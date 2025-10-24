L’autunno e le nuove esigenze del corpo

Con l’arrivo dell’autunno, il corpo affronta una fase di cambiamento che coinvolge metabolismo, pelle e sistema immunitario. Le giornate più corte, il calo delle temperature e la minore esposizione alla luce solare incidono sull’equilibrio energetico e sulla vitalità generale. In questo periodo di transizione, il ruolo dell’idratazione diventa ancora più importante per sostenere le funzioni fisiologiche e mantenere l’organismo efficiente.
Il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, sottolinea come una corretta idratazione sia indispensabile per preservare l’equilibrio interno. “Durante l’autunno – spiega – l’organismo deve adattarsi a sbalzi termici e ridotta esposizione solare. Mantenere un corretto equilibrio idrico significa proteggere le barriere naturali del corpo, rafforzare le difese immunitarie e garantire un metabolismo cellulare ottimale.”
Bere a sufficienza, almeno 1,5 litri d’acqua al giorno, contribuisce a regolare la temperatura corporea, migliorare il trasporto dei nutrienti e favorire la rigenerazione cellulare. L’acqua, infatti, nutre dall’interno e incide su molteplici aspetti del benessere, dalla salute della pelle fino alla concentrazione mentale.
Idratazione e benessere cellulare
Con il cambio di stagione, il corpo richiede un apporto idrico più attento e costante. Non si tratta solo di bere di più, ma di garantire un’idratazione di qualità, arricchita da sali minerali e vitamine provenienti anche dagli alimenti. L’acqua svolge una funzione essenziale nel sostenere il sistema immunitario, che in autunno è più sollecitato, e nel favorire la vitalità generale, aiutando a contrastare la stanchezza tipica di questo periodo.
Una buona idratazione, come dimostrano numerosi studi, influisce positivamente sulla termoregolazione e sulla capacità dell’organismo di adattarsi alle temperature più rigide. Un corretto bilancio idrico mantiene la pelle elastica, migliora la capacità di concentrazione e riduce i segni di affaticamento dovuti al cambio stagione. Prestare attenzione a questi aspetti significa non solo prendersi cura del corpo, ma anche favorire una migliore armonia tra mente e organismo.
