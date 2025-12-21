Suzuki presenta la GSX- R 1000R con prezzi e livree commemorative

Suzuki ha ufficializzato il prezzo della nuova GSX‑R1000R, svelata in anteprima mondiale lo scorso agosto sul circuito di Suzuka durante la celebre 8 Ore e presentata per la prima volta in Europa al Bol d’Or di Le Castellet. Il lancio coincide con un anniversario importante: nel 2025 la famiglia GSX‑R celebra quarant’anni di storia, un traguardo che la Casa di Hamamatsu ha voluto onorare con un modello profondamente rinnovato. La moto arriverà nelle concessionarie a un prezzo di 20.490 euro.
Rispetto alla generazione precedente, introdotta nel 2017 e aggiornata negli anni successivi, la nuova GSX‑R1000R rappresenta un’evoluzione più marcata di quanto possa sembrare. Il modello uscente era già apprezzato per l’equilibrio tra prestazioni e facilità di guida, grazie al quattro cilindri da 999 cm³ con sistema SR‑VVT e a un’elettronica completa per l’epoca. Tuttavia, negli ultimi anni aveva iniziato a mostrare il peso del tempo, soprattutto in termini di aerodinamica, raffinatezza dei controlli elettronici e adeguamento alle normative più recenti.
La nuova versione interviene proprio su questi aspetti. L’aerodinamica introduce per la prima volta le alette laterali in carbonio, derivate direttamente dall’esperienza nelle competizioni endurance, che migliorano la stabilità alle alte velocità e conferiscono alla moto un aspetto più aggressivo. Anche il motore è stato oggetto di un lavoro profondo: pur mantenendo la cilindrata di 999,8 cm³, adotta testate riprogettate, nuove camere di combustione e un rapporto di compressione portato a 13,8:1, soluzioni che migliorano l’efficienza termica e la risposta ai medi regimi. Il nuovo scarico in titanio, più compatto e leggero, permette inoltre di rispettare la normativa Euro 5+ senza rinunciare al carattere tipico della GSX‑R.
Sul fronte elettronico, il salto generazionale è evidente. La piattaforma Suzuki Intelligent Ride System è stata aggiornata con controlli più intuitivi e precisi, grazie anche a una nuova IMU Bosch più leggera e sensibile. Il traction control mantiene i dieci livelli ma lavora con maggiore finezza, mentre il launch control e il quickshifter bidirezionale sono stati ottimizzati per offrire una gestione più fluida nelle situazioni di guida sportiva. Il Motion Track Brake System, evoluzione del sistema già presente sul modello precedente, garantisce una frenata più stabile anche in piega, migliorando la sicurezza e la confidenza del pilota.
Anche la ciclistica beneficia di interventi mirati: l’albero motore è stato ridisegnato con supporti maggiorati, il basamento è più robusto e la frizione assistita e antisaltellamento SCAS è stata ulteriormente affinata per ridurre l’affaticamento nella guida sportiva. La nuova batteria al litio, più leggera e duratura, contribuisce a ridurre il peso complessivo, mentre la centralina ABS Astemo di ultima generazione migliora l’integrazione con i sistemi elettronici della moto.
Dal punto di vista estetico, Suzuki ha scelto di celebrare i quarant’anni della GSX‑R con tre livree commemorative che richiamano momenti iconici della storia del modello: il blu ispirato alla GSX‑R750 del 1986, il rosso che omaggia la moto campione del mondo nel 1993 con Kevin Schwantz e il giallo che richiama la livrea del Team Alstare del 2005. È un modo per sottolineare il legame profondo tra la GSX‑R e il mondo delle competizioni, un legame che ha sempre definito l’identità di questa supersportiva.
Con questa nuova GSX‑R1000R, Suzuki propone una moto che unisce tradizione e innovazione, rimanendo fedele al DNA racing che ha reso celebre la sigla GSX‑R ma introducendo soluzioni moderne che la riportano ai vertici della categoria. Il risultato è una supersportiva pensata per chi cerca emozioni autentiche, sia su strada sia in pista, e che vuole vivere l’eredità di un modello che da quarant’anni rappresenta un punto di riferimento nel mondo delle sportive.
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