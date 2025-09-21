Derby alla Roma, bene le milanesi, stop Juventus

Derby vinto di misura da parte della Roma, con Pellegrini che decide la partita. Milan che vince e convince sul campo dell’Udinese e Inter che non fallisce il ritorno alla vittoria. Stop della Juventus a Verona e bella vittoria del Como a Firenze. Tutto sull’ultima giornata di Serie A e dei top campionati esteri.
Derby giallorosso
Era una partita complessa quella alla quale si approcciavano Lazio e Roma, con i primi alla ricerca di una identità e di certezze e con i secondi alla ricerca di continuità e di conferme. Alla fine la spunta la Roma, che nonostante una partita opaca riesce a portare a casa il derby.
La Lazio parte meglio e gioca decisamente meglio, creando azioni a ripetizione che spaventano più volte Svilar. Il gol però non arriva, e ad approfittarne è la Roma. Tavares incespica sul pallone, il recupero di Soulè è tempestivo così come l’appoggio su Pellegrini che infila Provedel alla sua destra.
Di li il derby scivola velocemente a favore della Roma, con la Lazio che non concretizza una grandissima occasione con Dia e che è anche sfortunata con Cataldi a tempo scaduto.
Per la Roma vittoria importante che conferma la bontà del progetto. Il gioco è migliorabile, così come le giocate dei singoli, ma partire con 9 punti in 4 partite è già qualcosa. Menzione speciale per Pellegrini, bravo a rimanere sempre sul pezzo e a non lasciarsi andare nonostante il momento difficile.
Lato Lazio la sconfitta nel derby non fa nient’altro che gettare nello sconforto l’ambiente. Il blocco del mercato e 3 sconfitte su 4 partite sono cose che pesano, con la squadra che non sembra avere inoltre la stoffa giusta per fare un campionato importante. La sensazione è che l’annata sarà lunga e pesante, e per Sarri la missione diventa sempre più impossibile.
Le altre partite
Vittoria convincente del Milan che vince contro un Udinese mai davvero in partita. A sbloccare il match ci pensa Pulisic, bravo a sfruttare un pallone vacante nell’area dei bianconeri. Il raddoppio arriva con Fofana che sfrutta il tuffo errato del portiere dell’Udinese, il quale replica un intervento non perfetto anche sulla doppietta da parte di Pulisic.
Per Allegri tante note positive, il gioco, la difesa, la solidità e il bell’approccio dei nuovi. La sensazione è che per fine anno il Milan saprà dire la sua, soprattutto se contro Napoli e Juventus, le prossime due, arriveranno belle risposte.
Vittoria anche per l’Inter contro il Sassuolo. Decidono i gol di Dimarco e di Carlos Augusto che rispondono allo spavento provocato da Cheddira.
Stop inatteso da parte della Juventus, la quale sbatte contro una ordinata e volenterosa Verona. Al bel gol di Conceicao risponde Orban su contestatissimo rigore. Incidente di percorso per la Juve, la quale deve rivedere però bene la fase difensiva.
Tra le altre ennesima grande partita da parte del Como che espugna Firenze in rimonta. Al gol di Mandragora rispondono Kempf e Addai. Vince l’Atalanta contro un Toro in contestazione grazie alla doppietta di Krstovic ed al gol di Sulemana, così come il Bologna in rimonta sul Genoa grazie al gol su rigore di Orsolini allo scadere. Per la lotta salvezza pari tra Cremonese e Parma e vittoria pesante del Cagliari contro un pessimo Lecce.
Uno sguardo all’Europa
Vittoria del Liverpool nel derby contro l’Everton, con la vittoria che arriva grazie ai gol di Gravenberch e Ekitike. Rullino di marcia perfetto per la squadra di Slot che rimane a punteggio pieno in Premier.
Vittoria dello United sul Chelsea grazie al 100° gol di Bruno Fernandes ed alla rete di Casemiro. Red devils in superiorità numerica per quasi un tempo grazie all’espulsione del portiere del Chelsea, con Casemiro stesso che ristabilisce la parità numerica nel recupero della prima frazione. Inutile per i blues il gol di Chalobah nel finale. Pari invece nell’attesissima gara tra City e Arsenal, con Martinelli che risponde ad Haaland.
In Spagna continuano le prestazioni super di Real e Barcellona. La squadra di Alonso vince 2 a 0 contro l’Espanyol con i gol dalla distanza di Militao e di Mbappè. Vittoria anche per il Barcellona per 3 a 0 contro il Getafe con la doppietta di Ferran Torres ed il gol di Olmo. Solo pari per l’Atletico.
Nessuna sorpresa in Germania con il Bayern Monaco che vince 4 a 1, mentre in Francia si attende il derby tra Marsiglia e Psg.
