritorno di De Bruyne a Manchester, ma la sua partita dura poco, sostituito per far spazio ad Oliveira a seguito dell’espulsione di Di Lorenzo. In 10 per quasi tutta la partita la squadra di Conte si barrica in difesa, ma prima Haaland e poi Doku riescono a superare Savic e consentono al City di guadagnare i primi 3 punti del maxi girone di Champions.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.