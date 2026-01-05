L’Emergenza dell’Influenza Stagionale: Il Ruolo della Variante K

L’attuale stagione epidemiologica, come vi abbiamo nticipato giorni fa, è segnata dalla rapida ascesa della variante K del virus influenzale di tipo A, un ceppo che sta determinando un’impennata verticale della curva dei contagi. Con milioni di cittadini già colpiti, l’attenzione clinica si sta spostando non solo sulla quantità dei casi, ma soprattutto sulla peculiarità del quadro sintomatologico osservato quest’anno.
Un Quadro Clinico Multiforme: Oltre l’Apparato Respiratorio
Se da un lato persistono i sintomi classici del ceppo influenzale — come iperpiressia (febbre alta), tosse stizzosa, mialgia diffusa e faringodinia — la variante K si sta distinguendo per un marcato tropismo gastrointestinale.
L’infettivologo Matteo Bassetti ha evidenziato come una percentuale significativa di pazienti manifesti:
-
Nausea persistente e vomito.
-
Episodi di diarrea e crampi addominali.
-
Disidratazione rapida, particolarmente insidiosa nei soggetti fragili.
Questa sovrapposizione di sintomi respiratori e intestinali rende la diagnosi differenziale più complessa, specialmente nei bambini e negli anziani, dove il rischio di complicazioni legate alla perdita di liquidi è maggiore.
La Sfida della Diagnosi: Co-circolazione Virale
Un elemento di ulteriore criticità è rappresentato dalla presenza simultanea di altri patogeni. Come sottolineato dagli esperti, in questo periodo dell’anno circolano attivamente anche norovirus ed enterovirus, i principali responsabili delle cosiddette “influenze intestinali”.
Questa co-presenza rende difficile per il medico di base distinguere, sulla sola base dei sintomi, se si tratti di variante K o di un’infezione virale di altra natura, rendendo talvolta necessari test diagnostici più specifici.
Gestione e Prevenzione: Le Linee Guida
Nonostante l’evoluzione del virus, il protocollo terapeutico suggerito dalla comunità scientifica rimane ancorato a pilastri consolidati:
-
Riposo assoluto: Fondamentale per permettere al sistema immunitario di reagire.
-
Idratazione costante: Cruciale per contrastare i sintomi gastrointestinali.
-
Terapia sintomatica: Uso di antipiretici e analgesici per il controllo del dolore e della temperatura.
-
Vaccinazione: Rimane lo strumento preventivo d’elezione, caldamente raccomandato per le categorie protette.
Prospettive Epidemiologiche e Picco Atteso
Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, nonostante l’aggressività della variante K in termini di diffusione, la severità clinica complessiva rimane in linea con le stagioni precedenti, senza mostrare un aumento della virulenza o della mortalità.
Il picco epidemico è previsto per le prossime settimane. La combinazione tra il rientro nelle aule scolastiche e la ripresa a pieno regime delle attività lavorative dopo le festività creerà il terreno ideale per la massima espansione del virus, prima di una graduale discesa della curva.
