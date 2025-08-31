Crolli, rimonte e gol all’ultimo respiro, bentornata Serie A

L’Inter comincia con una goleada la prima e poi crolla in casa contro l’Udinese, il Milan stecca l’esordio e vince a Lecce. Delusione Atalanta, Fiorentina e Lazio, benissimo Juve, Roma e Napoli con 6 punti su 6 ottenuti per tutte e tre. Tutto sulle prime due giornate di Serie A.
Le promosse delle prime due giornate di Serie A
Tra le promosse di queste prime due giornate di Serie A non possono mancare Napoli, Juventus e Roma.
Il Napoli comincia da dove aveva lasciato. La squadra è di livello e migliorata nelle scelte rispetto allo scorso anno, con vari elementi che contribuiscono a dare una buona profondità di rosa a Conte, cosa che l’anno scorso mancava. Le prime due partite sono un segnale per tutte le altre squadre, chi vorrà guadagnare la vetta dovrà vedersela con gli azzurri, i quali continuano a mostrare un McTominay in grandissima forma e possono permettersi di sfoggiare anche un De Bruyne in più.
Promossa anche una rocciosa Juventus, che poco concede nelle prime due partite e che porta a casa bottino pieno. La squadra di Tudor deve ancora affinare diverse geometrie, e si vede, ma il risultato ottenuto finora lascia sicuramente ben sperare per il proseguo della stagione. Le possibilità che la Juventus possa confermare il piazzamento Champions dello scorso anno sono tante, e con un Vlahovic così concentrato e prolifico da riserva, cambiare le partite a favore diventa più facile.
Ottimo inizio anche per la squadra di Gasperini. Anche la Roma parte con 6 punti su 6, ma ciò che fa ben sperare per l’annata è sicuramente il gioco espresso, componente che con Gasperini fa sempre la differenza. Soulè e Konè giganteggiano nei rispettivi ruoli, e Ferguson sembra abbia definitivamente rubato il posto ad un sempre valido Dovbyk. Se nell’ultimo giorno di mercato arriveranno i tasselli giusti, la Roma potrà effettivamente guardare al futuro finalmente con un occhio speranzoso.
L’ultima promossa da segnalare è la Cremonese. Un inizio di due vittorie su due per una neopromossa non è per nulla male, con la squadra di Nicola che comincia al meglio l’annata. Attenzione però, la salvezza è ben lontana, e i punti conquistati nulla fanno presagire ad oggi su un cammino più agevole. Anche l’Empoli l’anno scorso cominciò benissimo, non riuscendo però poi a salvarsi.
Promossa con riserva anche l’Udinese. Gli anni passano, i giocatori cambiano, ma la squadra è sempre stabile in certe zone di classifica. Anche in questo caso l’annata è lunga, ma una vittoria a San Siro nel frattempo è già stata fatta.
Bocciate e rimandate
Cominciamo con le rimandate. Tutte le altre tranne le squadre appena citate e quelle che saranno citate di seguito. Troppo da poco è cominciata la Serie A per dare sentenze rispetto in particolar modo alla lotta salvezza, lotta che di solito vede le protagoniste svelarsi verso le ultime 10 giornate e non di certo adesso.
Tra le rimandate ci sono però anche Milan e Inter, due squadre che con la lotta salvezza poco hanno a che fare.
L’Inter comincia alla grande, vincendo 5 a 0 e scacciando i fantasmi della Champions. Peccato che la festa duri troppo poco, con l’Udinese che trova troppo facilmente i 3 punti contro i nerazzurri. La squadra di Chivu è più forte dello scorso anno, questo è innegabile. La profondità di rosa in attacco ed a centrocampo sono due cose che avrebbero fatto molto comodo ad Inzaghi, oggi l’Inter ne è provvista. Nonostante tutto discorso diverso per gli obiettivi, con la squadra che difficilmente sarà in corsa per tutte le competizioni a maggio. Ad ogni modo questa sarà una stagione di passaggio per l’Inter, da capire solo se con trofei o in totale anonimato raggiungendo a fatica l’obiettivo minimo del quarto posto.
Da rivedere anche il Milan, squadra forte sulla carta ma tutta da assemblare. L’inizio non è stato certo dei migliori per la squadra di Allegri, meglio a Lecce, ma in generale ciò che manca è un’ossatura certa di squadra. Quando ci sarà questa allora il Milan potrà essere una seria concorrente alla Serie A. Di sicuro la squadra non manca, con il calciomercato che più di qualche giocatore ha portato alla corte di Allegri. Giocando una volta a settimana, e con questa squadra, lo Scudetto non sembra impossibile.
Le bocciate portano 3 nomi, Atalanta, Fiorentina e Lazio.
La Lazio in realtà sarebbe più una rimandata, ma la vicenda relativa al blocco del mercato la fanno scivolare di diritto in bocciate. Quella che poteva essere una stagione di costruzione e programmazione si è rivelata una stagione in partenza fallimentare, dove l’obiettivo è tornare in Europa con la stessa squadra che aveva fallito l’anno prima e al cospetto di competitors tutte migliorate. Non sarà facile per Sarri, con la piazza biancoceleste che avrebbe meritato di più.
Atalanta e Fiorentina bocciate invece per scarsità di risultati e mancanza di amalgama di squadra. E’ vero che sono due progetti nuovi, ma la sensazione è che l’Atalanta in particolar modo sia la lontana parente di quella degli ultimi anni. Juric sembra una scelta troppo conservativa, forse era il caso di puntare su altro. In casa Fiorentina si può fare molto di meglio. Kean è da ritrovare, e con lui equilibrio in un attacco che ha il lusso di proporre Piccoli, Dzeko e Guomundsson.
