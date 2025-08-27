VW T-ROC nuovo design ed evoluzione fedele a se stessa

Otto anni dopo il suo debutto, la Volkswagen T-Roc si conferma una delle stelle più brillanti nel firmamento automobilistico europeo. Nata nel 2017 come alternativa rialzata della Golf, ha superato ogni aspettativa: oltre 2,2 milioni di unità vendute nel mondo. In Europa, in diversi Paesi, ha persino scalzato la Golf, diventando la seconda Volkswagen più venduta dopo la Tiguan. Un successo che impone al marchio tedesco di non sbagliare il colpo con la nuova generazione.
Il suo potenziale era evidente, ma pochi avrebbero scommesso su un successo così travolgente. Il SUV compatto tedesco ha dovuto affrontare critiche sulla qualità costruttiva, lontana dagli standard della celebre “Deutsch Qualität”. Eppure, otto anni e un restyling dopo, la T-Roc ha ribaltato ogni pronostico.
La nuova T-Roc non rinnega le sue origini, ma le reinterpreta con stile. Il profilo coupé è stato affinato, il posteriore mantiene la riconoscibilità di famiglia, e il frontale si arricchisce di dettagli luminosi come loghi e strisce LED, riservati alle versioni top di gamma. Le dimensioni crescono in lunghezza (4,37 metri, +12,2 cm), mentre larghezza e altezza restano quasi invariate. Con un passo aumentato di 2,8 cm, la nuova T-Roc offre maggiore comfort ai passeggeri posteriori e un bagagliaio più capiente: 465 litri (+20 rispetto al modello precedente). Il tetto nero, disponibile sulle versioni superiori, contribuisce a mantenere un look compatto, posizionando la T-Roc tra la T-Cross e la Tiguan, ma con un’identità ben distinta.
Tecnologia a bordo: tra innovazione e pragmatismo
All’interno, Volkswagen ha puntato su un miglioramento tangibile della qualità percepita. Materiali più pregiati, illuminazione ambientale e una plancia rivestita in tessuto elevano l’esperienza, pur mantenendo una disposizione convenzionale. Il touchscreen centrale da 10,4 pollici (12,9 nelle versioni future) e il cruscotto digitale da 10 pollici sono ben integrati, ma non rivoluzionari. La casa di Wolfsburg ha però ascoltato le critiche: tornano i pulsanti fisici sul volante e il sistema infotainment è stato semplificato per ridurre le distrazioni alla guida. Il comfort termico è sempre visibile sullo schermo, e le scorciatoie personalizzabili permettono di gestire facilmente gli assistenti alla guida.
Motorizzazioni: l’ibrido che cambia le regole
La vera rivoluzione arriverà nel 2026, quando la T-Roc sarà il primo modello Volkswagen a montare un motore full hybrid HEV, simile a quelli di Toyota e Renault. Al lancio, previsto per l’autunno, saranno disponibili due versioni mild hybrid da 116 e 150 CV, entrambe con cambio DSG a 7 rapporti. Il nuovo HEV, basato sul 1.5 TSI, promette potenze di 136 e 170 CV e una guida urbana senza necessità di ricarica. Un passo decisivo verso una mobilità più sostenibile, che potrebbe consolidare ulteriormente il ruolo della T-Roc come best-seller del gruppo tedesco.
