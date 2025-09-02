Calciomercato finito, tutti i migliori colpi dell’estate

Si conclude l’edizione estiva del calciomercato 2025/2026, una sessione che ha decretato numerosi trasferimenti e svariate sorprese come ogni anno. Regina del calciomercato il Liverpool, mentre le Italiane si muovono bene ma portano davvero pochi big.
Il calciomercato in Italia
Si muovono bene le italiane nel complesso, con le big che cambiano pelle e ne escono rinforzate in vista di una annata estremamente complicata.
Il Napoli campione uscente punta ad ampliare la profondità di rosa, cosa che l’anno scorso era mancata, potendo usufruire inoltre dei soldi del duo Osimhen-Kvara. In porta da valutare un possibile ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic, mentre in difesa arrivano l’ottimo Beukema e Gutierrez, per un cambio sicuro sulle fasce. De Bruyne è pezzo forte della campagna acquisti e sicuro titolare, mentre colpi come Lang e Lucca servono per lo più come cambi. L’arrivo di Hojlund sul gong serve invece per sostituire l’infortunato Lukaku.
Ottimo mercato anche per l’Inter, con la squadra di Chivu che sceglie anch’essa di non toccare nulla tra i titolari e di aggiungere molto tra le riserve. Susic e Diouf sono un buon upgrade rispetto alla passata stagione, così come Pio Esposito e Bonny sapranno rivelarsi sicuramente più utili rispetto a Correa e Taremi. Si poteva fare di meglio in difesa, dove l’inserimento di Akanji sarebbe stato perfetto senza l’uscita di Pavard.
La Juventus opera invece una totale rifondazione del pacchetto offensivo. Dietro ed a centrocampo i colpi sono davvero pochi, e forse più di qualcosa serviva, ma davanti la squadra di Tudor è ricca di qualità e ricambi. Conceicao-Zhegrova è un duo di sicuro valore, mentre la coppia David-Openda è tra le più forti d’Europa. Con Vlahovic come terza scelta il reparto di prime punte della Juventus si candida a diventare una delle più importanti dell’intero panorama.
Calciomercato rivoluzionario invece per il Milan. Da apprezzare le operazioni in uscita, con il club che smaltisce una serie di giocatori poco utili o in rotta con il club, il tutto a cifre spesso oltre le più rosee aspettative. In entrata Modric porta esperienza, Ricci e Jashari freschezza, mentre Nkunku può essere un grande Jolly. Se verrà con la testa giusta potrà essere uno degli attaccanti più forti sulla piazza, con il Milan che, giocando una volta a settimana, si candida ad essere assoluta protagonista della stagione.
Tra le altre da segnalare Piccoli alla Fiorentina, Ferguson alla Roma e Krstovic all’Atalanta in sostituzione di Retegui. Da delineare nel proseguo della stagione la posizione di Lookman. Il nigeriano, dopo il mancato accordo con l’Inter, si candida ad essere una vera mina vagante.
I migliori colpi in Europa
La regina indiscussa del calciomercato è senza dubbio il Liverpool, con la squadra di Slot che, già forte, migliora in ogni reparto. In porta arriva Mamardashvili dopo l’annata in prestito al Valencia, mentre in difesa Kerkez e Frimpong portano freschezza e velocità. Va a Liverpool anche Leoni, che avrà tempo e modo per crescere bene in un reparto estremamente consolidato. A centrocampo da segnalare mr.130 milioni, ovvero Wirtz, talento tedesco le cui qualità non si discutono, ma il prezzo si. Stesso discorso per Isak, che va a rafforzare un reparto di punte centrali formato da lui e Ekitike. Il prezzo di entrambi? Quasi 250 milioni, cifre inimmaginabili in Serie A.
Anche il City si rifà il look, con Nouri in difesa e la coppia Reijnders-Cherki a centrocampo. Rinnovata anche la porta, con Trafford che sarà il secondo del neo arrivato Donnarumma.
Non sono da meno i cugini dello United, i quali acquistano Sesko, Cunha e Mbueno. Ad ogni modo anche quest’anno si prevede una stagione difficile per la squadra di Amorim.
In casa Chelsea sono tanti i giovani da tenere d’occhio, con Hato, Joao Pedro, Gittens, Garnacho, Delap, Estevao ed Essugo che vanno ad aggiungersi alle già numerose stelle blues. Tra tutti, il talento brasiliano appena diciottenne Estevao, è quello da tenere maggiormente d’occhio.
Spende e spande anche l’Arsenal, il quale mette a segno la firma della tanto agognata punta che mancava da tanti anni. Per 75 milioni arriva Gyokeres, roccioso attaccante svedese super bomber in Portogallo. L’inizio stagione non è stato molto convincente per lui, ma c’è tempo e modo di migliorare. La squadra di Arteta ad ogni modo si rafforza anche con Eze, Zubizamendi, Madueke e Mosquera.
In Spagna calciomercato in tono minore per Real e soprattutto Barcellona. La squadra di Flick acquista solo Rashford ed il talento Bardghji, limitata dai paletti finanziari e dai lavori per la costruzione dello stadio. Maggiormente produttivo il calciomercato dei blancos, con il talentino Mastantuono prelevato nemmeno maggiorenne dal River e con Huijsen preso dalla Premier e chiamato a guidare la difesa. Oltre a loro rivoluzionato il reparto terzini, con Carreras e Alexander–Arnold che saranno sicuramente d’aiuto durante la stagione.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.