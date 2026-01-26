Skincare primaverile: come preparare la pelle al cambio di stagione

L’inverno lo stiamo lasciando alle spalle, nonostante le giornate siano ancora freddissime, le vetrine iniziano entusiaste a mostrare le nuove collezioni spring summer e il sole che splende con più frequenza ci fa già sognare il cambio di stagione. È importante farci trovare preparati e non solo con un nuovo look. Ecco, quindi, i consigli della skincare primaverile e come preparare la pelle tra giornate gelide e bisogno di nuovi equilibri.
Il passaggio al naturale
Uno dei primi consigli? Puntare su scelte green. Le tendenze cosmetiche mostrano una svolta netta in questo senso e sembra proprio che la pelle sia particolarmente ricettiva quando gli ingredienti sono naturali e di qualità.
Consigliamo dunque di provare a variare la propria skincare routine iniziando a valutare componenti più delicate, sostenibili e meno aggressive. Sempre più persone si chiedono perché scegliere prodotti di cosmesi biologica per la pelle e c’è da dire che i motivi sono numerosi.
Il primo? La pelle in primavera è reattiva e usare formule troppo pesanti potrebbe portare a “tappare” i pori, irritare la cute e alimentare rossori. Gli esperti non hanno dubbi: dalla natura arriva tutto ciò di cui abbiamo bisogno per idratare e lenire… ma anche per combattere rughe, macchie e altre problematiche.
Pulizie di primavera: meno è meglio
C’è un errore da non fare: molti continuano a utilizzare un detergente super-nutriente ricco ideale per i mesi più freddi, ma ora cambia tutto. La parola d’ordine per la primavera 2026 è “alleggerire“. Bisogna togliere il grigiore urbano accumulato sotto i maglioni a collo alto senza però sgrassare il volto in modo aggressivo.
L’esfoliazione diventa la tua best friend, ma sempre con moderazione. Cosa possiamo utilizzare? Un peeling enzimatico delicato, un acido mandelico o uno scrub naturale per stimolare un turnover cellulare.
Protezione solare: non è un optional per la spiaggia
Attenzione all’SPF: oggi più che mai. Le statistiche mostrano quanto il sole sia benefico per l’umore ma faccia male al viso se non indossiamo una protezione solare adeguata. No, non va utilizzata solo in spiaggia ma anche in città!
Per la primavera 2026, dunque, procurati una crema viso con un spf adeguato ma con una texture fluida e leggera così da poter fare da base trucco senza appesantire troppo. È l’unico segreto di bellezza per evitare la comparsa di macchie.
Non dimenticarti neppure degli antiossidanti come la vitamina C che ti fanno da barriera contro lo smog e gli agenti inquinanti. Solo così potrai combattere l’invecchiamento precoce.
Il fattore interno: acqua e costanza
Ultimo consiglio che vogliamo darti è quello di prenderti cura di te già dall’interno. Come? Devi scegliere uno stile di vita sano ed equilibrato a partire dall’alimentazione. Non parliamo solo di mangiare frutta e verdura e limitare i carboidrati ma soprattutto di bere e dormire a sufficienza.
Insomma, come vedi non serve una routine fatta di troppi passaggi. Bastano pochi step e cambiamenti per preparare la pelle all’arrivo della primavera con la skincare giusta. Non ti resta che provare a metterli in pratica per prenderti cura del tuo viso nel modo giusto.
