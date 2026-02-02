Xiaomi YU7, il SUV elettrico che conquista

Per celebrare il suo quindicesimo anniversario, Xiaomi compie un passo decisivo nel settore automobilistico presentando ufficialmente il SUV elettrico YU7, lanciato in Cina nel 2025. Si tratta del secondo modello della gamma EV del marchio, dopo il successo della berlina SU7, e rappresenta un attacco diretto alla Tesla Model Y, leader del segmento dei SUV elettrici.
Il produttore ha confermato che, sebbene lo YU7 sia per ora destinato esclusivamente al mercato cinese, la commercializzazione internazionale dei veicoli elettrici Xiaomi inizierà nel 2027. È la prima dichiarazione ufficiale sulle ambizioni globali del marchio.
Lo Xiaomi YU7 si presenta come un SUV di fascia alta dalle dimensioni generose, che ha una linea che si ispira (anche se non dichiarato) alla Ferrari Purosangue: Lunghezza: 4,99 m; Larghezza: 1,99 m; Altezza: 1,60 m;Passo: 3,00 m; Peso: 2.405 kg per la versione più potente.
Risulta quindi più spazioso della Tesla Model Y in tutti i parametri principali. Il design riprende il linguaggio stilistico della SU7, con linee tese, una silhouette da crossover premium e una moderna firma luminosa.
Gli interni puntano su comfort e tecnologia: rivestimenti in pelle, sedili anteriori “zero gravity” reclinabili a 123° con funzione massaggio, sedili posteriori regolabili fino a 135°, touchscreen posteriore da 6,68 pollici per climatizzazione e media, soprattutto, il nuovo schermo panoramico HyperVision da 1,1 metri, che sostituisce il quadro strumenti tradizionale e integra navigazione, dati di guida e funzioni ADAS. Sobrio e funzionale, tanto comfort e tecnologia. I passeggeri posteriori hanno a disposizione un touchscreen dedicato per il controllo del clima e i contenuti multimediali. Il sistema Xiaomi Pilot Pro offre funzionalità avanzate come il cruise control adattivo, il parcheggio automatico e la guida semi-autonoma. L’equipaggiamento include anche uno scanner LiDAR, una telecamera 4D mmWave, 12 sensori a ultrasuoni e 11 telecamere HD.
Lo Xiaomi YU7 adotta la nuova generazione di motori elettrici HyperEngine, progettati per offrire prestazioni elevate, alta efficienza e regimi di rotazione tra i più alti dell’intero settore automotive. Si tratta di motori sincroni a magneti permanenti (PMSM), ottimizzati per massimizzare la densità di potenza e garantire un’erogazione fluida e immediata.
Xiaomi ha sviluppato due varianti principali: HyperEngine V6s e HyperEngine V8s.
HyperEngine V6s
Il V6s nasce dalla collaborazione tra Xiaomi e Huichuan Technology, azienda specializzata in sistemi di trazione elettrica. È un motore adatto a SUV e berline di fascia medio-alta e offre:
- Potenza massima: 340 kW
- Coppia massima: 510 N·m
- Velocità massima: 21.600 rpm
Grazie alla sua architettura compatta e all’elevata efficienza, il V6s rappresenta una soluzione bilanciata tra prestazioni e consumi.
HyperEngine V8s
Il V8s è il primo motore completamente progettato e prodotto internamente da Xiaomi. Rappresenta il vertice della gamma HyperEngine e introduce soluzioni tecniche avanzate:
- Potenza massima: 425 kW
- Coppia massima: 635 N·m
- Velocità massima: 27.200 rpm (record mondiale per un motore EV di serie)
- Densità di potenza: 10,14 kW/kg
Per gestire le elevate sollecitazioni termiche, Xiaomi ha sviluppato un innovativo sistema di raffreddamento a olio bidimensionale e tridimensionale, che migliora la dissipazione del calore di oltre il 50% e riduce la temperatura operativa fino a 30°C. Il motore utilizza inoltre un modulo di controllo elettronico SiC ad altissima efficienza (fino al 99,85%) e un nuovo design di statore e rotore ottimizzato per regimi estremi.
Il V8s è pensato per veicoli ad alte prestazioni, come coupé sportive o versioni top di gamma dei modelli Xiaomi. Il suo sviluppo ha richiesto 155 brevetti, a testimonianza della complessità del progetto.
YU7 è disponibile in tre varianti: Standard, Pro e Max, tre versioni, fino a 691 CV e 835 km di autonomia.
YU7 Standard – RWD
- Potenza: 320 CV
- Batteria: LFP 96,3 kWh
- Autonomia: 835 km CLTC (≈ 709 km WLTP)
- 0–100 km/h: 5,9 s
- Velocità max: 240 km/h
YU7 Pro – AWD
- Potenza combinata: 496 CV
- Autonomia: 770 km CLTC
- 0–100 km/h: 4,3 s
YU7 Max – AWD
- Potenza: 690 CV
- Batteria: NCM 101,7 kWh
- Autonomia: 760 km CLTC
- 0–100 km/h: 3,23 s
- Velocità max: 253 km/h
Prezzi aggressivi: Xiaomi sfida Tesla sul suo terreno:
- lo YU7 Standard costa meno della Model Y RWD,
- lo YU7 Pro si colloca tra la Model Y RWD e la Model Y Long Range AWD,
- lo YU7 Max è più costoso delle versioni Tesla attualmente vendute in Cina, ma offre prestazioni superiori.
La strategia è quella di proporre più autonomia, più tecnologia e più potenza a un prezzo inferiore o equivalente.
Tutte le versioni dello YU7 utilizzano un’architettura elettrica a 800 V, che consente una ricarica ultrarapida: fino a 620 km di autonomia recuperabili in soli 15 minuti.
La batteria è protetta da un involucro rinforzato e da una scocca blindata. Il peso a vuoto della versione più potente raggiunge i 2.405 kg.
Sul fronte tecnologico, Xiaomi integra: chip Nvidia DRIVE Thor con 700 TOPS per la guida autonoma, sistema Xiaomi Pilot Pro, LiDAR di ultima generazione, telecamera 4D mmWave, 12 sensori a ultrasuoni, 11 telecamere HD, sospensioni pneumatiche adattive.
La produzione dello YU7 avviene nello stabilimento Xiaomi di Pechino, con una capacità annua stimata di 300.000 unità .
Il marchio punta a replicare il successo della berlina SU7, che ha superato le 258.000 unità vendute dal marzo 2024.
Xiaomi ha confermato ufficialmente che i suoi veicoli elettrici arriveranno sui mercati internazionali nel 2027, aprendo la strada a un possibile debutto europeo dello YU7.
Con lo YU7, Xiaomi lancia un SUV elettrico premium che combina autonomia elevatissima, prestazioni da sportiva, tecnologia avanzata e prezzi estremamente competitivi. Il modello nasce per sfidare la Tesla Model Y sul mercato cinese, ma potrebbe diventare un protagonista globale nel giro di due anni.
Il 2027 potrebbe segnare l’arrivo di un nuovo grande player nel mercato europeo dei veicoli elettrici.
