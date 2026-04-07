Toyota RAV 4 – sesta generazione, in arrivo in tutti i Mercati del Mondo

La sesta generazione della Toyota RAV4, in arrivo nelle concessionarie ad aprile, mantiene intatta la formula che ha decretato il successo del modello: efficienza, praticità e robustezza. La piattaforma è la stessa del modello precedente, ma le novità non mancano. Questo nuovo capitolo introduce un design aggiornato, un sistema multimediale completamente rinnovato e motorizzazioni ibride ancora più efficienti, elementi che rendono l’insieme più razionale che emozionale nelle versioni HEV e PHEV. (HEV: non si ricarica alla presa, elettrico breve, massima semplicità.PHEV: si ricarica alla presa, elettrico lungo, consumi bassissimi se ricaricata regolarmente.) [ il primo da non confondere con il MHEV che sarebbe il Mild Hybrid che funziona esclusivamente come supporto al termico e non può viaggiare in modalità elettrica].
La HEV si conferma equilibrata e immediata nella risposta, mentre la PHEV aggiunge un livello superiore di silenziosità e fluidità, sfruttando al massimo la componente elettrica nelle fasi di guida urbana e nei percorsi misti.
Tra le configurazioni più rappresentative spicca la Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD‑i da 194 CV in allestimento GR Sport, prevista per il 2026. Il sistema ibrido, basato su un motore termico da 2.5 litri abbinato a unità elettriche dedicate alla trazione integrale, eroga una potenza complessiva di 191 cavalli e una coppia di 221 Nm, muovendo con disinvoltura una massa di 1.785 kg. Il risultato è un SUV che privilegia l’efficienza e la prevedibilità, senza rinunciare alla solidità tipica del marchio.
La nuova generazione non stravolge la filosofia RAV4, ma la affina in ogni dettaglio, confermando la volontà di Toyota di mantenere questo modello come uno dei riferimenti più concreti e affidabili del segmento. Molti cambiamenti ne denotano una vocazione più definita e una strategia estetica e funzionale votata ad essere una vera World Car.
Basata sulla piattaforma TNGA del modello precedente, la nuova Toyota RAV4 mantiene l’impostazione generale che ha reso il modello riconoscibile: proporzioni equilibrate, passaruota squadrati e un aspetto complessivamente robusto. Le vere novità emergono nel frontale, completamente ridisegnato, dove la firma luminosa richiama quella della recente C‑HR+ elettrica, conferendo al SUV un’identità più moderna e allineata al nuovo Family feeling del marchio. Anche la parte posteriore introduce un elemento distintivo: il nome “RAV” è ora ben visibile tra i gruppi ottici, posizionato sotto il piccolo logo Toyota, che nelle versioni GR Sport assume una finitura nera per accentuare il carattere sportivo supportata da una carreggiata ampliata di 20 mm e a un’altezza da terra ridotta, che contribuiscono a un’impronta visiva più piantata a terra.
Pur introducendo queste modifiche estetiche, la sesta generazione conserva esattamente le stesse dimensioni del modello lanciato nel 2018. Con una lunghezza di 4,60 metri, gli interni offrono ora un ambiente completamente ripensato, dominato da una plancia dalle linee orizzontali più nette e moderne. Il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici è stato abbassato di 40 mm per migliorare la visibilità su strada e sono stati riposizionati dei pulsanti fisici collocati alla base per regolare rapidamente funzioni come la temperatura o il riscaldamento del volante. Nella versione GR Sport c’è anche un head‑up display che contribuisce a una lettura immediata delle informazioni principali. La sostituzione della tradizionale leva del cambio con paddle sul volante libera spazio nella console centrale, dove trovano posto numerosi vani portaoggetti, compreso uno dedicato a due smartphone. È un dettaglio pratico e ben pensato, ulteriormente valorizzato dalla presenza di un secondo vano sotto il bracciolo centrale.
Motori e trazione:
La nuova RAV4 mantiene due opzioni ibride, entrambe ora disponibili sia a due sia a quattro ruote motrici. Per la prima volta compare anche una variante plug‑in a trazione anteriore, pensata per ampliare l’offerta e ridurre i consumi nelle situazioni di guida quotidiana. Tutte le motorizzazioni continuano a basarsi sul motore a benzina da 2,5 litri, la cui potenza è stata leggermente ridotta per migliorare l’efficienza complessiva del sistema. Le versioni HEV erogano ora 185 CV per la trazione anteriore e 194 CV in quella integrale, ma nonostante la potenza inferiore mantengono prestazioni equivalenti al passato grazie al potenziamento della componente elettrica, supportata da una nuova batteria che, pur conservando la capacità di 1,09 kWh lordi, è in grado di fornire più energia.
Se le versioni ibride tradizionali beneficiano di un’evoluzione significativa, la PHEV rappresenta invece un salto generazionale. La vecchia batteria da 18,1 kWh lascia il posto a un’unità agli ioni di litio da 22,7 kWh, molto più performante che consente alla PHEV di percorrere senza difficoltà oltre 100 km in modalità completamente elettrica. Il motore elettrico anteriore raggiunge ora 204 CV, con un incremento di 22 CV rispetto alla generazione precedente, e porta la potenza complessiva a 309 CV nella versione a trazione integrale e a 272 CV in quella a due ruote motrici. Il risultato è un livello di prestazioni più che adeguato: le HEV coprono lo 0‑100 km/h in un tempo compreso tra 7,7 e 8 secondi, a seconda della trazione, mentre la PHEV a trazione anteriore scende a 7,5 secondi. La variante plug‑in integrale, come prevedibile, è la più rapida e ferma il cronometro a 5,8 secondi secondo i dati dichiarati da Toyota.
Sul fronte del comfort, le versioni GR Sport mostrano un carattere più rigido con minore escursione delle sospensioni che penalizzano la capacità di assorbire le irregolarità dell’asfalto, un limite accentuato dai cerchi da 20 pollici montati di serie. La RAV4 risulta più gradevole con il telaio standard, come abbiamo potuto verificare sulla versione HEV in allestimento Lounge, che offre un equilibrio migliore tra controllo e comfort.
Plug-in Hybrid -Potenza 309 CV
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