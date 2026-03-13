13 Marzo Giornata Mondiale del Sonno [e studio della qualità del sonno – OSAS]

Il 13 marzo si celebra la Giornata Mondiale del Sonno 2026, appuntamento internazionale dedicato alla promozione della salute del riposo. Il tema scelto per quest’anno, “Sleep Well, Live Better”, richiama l’attenzione su un aspetto spesso trascurato del benessere quotidiano: la qualità del sonno. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, professionisti sanitari e istituzioni su un problema ancora troppo sottovalutato, quello dei disturbi del sonno, e in particolare della sindrome delle apnee ostruttive (OSAS), una condizione che continua a essere largamente sottodiagnosticata.
Le apnee notturne rappresentano uno dei disturbi più diffusi a livello globale. Le stime indicano che un adulto su cinque soffre di OSAS in forma almeno lieve, senza distinzioni geografiche o sociali. In Italia il fenomeno assume contorni ancora più preoccupanti: oltre il dieci per cento degli adulti ne è affetto, mentre tra i bambini la percentuale varia dall’uno al sei per cento. Nonostante ciò, solo duecentomila persone risultano in trattamento, mentre circa sei milioni di casi rimangono senza diagnosi. La mancata identificazione del disturbo non è un dettaglio: la letteratura scientifica associa l’OSAS non trattata a un aumento del rischio di complicanze cardiovascolari e metaboliche, oltre che a sonnolenza diurna, riduzione della vigilanza e peggioramento della qualità di vita.
Uno dei principali ostacoli è rappresentato dal ritardo diagnostico. Molti pazienti convivono per anni con sintomi come russamento abituale, risvegli frequenti, stanchezza persistente o difficoltà di concentrazione, senza rivolgersi a uno specialista. In questo contesto la telemedicina sta assumendo un ruolo sempre più rilevante, offrendo un accesso più semplice e immediato agli esami diagnostici e riducendo tempi di attesa e complessità organizzative.
Focus su apnee notturne e telemedicina:
In farmacia è oggi possibile effettuare diversi esami utili per individuare o confermare la presenza di disturbi del sonno. La saturimetria notturna, semplice e non invasiva, permette di monitorare i livelli di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca durante il riposo, rappresentando un primo livello di screening. La poligrafia consente invece un monitoraggio più completo dei parametri respiratori, mentre la polisonnografia rimane l’esame più accurato per lo studio del sonno, grazie alla registrazione simultanea di attività cerebrale, respirazione, movimenti e frequenza cardiaca. Questi strumenti, utilizzati in modo complementare, permettono di individuare segnali sospetti e di confermare la diagnosi, definendo la gravità del disturbo e orientando il percorso terapeutico.
Il modello di telemedicina adottato nelle farmacie è pensato per essere semplice e vicino al paziente. Il dispositivo viene ritirato in farmacia, utilizzato a casa durante la notte e riconsegnato il giorno successivo. I dati vengono poi trasmessi tramite piattaforma digitale a medici specialisti che refertano a distanza. Questo approccio favorisce la diagnosi precoce, fondamentale non solo per la salute individuale ma anche per la sicurezza pubblica, poiché chi soffre di OSAS presenta un rischio maggiore di colpi di sonno alla guida.
Nonostante la crescita registrata negli ultimi anni, la diagnostica del sonno rappresenta ancora una quota limitata degli esami effettuati sul territorio. Molti sintomi, come insonnia persistente, russamento cronico, risvegli frequenti o sonnolenza diurna, vengono spesso considerati normali o attribuiti allo stress, ritardando l’accesso alle cure. Anche alcuni fattori nutrizionali possono influire sulla qualità del sonno: la carenza di vitamina D, ad esempio, è associata a sonno frammentato, ansia e stanchezza diurna, mentre le vitamine del gruppo B, in particolare la B12 e la B3, sono fondamentali per la produzione di serotonina e melatonina. Magnesio e vitamina B6 contribuiscono a loro volta alla sintesi della melatonina, l’ormone che regola il ritmo sonno-veglia.
Per i pazienti con diagnosi di apnea ostruttiva del sonno, la terapia più diffusa rimane la CPAP, un dispositivo che mantiene le vie aeree aperte durante il riposo e che, se utilizzato correttamente, può migliorare significativamente la qualità del sonno e ridurre i rischi associati alla patologia.
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