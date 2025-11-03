Suzuki All’Eicma 2025 con tutte le sue ultime novità

Suzuki si prepara a partecipare alla 82ª edizione di EICMA, l’Esposizione Internazionale delle due ruote, che si terrà da giovedì 6 a domenica 9 novembre. In occasione dell’evento, martedì 4 novembre alle ore 9:30, presso il Padiglione 6, Stand I42, si svolgerà la conferenza stampa ufficiale durante la quale verranno presentate in anteprima mondiale le novità della gamma 2026. La conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube di Suzuki Moto Italia.
Durante i giorni di apertura al pubblico, i visitatori potranno ammirare l’intera gamma moto Suzuki, che spazia dalle Adventure Tourer come le V-Strom 1050DE/1050SE e V-Strom 800/800DE, ai crossover GSX-S1000GX, fino alle stradali GSX-8R e GSX-8S. Saranno presenti anche modelli supersportivi come la GSX-R1000R, le neo retrò GSX-8T e GSX-8TT, esposte per la prima volta in anteprima europea.
In particolare le GSX-8R EVO e la GSX-8S EVO, due modelli che condividono la medesima base tecnica ma interpretano due stili distinti faranno bella mostra si se. Seguono l’evoluzione tecnica che ormai è prassi nelle moto quanto nelle auto. Stessa base di partenza e condivisione meccanica, ma stile e prestazioni specifiche. Entrambe sono spinte dal bicilindrico parallelo da 776 cm³ DOHC con sistema Cross Balancer, capace di erogare 83 CV e 78 Nm di coppia, abbinato a un cambio a sei marce con Quick Shifter bidirezionale. Il forcellone è in alluminio, la forcella a steli rovesciati, l’impianto di illuminazione è full LED e la strumentazione TFT a colori da 5 pollici.
I sistemi elettronici avanzati del Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) sono stati sviluppati per assistere il pilota ed ottimizzare le prestazioni adattando il comportamento della moto ad ogni esigenza e stile di guida e comprendono: sistem quick shift bidirezionale, il traction control system a 3 livelli disinseribile, il sistema Drive mode selector con 3 mappe motore ed il ride-by-wire” per il controllo elettronico delle valvole a farfalla, il low rpm assist.
La GSX-8R incarna l’“anima R” di Suzuki, con linee audaci e sportive. Dotata di sospensioni Showa regolabili e un’ergonomia più caricata sull’anteriore è la sportiva ideale per chi cerca precisione e stabilità anche in pista.
La GSX-8S con il suo design scolpito, la posizione di guida comoda e la grande maneggevolezza unisce prestazioni, comfort e stile in un perfetto equilibrio tra sportività e quotidianità.
Le novità delle versioni EVO
Entrambi i modelli si arricchiscono ora di una dotazione esclusiva, pensata per esaltare ulteriormente la personalità e il look sportivo
– Scarico Akrapovic, dal design inconfondibile, che arricchisce il sound del motore e dona alla moto un aspetto ancora più sportivo.
– Cover monoposto, che sottolinea il carattere aggressivo e racing della linea.
– Adesivo paraserbatoio.
Un esemplare unico, la GSX-8R Tuned by JURI, sarà esposto nello stand con una livrea ispirata al personaggio Juri del videogioco Street Fighter 6. Questo modello si distingue per il suo design aggressivo e per il Feng Shui Engine visibile sul motore, realizzato in occasione del torneo mondiale CAPCOM CUP 11.
La GSX-R1000R, presentata in anteprima nazionale, celebra il 40° anniversario della famiglia GSX-R con tre livree commemorative che omaggiano momenti iconici della storia sportiva Suzuki: la versione blu del 1986, quella gialla del team Alstare Suzuki del 2005 e la rossa dedicata a Kevin Schwantz, campione del mondo nel 1993. La vocazione racing di Suzuki sarà rappresentata anche dalla GSX-R1000R del Team Yoshimura SERT e dalla versione del Team CN Challenge, alimentata con carburante 100% sostenibile e realizzata con materiali ecosostenibili, protagonista della celebre 8 Ore di Suzuka. A completare il panorama sportivo, la GSX-8R CUP sarà la moto ufficiale del trofeo monomarca Suzuki, pensata per la pista e dotata di un motore bicilindrico da 776 cc, con una ciclistica che garantisce precisione e stabilità, ideale per affinare le capacità dei piloti.
