Suzuki Across Plug-In Hybrid 2026 “un po’ più di tutto, e tanta sostanza”

La nuova Suzuki Across Plug-In Hybrid segna un’evoluzione importante nella strategia del marchio giapponese, non solo per l’adozione di un sistema PHEV di nuova generazione, ma anche perché rappresenta uno dei frutti più significativi della collaborazione industriale tra Suzuki e Toyota. Un’alleanza che negli ultimi anni ha portato allo sviluppo congiunto di modelli strategici, condividendo piattaforme, tecnologie e know-how per accelerare la transizione verso una mobilità più efficiente. Across nasce proprio da questo scambio: un SUV che unisce l’esperienza Suzuki nella compattezza e nella versatilità con l’avanzata tecnologia ibrida plug-in sviluppata da Toyota, dando vita a un prodotto maturo, solido e orientato all’efficienza.
Il design della nuova Across Plug-In Hybrid esprime immediatamente robustezza e modernità. Le linee pulite ma decise, la griglia frontale rialzata e la carreggiata ampia trasmettono un carattere forte, mentre i passaruota squadrati e le ruote di grandi dimensioni richiamano la vocazione off-road del modello. La gamma colori si arricchisce di tre nuove tonalità – Bianco, Grigio e Verde – che si affiancano al classico Nero, enfatizzando la presenza del SUV su strada.
All’interno, l’abitacolo è costruito attorno al concetto di “effetto sospeso”, che concentra in un’unica area i principali comandi: dal cluster digitale al sistema infotainment, fino al selettore elettronico del cambio. Questa impostazione rende l’esperienza di guida più intuitiva e immersiva, con una visibilità ottimizzata grazie al posizionamento ribassato del quadro strumenti. I sedili anteriori, regolabili elettricamente e dotati di funzione memoria, offrono un elevato livello di comfort, mentre i rivestimenti in pelle sintetica e in tessuto conferiscono un tocco di eleganza. Il bagagliaio da 446 litri, con portellone elettrico hands-free, garantisce praticità e spazio, soprattutto quando i sedili posteriori vengono abbattuti formando una superficie quasi completamente piana.
Il cuore tecnologico dell’Across Plug-In Hybrid è il nuovo sistema PHEV, più compatto ed efficiente rispetto alla generazione precedente. L’integrazione della PCU e del convertitore DC/DC nell’eAxle anteriore, insieme all’uso di semiconduttori in carburo di silicio, consente di ridurre gli ingombri e migliorare l’efficienza energetica. La batteria ad alta capacità estende l’autonomia sia in modalità elettrica sia in ibrido, mentre il motore termico 2.5 a quattro cilindri, con corsa lunga e alto rapporto di compressione, assicura prestazioni brillanti e consumi contenuti grazie alla combinazione di iniezione diretta e indiretta.
La trazione integrale AllGrip E-Four, gestita elettronicamente, garantisce sicurezza e stabilità in ogni condizione, distribuendo la coppia tra i due assi con rapidità e precisione. Oltre alle modalità di guida Normal, Eco e Sport, è disponibile la modalità Trail, pensata per affrontare terreni più impegnativi con un controllo ottimizzato della trazione e della frenata.
L’ambiente digitale della nuova Across è dominato da due display: il cluster da 12,3 pollici, completamente configurabile, e il sistema infotainment da 12,9 pollici, che integra navigazione, climatizzazione e funzioni multimediali. A completare l’esperienza c’è l’head-up display, che proietta sul parabrezza informazioni essenziali come velocità e navigazione, riducendo la necessità di distogliere lo sguardo dalla strada. La connettività è garantita dalla ricarica wireless per smartphone e da cinque porte USB-C distribuite nell’abitacolo.
Sul fronte della sicurezza, la nuova Across Plug-In Hybrid offre un pacchetto ADAS estremamente completo. Il sistema Pre-Collisione, supportato dallo sterzo attivo di emergenza, rileva pedoni, ciclisti e veicoli, intervenendo con frenata e correzioni di traiettoria quando necessario. Il cruise control adattivo con radar dinamico gestisce velocità e distanza anche nelle situazioni di traffico intenso, mentre i dati cartografici permettono al sistema di anticipare rallentamenti in prossimità di incroci o caselli. A questi si aggiungono il mantenimento di corsia, l’assistenza alla guida proattiva, la frenata automatica in parcheggio, il monitoraggio del conducente e la visione a 360 gradi.
La nuova Across Plug-In Hybrid rappresenta quindi un passo avanti significativo per Suzuki, non solo per le sue qualità tecniche e stilistiche, ma anche come simbolo concreto della sinergia con Toyota. Una collaborazione che continua a rafforzarsi e che permette a entrambi i marchi di offrire prodotti più avanzati, efficienti e competitivi in un mercato in rapida trasformazione
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.